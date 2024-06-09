Цхалтубо - рай для любителей заброшенных мест и советской архитектуры. Погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив уникальные объекты с профессиональным гидом
Цхалтубо - это место, где каждый уголок хранит историю.
Заброшенные санатории, построенные в стиле сталинского ампира, поражают своей монументальностью и красотой.
Вы увидите санаторий "Имерети" с его мозаиками и скульптурами, старинный ж/д читать дальше
вокзал, который когда-то был центром жизни города, и санаторий "Шахтёр" с его величественными колоннами и парадной лестницей.
Санаторий "Медея" впечатлит арочными террасами и залом ресторана, а солдатский санаторий - элементами 20 века и театральной сценой. Не забудьте про сталинскую баню №6, построенную специально для Сталина. Комфортабельный транспорт и безопасный маршрут обеспечат вам приятное путешествие. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет. По запросу можно добавить посещение пещер Прометея. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте больше о жизни этих мест в их лучшие годы
6 причин купить эту экскурсию
🕵️♂️ Уникальная возможность увидеть заброшенные санатории
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tamara — ваша команда гидов в Кутаиси
Меня зовут Тамара, я представляю дружную команду гидов в Кутаиси. Мы проводим экскурсии на русском, английском и турецком языках. Для нас это не просто профессия, но и любимое дело. С нетерпением ждём встречи с вами!