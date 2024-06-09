Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо

Цхалтубо - рай для любителей заброшенных мест и советской архитектуры. Погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив уникальные объекты с профессиональным гидом
Цхалтубо - это место, где каждый уголок хранит историю.

Заброшенные санатории, построенные в стиле сталинского ампира, поражают своей монументальностью и красотой.

Вы увидите санаторий "Имерети" с его мозаиками и скульптурами, старинный ж/д
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вокзал, который когда-то был центром жизни города, и санаторий "Шахтёр" с его величественными колоннами и парадной лестницей.

Санаторий "Медея" впечатлит арочными террасами и залом ресторана, а солдатский санаторий - элементами 20 века и театральной сценой. Не забудьте про сталинскую баню №6, построенную специально для Сталина. Комфортабельный транспорт и безопасный маршрут обеспечат вам приятное путешествие. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет. По запросу можно добавить посещение пещер Прометея. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте больше о жизни этих мест в их лучшие годы

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🕵️‍♂️ Уникальная возможность увидеть заброшенные санатории
  2. 🏛️ Погружение в атмосферу советской архитектуры
  3. 🚂 Посещение старинного ж/д вокзала
  4. 🛁 Экскурсия по сталинской бане
  5. 🎭 Восхищение театральной сценой и оранжереей
  6. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Что можно увидеть

  • Санаторий «Имерети»
  • Старинный ж/д вокзал
  • Санаторий «Шахтёр»
  • Санаторий «Медея»
  • Солдатский санаторий
  • Сталинская баня №6
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Санаторий «Имерети». Вы оцените монументальное здание в стиле сталинского ампира, украшенное мозаикой, скульптурами и люстрами.

Старинный ж/д вокзал. Раньше здесь располагались билетные кассы, зал ожидания и другие помещения. В 1990-е годы вокзал закрылся — с тех пор здание никак не используется.

Санаторий «Шахтёр». Вы полюбуетесь его колоннами, балконами, мозаикой, люстрами и парадной лестницей, украшенной лепниной. А также увидите заброшенные кресла, экран и другие интересные артефакты.

Санаторий «Медея». Он впечатлит вас большими арочными террасами, гостиничными номерами и залом ресторана.

Солдатский санаторий. Несмотря на реставрацию, он сохранил элементы 20 века. Это яркий образец слияния двух эпох. Здесь вы увидите красивую театральную сцену и оранжерею.

Сталинская баня №6. Она была построена специально для Сталина. Я покажу изображение его семьи на барельефе.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт включён в стоимость
  • Маршрут абсолютно безопасен. Мы будем ходить только по проверенным надёжным местам.
  • Экскурсия понравится взрослым и детям от 12 лет
  • Маршрут включает лестницы
  • По запросу можно добавить в программу пещеры Прометея, они находятся неподалёку
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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