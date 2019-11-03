5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Побывали небюджетно (по сравнению с остальными экскурсиями) в бюджетном туре по Имеретии. Сначала не хотела писать отзыв, но возможно это кому-то пригодится. В принципе всё было неплохо, но то ли экскурсовод был усталым, то ли ещё что, но информации было мало, переезды сопровождались в основном тишиной или его переговорами с водителем. Программа была не полностью видимо из-за задержки с утра (мы ставили 10 утра, гид поставил 11, в итоге выехали ещё позднее). Да, было предложено на следующий день куда-то съездить, но программа у у нас, как продуманных путешественников, уже была расписана. Манера рассказа у гида странная, легкости в общении не было (как на других экскурсиях с другими гидами). Город Чиатура - город детства гида и это как-то его отвлекало, нежели помогало. Больге часа на перекус с хачапури - необоснованно долго для такой экскурсии, тем более, что мы согласны были поесть в машине (мы аккуратные, да и машина сама была не самая приятная по сравнению с другими). И это с трудом можно было назвать деликатесом. Было предложено через час после перекуса ещё поесть (возможно тут и были деликатесы), но после потери часа и целого хачапури все были ещё сыты - непродуманно как-то. Видела в основном положительные отзывы, почему и выбрали эту экскурсию, и возможно просто звезды не сошлись в этот день.