Что вас ожидает:

Чарующая атмосфера застолья

Кроме секретов приготовления различных блюд, вы узнаете, зачем нужен тамада, что входит в его первостепенные задачи. Вам раскроют секреты создания чарующей атмосферы застолья, а также расскажут об обязательной последовательности тостов. Мы, грузины, верим, что гость прислан Богом. И если вы мой гость, то знайте, до застолья мы должны познакомиться и подружится. Погуляем по моему родному городу. Затем зайдем на рынок (увидьте и вдохните весь колорит восточного базара), купим все необходимое и отправимся готовить. Но не забывайте — цель застолья не еда и вино, а общение. Я жду вас!

На мастер-классе вы научитесь готовить следующие блюда:

Чихиртма — грузинский куриный суп. Что придает ему пикантности, узнаете на астер-классе;

Хачапури — визитная карточка грузинской кухни. Сделаем Имеретинский, классический, но вы узнаете про все виды;

Баклажаны с орехами — неповторимая закуска. Грузины едят её с кукурузной лепешкой — мчади. Мчади тоже приготовим!

Кучмачи — блюдо из потрохов;

Салат овощной с орехами.

Важная информация: