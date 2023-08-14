На побережье Лигурийского моря живёт одна красавица… Мы вас с ней познакомим! Генуя — одна из культурных столиц Европы и город, где история оживает: вы погуляете по здешним узким улочкам «Каруджо», полюбуетесь дворцами и соборами времён Генуэзской республики, разведаете нетуристические места. Сориентируетесь в центре города, ощутите его атмосферу и получите ответы на вопросы.

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Описание

Что вас ожидает

Самое главное в Генуе и о ней

История этого города-порта ведётся с 5 века — вы откроете её самые важные страницы, в том числе перенесётесь в эпоху великой Генуэзской республики, в дни расцвета мореплавания и торговли. Экскурсия проходит без скучных лекций: наш гид поможет прочувствовать характер Генуи и поделится любопытными фактами о ней (например, откуда пошло слово «банкрот» и как оно связано с Генуей). Ну а маршрут охватит все главные достопримечательности:

Площадь Феррари — это своего рода «солнечное сплетение» города, так что экскурсия логично начинается здесь. Вы рассмотрите Палаццо делла Борса, Дворец дожей, театр Карло Феличе, памятник Джузеппе Гарибальди и фонтан-чашу, а ещё услышите о Паганини (великий скрипач родился в Генуе).

Кафедральный собор Сан-Лоренцо, где хранится часть мощей Иоанна Крестителя.

Церковь Сан-Маттео, в которой покоится великий адмирал и правитель Генуи, восстановивший республику.

Узкие улочки Каруджо. Петляя по Старому городу, вы, возможно, встретите знаменитых призраков, найдёте остатки крепостных стен Генуи времён крестовых походов и раскроете, кто раньше жил на башне ворот Сопрана.

А также: Академию изящных искусств Лигурии, дом Колумба, церковь иезуитов Кьеза дель Джезу с росписями Рубенса и дворец Империале.

Кому подойдёт экскурсия

И тем путешественникам, которые приезжают в Геную впервые, и тем, кто уже бывал здесь: каждый сделает интересные открытия и получит полезные советы от местного жителя!

Организационные детали