Самое главное за 2 дня: колоритное село, древние церкви, сочные кубдари, легенды о любви и не только
Удивительная и гордая Сванетия, затерянная в горах, — это край тысяч башен, невероятно красивой природы и древней истории. Любоваться этим уголком Грузии можно бесконечно.
Я покажу вам главное — застывшее во времени село Ушгули и колоритные окрестности вокруг него, изумительные пейзажи Местии и «кардиограмму» Кавказских гор. А ещё расскажу о традициях и обычаях местного народа.
Я покажу вам главное — застывшее во времени село Ушгули и колоритные окрестности вокруг него, изумительные пейзажи Местии и «кардиограмму» Кавказских гор. А ещё расскажу о традициях и обычаях местного народа.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наша двухдневная экскурсия начнётся в 9:00 утра в Кутаиси.
1 день
- Дворец мегрельских князей Дадиани. В регионе Самегрело мы посетим дворец с оригинальной архитектурой. Вы узнаете много интересного: как пропала одна из посмертных масок Наполеона, какие европейские связи имели князья Дадиани и прочие занимательные факты.
- Пейзажи Сванетии. Леса, водоёмы и горы этого края безумно красивы в любое время года! По пути мы остановимся у водопадов, чтобы сделать яркие фото. На территории Ингурского водохранилища можно посетить интересную экскурсию: зайти внутрь ГЭС и посмотреть фильм, как строилось это сооружение.
- Местия. Это главный городок Сванетии. Здесь полюбуемся башнями-памятниками ЮНЕСКО и посетим одну из них — ту, где находится дом-музей известного сванского альпиниста Михаила Хергиани.
- Ресторан. После заселения в гостиницу вас ждёт атмосферный вечер с народными песнями, танцами и местными блюдами.
2 день
- Канатная дорога и утренние пейзажи Местии. Вы полюбуетесь горными заснеженными вершинами, которые называют «кардиограммой» Кавказского хребта.
- Башня любви. Встретим её по дороге. Поднимемся на самый верх, где вы услышите красивую легенду … конечно же, о любви.
- Ушгули. Высокогорное село в 2200 м над уровнем моря — главная локация второго дня. Ушгули — это путешествие во времени. Здесь сохранились церкви, дома, улочки, мосты и башни времён правления царицы Тамары. Вы услышите интересные легенды и истории о традициях и нравах этого края. А ещё насладитесь вкусным кубдари (лепёшкой с мясом), который надо пробовать именно в Ушгули. Почему здесь — узнаете в поездке.
- А после мы вернёмся в цивилизацию — через Местию обратно в Кутаиси.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер, услуги гида, подъём на внедорожнике в Ушгули
- Дорога в одну сторону займёт приблизительно 6 часов
Дополнительно оплачиваются:
- Гостиница — можем предложить разные варианты, например, номер на 2 человек с завтраком — 100 лари
- Билет в музей — 5 лари/чел.
- Экскурсия по ГЭС — 30 минут – 10 лари/чел., 2 часа – 30 лари/чел.
- Билет на канатную дорогу — 15-25 лари/чел.
- Подъём на башню Любви — 2 лари/чел.
- Ужин — 28-40 лари/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамар — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 362 туристов
Здравствуйте! Я Тамар, профессиональный гид. Родилась и живу в Кутаиси, люблю его всей душой. Работала в историческом музее, вожу экскурсии с 2008 года, обожаю свою профессию. До встречи!
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