Кулинарный мастер-класс и обзорная экскурсия по Кутаиси

Грузия славится разнообразием блюд и удивительным сочетанием продуктов

5
1 отзыв
Грузия славится разнообразием блюд и удивительным сочетанием продуктов.

Обилие зелени, большое количество мясных и овощных блюд не оставляют равнодушным любителей мяса, вегетарианцев и людей ведущих здоровый образ жизни.

Приобщение к грузинской кухне станет одним из лучших моментов вашей жизни.

Потому что, вкусить потрясающую еду, которую ты сам приготовил по старинным рецептам это непередаваемое удовольствие.
Кулинарный мастер-класс и обзорная экскурсия по Кутаиси
Кулинарный мастер-класс и обзорная экскурсия по Кутаиси
Кулинарный мастер-класс и обзорная экскурсия по Кутаиси
Кулинарный мастер-класс и обзорная экскурсия по Кутаиси
Кулинарный мастер-класс и обзорная экскурсия по Кутаиси
Кулинарный мастер-класс и обзорная экскурсия по Кутаиси

Что вы увидите 🤩

  • Колхский фантан
  • Здания драматического и оперного театров
  • Городской парк
  • Историческая школа
  • Резиденция Имеретинских царей
  • Белый мост
  • Винный погреб галерея
  • Историческая аптека
  • Арка Мон Плезир
  • Дом музей композитора Палиашвили
  • Церковь Хареба (Благовещенская)
  • Храм Баграта
  • Городской рынок
  • Мастер Класс, с последующим ужином

Что вас ожидает:

    Чарующая атмосфера застолья
    Кроме секретов приготовления различных блюд, вы узнаете, зачем нужен тамада, что входит в его первостепенные задачи. Вам раскроют секреты создания чарующей атмосферы застолья, а также расскажут об обязательной последовательности тостов. Мы, грузины, верим, что гость прислан Богом. И если вы мой гость, то знайте, до застолья мы должны познакомиться и подружится. Погуляем по моему родному городу. Затем зайдем на рынок (увидьте и вдохните весь колорит восточного базара), купим все необходимое и отправимся готовить. Но не забывайте — цель застолья не еда и вино, а общение. Я жду вас!

    На мастер-классе вы научитесь готовить следующие блюда:

    • Чихиртма — грузинский куриный суп. Что придает ему пикантности, узнаете на астер-классе;
    • Хачапури — визитная карточка грузинской кухни. Сделаем Имеретинский, классический, но вы узнаете про все виды;
    • Баклажаны с орехами — неповторимая закуска. Грузины едят её с кукурузной лепешкой — мчади. Мчади тоже приготовим!
    • Кучмачи — блюдо из потрохов;
    • Салат овощной с орехами.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Экскурсия проводится на русском языке индивидуально для вас или вашей компании. Если желаете добавить в меню другое блюдо, можно обговорить детали.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля 5 человекДля 6 человек
    Стандартное предложение
    $120
    $132
    $144
    $156
    $168

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер из гостиницы и обратно в отель
    • Мастер класс + кофе, чай, чурчхела, бутылка вина.
    Что не входит
    • Личные расходы
    Место начала и завершения
    По договоренности с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По договоренности с туристом

    Тамар В.
    Тамар В.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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