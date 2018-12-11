4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Истории и легенды края

Экскурсия начинается в Кутаиси, откуда на автомобиле вы отправитесь к горной деревне Горди. По дороге я расскажу вам об исторических эпохах Кутаиси — от легендарных аргонавтов до современного парламентского города. Вас ждут грузинские легенды и рассказы о жизни в горной местности, о менталитете коренных жителей Имеретии.

Лошади и горы

По приезде в Горди вы отправитесь на неспешную прогулку на лошадях по горным и лесным окрестностям. Прогулка длится от 6 до 9 часов, но поверьте, вы не устанете в компании прекрасных животных и живописных пейзажей. По дороге поговорим о природе этого региона и полюбуемся видами Национального парка Окаце. А в конце прогулки вас ждёт красивейший 67-метровый водопад Ониоре в верховьях реки Абаша. По вашему желанию здесь можно организовать пикник, чтобы совместить приятное с… другим приятным!

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят поближе познакомиться с природой края и провести время за городом. Уровень конной езды не важен.