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Побывать в доме-музее поэта, насладиться природой и уединением города Багдади и курорта Саирме

Sergei
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Sergei – ваш гид
Владимир Маяковский говорил о себе: «Только нога ступила в Кавказ, я вспомнил, что я — грузин...».

Вы отправитесь по дороге, пролегающей прямо через скалы, к родному дому поэта, где в середине прошлого века был основан музей.

Рассказ о судьбе Маяковского и его семьи, убранство грузинского дома, хачапури, отличное имеретинское вино и минеральные источники «края, где водятся олени», — всё это ждёт вас на душевной экскурсии из Кутаиси.
80 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча От Вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
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Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского

Что вас ожидает

Родина поэта революции
Дом-музей Маяковского расположен в городке Багдади, и здесь всё так же, как было при семье поэта. Уютный двор с вековыми деревьями, резной балкончик-галерея, аутентичная мебель в гостиной и комнатах. Вы проникнетесь рассказом о судьбе отца, матери и самого Маяковского, который, как и родители, хорошо говорил по-грузински. Старые стены дома пропитаны духом того времени, тишиной и размеренностью жизни в окружении мохнатых гор. Скрип половиц, яркое покрывало на кровати, узоры на дереве столешниц помогут найти новые тона в стихах Маяковского. А неподалеку от музея вы увидите дань уважения поэту — памятник ему установили в Багдади в 1965 году.

Олений край — здравница для высших чинов
Из Багдади отправимся по красивому ущелью через курорт Удабно, где однажды нашли останки удабнопитека — одного из человеческих предков. А оттуда поедем в Саирме, к его минеральным источникам. Саирме прозвали «краем, где водятся олени», но сегодня он знаменит своими термальными водами. В советские годы тут оздоравливались высокопоставленные партийные деятели, а сейчас отдохнуть в Саирме, попробовать разные виды целебной воды и даже искупаться может любой путешественник. По желанию, вы попробуете не только минеральную воду, но и отличное вино этого края, закусив хачапури.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии. Вино и хачапури оплачиваются дополнительно.
  • В доме-музее работает местный гид.
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура От Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 октября 2019
Давно мечтала побывать на родине Маяковского и благодаря экскурсии Сергея это удалось! В Багдади замечательный литературный музей, не уступающий московскому музею поэта. Приятным дополнением стала поездка на курорт Саирме, который очень популярен среди грузин. Сергей также является опытным горным гидом и в качестве бонуса мы поднялись на вершину небольшой горы в Саирме, с которой открываются прекрасные виды! На обратном пути мы заехали в небольшое непримечательное имеретинское кафе, в котором было много местных жителей и очень вкусная еда! Сергей-спокойный, несуетливый рассказчик, который постарается сделать вашу экскурсию максимально приятной.

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