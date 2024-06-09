Цхалтубо - это место, где каждый уголок хранит историю.Заброшенные санатории, построенные в стиле сталинского ампира, поражают своей монументальностью и красотой.Вы увидите санаторий "Имерети" с его мозаиками и скульптурами, старинный ж/д

вокзал, который когда-то был центром жизни города, и санаторий "Шахтёр" с его величественными колоннами и парадной лестницей. Санаторий "Медея" впечатлит арочными террасами и залом ресторана, а солдатский санаторий - элементами 20 века и театральной сценой. Не забудьте про сталинскую баню №6, построенную специально для Сталина. Комфортабельный транспорт и безопасный маршрут обеспечат вам приятное путешествие. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет. По запросу можно добавить посещение пещер Прометея. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте больше о жизни этих мест в их лучшие годы

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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за 1-2 человека или €55 за человека, если вас больше

от €110 за 1-2 человека или €55 за человека, если вас больше

Ваш представитель в Кутаиси

Tamara Ваш представитель в Кутаиси

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Санаторий «Имерети». Вы оцените монументальное здание в стиле сталинского ампира, украшенное мозаикой, скульптурами и люстрами.

Старинный ж/д вокзал. Раньше здесь располагались билетные кассы, зал ожидания и другие помещения. В 1990-е годы вокзал закрылся — с тех пор здание никак не используется.

Санаторий «Шахтёр». Вы полюбуетесь его колоннами, балконами, мозаикой, люстрами и парадной лестницей, украшенной лепниной. А также увидите заброшенные кресла, экран и другие интересные артефакты.

Санаторий «Медея». Он впечатлит вас большими арочными террасами, гостиничными номерами и залом ресторана.

Солдатский санаторий. Несмотря на реставрацию, он сохранил элементы 20 века. Это яркий образец слияния двух эпох. Здесь вы увидите красивую театральную сцену и оранжерею.

Сталинская баня №6. Она была построена специально для Сталина. Я покажу изображение его семьи на барельефе.

Организационные детали