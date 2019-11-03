5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с самым популярным регионом западной части Грузии

Sergei
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Sergei – ваш гид
Путешествие погрузит вас в историю древнего государства Колхида, куда приплыли древнегреческие аргонавты.

Вы узнаете, как в течении 5000 лет формировались особенности культуры Имеретии, познакомитесь с бытом местных жителей, полюбуетесь вдохновляющими вершинами Кавказа и почувствуете особенную атмосферу старинных храмов.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча От центральной площади Кутаиси
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У этой экскурсии5 отзывов
4.2
Бюджетный тур по Имеретии
Бюджетный тур по Имеретии

Что вас ожидает

Посещение пещеры Цхалтубо. Вы посетите огромные подземные лабиринты с комнатами, а возле села Терджола я вам покажу стоянку неандертальцев, представляющую целую сеть пещер.
Резиденция Багратиони. В монастыре Гелати, где жили представители западной ветви царской тысячелетней династии, вы узнаете удивительную историю этого древнего рода.
Древний монастырь Моцамета. Расположенный в глубоком каньоне горной реки, он привлекает своими тайнами, легендами и особым очарованием.
Прогулка по Лионскому лесу. Это остаток древнего дубового бора, покрывавшего всю Имерети, и увидев его, вы сможете представить, насколько богата природа края.
Древняя крепость Скандэ. Вы окажетесь в некогда древнем античном городе, который навещали римляне и этруски.
Живописный Тержольский перевал, откуда видна вся Имеретия и Рача – здесь вы сможете сделать потрясающие панорамные снимки.
Чудо природы – столп Кацхи. Вас поразит известковый останец с церковными сооружениями на вершине.
Город Чиатура. Здесь, в центре марганцевого производства вместо автобусов – канатные дороги, и это превращает шахтерский городок в совершенно особое место, от которого у вас останутся необычные впечатления.
Имеретинские деликатесы. В местном колоритном кафе вы отведаете лучшие блюда местной кухни – мясо с орехами, пхали различного рода, пеламуши, курицу на кеци, чуреки с сыром и многое-многое другое.

Организационные детали

В стоимость не входит питание и сувениры.

Бюджетный тур по Имеретии
Бюджетный тур по Имеретии
Бюджетный тур по Имеретии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура От центральной площади Кутаиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 ноября 2019
Побывали небюджетно (по сравнению с остальными экскурсиями) в бюджетном туре по Имеретии. Сначала не хотела писать отзыв, но возможно это кому-то пригодится. В принципе всё было неплохо, но то ли экскурсовод был усталым, то ли ещё что, но информации было мало, переезды сопровождались в основном тишиной или его переговорами с водителем. Программа была не полностью видимо из-за задержки с утра (мы ставили 10 утра, гид поставил 11, в итоге выехали ещё позднее). Да, было предложено на следующий день куда-то съездить, но программа у у нас, как продуманных путешественников, уже была расписана. Манера рассказа у гида странная, легкости в общении не было (как на других экскурсиях с другими гидами). Город Чиатура - город детства гида и это как-то его отвлекало, нежели помогало. Больге часа на перекус с хачапури - необоснованно долго для такой экскурсии, тем более, что мы согласны были поесть в машине (мы аккуратные, да и машина сама была не самая приятная по сравнению с другими). И это с трудом можно было назвать деликатесом. Было предложено через час после перекуса ещё поесть (возможно тут и были деликатесы), но после потери часа и целого хачапури все были ещё сыты - непродуманно как-то. Видела в основном положительные отзывы, почему и выбрали эту экскурсию, и возможно просто звезды не сошлись в этот день.
17 марта 2019
Экскурсия с Сергеям получилась очень познавательной и интересной ; общение комфортным.Видно , что он любит и знает свою край, постарался подогнать нашу экскурсию и под меня и под погодные условия, за что ему большое спасибо. В том , что захотелось узнать ещё больше о Грузии его большая заслуга . Желаю Сергею успехов, а гостям страны новых впечатлений в компании с Сергеем
10 ноября 2018
Сергей хороший гид, разносторонне эрудированный , но на мой взгляд немного стеснительный. Видно, что он занимается любимым делом и хочет показать свой регион. Это вторая экскурсия которую мы заказали с Сергеем. Изумительные пейзажи, покрытые лесами горы и заснеженные вершины вдали, скала с маленькой церковью отшельника, монастырь с выдолбленными в скалах помещениями и церквями 5 века поражают! Шахтерский городок в каньоне - на любителя. Про пещеру ничего сказать не могу, мы её не посетили. Отдельное спасибо Сергею за замечательный ужин где мы попробовали блюда местной кухни с грузинскими тостами.
1 октября 2018
Хочу отметить гида - потрясаяющие знания, грамотная речь и любовь к своему региону. Знает все! Была удобная машина и отличный водитель - что очень важно на больших расстояниях. Маршрут был изменен для наших нужд, у нас получился другой тур по региону. Рекомендую все уточнять и проговаривать заранее
14 июня 2017
Экскурсия с Сергеем, мне очень понравилась. А главное остались довольны дети(9 лет и 6 лет). Мы посмотрели не только красивые места, но умудрились испытать много впечатлений от разных приключений . Для себя почерпнула много интересного, хотя все невозможно объять и сразу запомнить. Грузия страна, в которую снова и снова нужно возвращаться. Сергей любит свой край и не просто гид, а человек, которому все интересно начиная с геологи гор и заканчивая особенностями национальной кухни. И он отличается тем, что он в владеет информацией во всех этих сферах. Показывает места, отличающиеся от общепринятых мест, куда везут обычно туристов. Если вы хотите узнать много интересного и не боитесь приключений - Сергей ваш гид.

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