Что вас ожидает:
Чарующая атмосфера застолья
Кроме секретов приготовления различных блюд, вы узнаете, зачем нужен тамада, что входит в его первостепенные задачи. Вам раскроют секреты создания чарующей атмосферы застолья, а также расскажут об обязательной последовательности тостов. Мы, грузины, верим, что гость прислан Богом. И если вы мой гость, то знайте, до застолья мы должны познакомиться и подружится. Погуляем по моему родному городу. Затем зайдем на рынок (увидьте и вдохните весь колорит восточного базара), купим все необходимое и отправимся готовить. Но не забывайте — цель застолья не еда и вино, а общение. Я жду вас!
На мастер-классе вы научитесь готовить следующие блюда:
- Чихиртма — грузинский куриный суп. Что придает ему пикантности, узнаете на астер-классе;
- Хачапури — визитная карточка грузинской кухни. Сделаем Имеретинский, классический, но вы узнаете про все виды;
- Баклажаны с орехами — неповторимая закуска. Грузины едят её с кукурузной лепешкой — мчади. Мчади тоже приготовим!
- Кучмачи — блюдо из потрохов;
- Салат овощной с орехами.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Экскурсия проводится на русском языке индивидуально для вас или вашей компании. Если желаете добавить в меню другое блюдо, можно обговорить детали.