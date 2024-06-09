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читать дальше салоне автомобиля. По пути водитель расскажет о городе и ответит на ваши вопросы. При бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечный пункт. Услуга включает аренду детских кресел и час ожидания в аэропорту. Возможен заказ автомобиля комфорт-класса или минивэна для группы до 8 человек. Сообщите о негабаритном багаже или большем количестве чемоданов для расчета доплаты

Русскоговорящий водитель встретит вас в Международном аэропорту Кутаиси имени Давида Строителя и доставит по нужному адресу или обратно в аэропорт. Он поможет с багажом, а вы сможете насладиться комфортом в