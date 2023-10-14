Удивительная и гордая Сванетия, затерянная в горах, — это край тысяч башен, невероятно красивой природы и древней истории. Любоваться этим уголком Грузии можно бесконечно.



Я покажу вам главное — застывшее во времени село Ушгули и колоритные окрестности вокруг него, изумительные пейзажи Местии и «кардиограмму» Кавказских гор. А ещё расскажу о традициях и обычаях местного народа.