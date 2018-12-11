4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться горными пейзажами и местными историями в прекрасной компании

Nestor
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Nestor – ваш гид
Я приглашаю вас на прогулку, которая сочетает в себе приятный отдых и знакомство с природой края.

Верхом на лошадях вы проедете по укутанным зеленью горам, узнаете об особенностях местного образа жизни и доедете до живописного водопада.

И конечно, в дороге вас будут сопровождать рассказы об истории Кутаиси и жителях Имеретии.
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 9 часов
До 6 человек
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Конная прогулка к водопаду Ониоре
Конная прогулка к водопаду Ониоре

Что вас ожидает

Истории и легенды края
Экскурсия начинается в Кутаиси, откуда на автомобиле вы отправитесь к горной деревне Горди. По дороге я расскажу вам об исторических эпохах Кутаиси — от легендарных аргонавтов до современного парламентского города. Вас ждут грузинские легенды и рассказы о жизни в горной местности, о менталитете коренных жителей Имеретии.

Лошади и горы
По приезде в Горди вы отправитесь на неспешную прогулку на лошадях по горным и лесным окрестностям. Прогулка длится от 6 до 9 часов, но поверьте, вы не устанете в компании прекрасных животных и живописных пейзажей. По дороге поговорим о природе этого региона и полюбуемся видами Национального парка Окаце. А в конце прогулки вас ждёт красивейший 67-метровый водопад Ониоре в верховьях реки Абаша. По вашему желанию здесь можно организовать пикник, чтобы совместить приятное с… другим приятным!

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят поближе познакомиться с природой края и провести время за городом. Уровень конной езды не важен.

Организационные детали

  • Транспортные услуги и конная прогулка включены в стоимость экскурсии.
  • Пикник по желанию и не входит в стоимость экскурсии (10 € за человека).
  • Рекомендую выбрать походную одежду.
Конная прогулка к водопаду Ониоре
Конная прогулка к водопаду Ониоре
Конная прогулка к водопаду Ониоре
Конная прогулка к водопаду Ониоре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nestor
Nestor
Всем привет. Меня зовут Нестор, я живу в Грузии и мне 48 лет. Я занимаюсь экскурсиями и трансфером по всей Грузии. Я знаток-любитель. Занимаюсь этим уже 3-й год. Мой способ работы таков, что вместе предоставления информации, которую каждый может прочитать в Интернете, я расскажу вам о жизни Грузии изнутри.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Михаил
11 декабря 2018
Экскурсией Нестора мы были приятно удивлены, даже несмотр на некоторые небольшие нюансы с ожиданием лошадей, которые от нашего замечательного гида не зависели. Маршрут очень интересный, горный серпантин, белые шапки гор вдалеке и теплая для декабря погода. Лошади в целом послушные, пустить лошадь в галоп никто не запрещал, что добавило еще удовольствия в экскурсию. Нестор рассказывал очень интересно, узнали много нового, поразились красотой Грузии и ее историей. Мы в восторге и чрезвычайно рекомендуем)
5 августа 2018
Нестор не смог пойти с нами в тур, но зато с нами были замечательные проводники. Из минусов, общение на русском было затруднительно, поэтому всю дорогу мы обменивались простыми фразами. Этот тур для физически подготовленных людей. Берите купальники и плавки. Рекомендуем также закрытую обувь (удобная открытая обувь не спасёт от колючек, царапин и заноз). С точки зрения организации - тур был хорошим. По стоимости он завышен (это наше субъективное мнение после множества экскурсий по Грузии - трансфер и аренда лошадей не настолько дороги, плюс дополнительные расходы на пикник).
Лёша
29 мая 2018
Если вы остаётесь в Кутаиси хотя бы на один день, вы обязательно должны познакомиться с Нестором, прокатиться на лошадях по горному серпантину и посмотреть какая красота скрыта от вас в горах Грузии. Независимо от погоды, вас ждёт море положительных впечатлений. От видов, которые открываются с гор и водопадов захватывает дух, а после общения с Нестором будет казаться, что вы встретились с другом, которого давно не видели. Очень душевный человек, который с большой любовью относится к тому, что он делает. Однозначно рекомендую к посещению и благодарю Нестора за те эмоции, которые мы испытали!

Ещё пара советов:
- экскурсия занимает почти весь день, поэтому очень рекомендую включить пикник, вкусная еда и общение с Нестором сделают ваш день ещё лучше
- даже если погода пасмурная, не стоит отказываться от экскурсии, густые облака в горах создают потрясающую атмосферу, от которой путешествие становится ещё интереснее
- не забудьте взять походную одежду
4 мая 2018
Хотим выразить огромную благодарность Нестору за неформальное знакомство с Грузией! Это человек, который делает дело с любовью. За два дня интересных экскурсий и похода на лошадях, он стал для нас другом. Кстати очень советуем поход в горы на лошадях, это занимает целый день и требует хорошего здоровья и подготовки. Впечатления от этой прогулки незабываемые, ведь не каждый день подыщешь свежевшим горным воздухом, накатаешься верхом, насмотришься на красивейший водопад и насладишься настоящим грузинским пикником!) В общем Нестор забывает про время и погружает интересными рассказами и локациями в жизнь настоящей Грузии. Большое вам мадлоба!)))

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