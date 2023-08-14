Узнать и полюбить город за 2 часа
На побережье Лигурийского моря живёт одна красавица… Мы вас с ней познакомим! Генуя — одна из культурных столиц Европы и город, где история оживает: вы погуляете по здешним узким улочкам «Каруджо», полюбуетесь дворцами и соборами времён Генуэзской республики, разведаете нетуристические места. Сориентируетесь в центре города, ощутите его атмосферу и получите ответы на вопросы.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Самое главное в Генуе и о ней
История этого города-порта ведётся с 5 века — вы откроете её самые важные страницы, в том числе перенесётесь в эпоху великой Генуэзской республики, в дни расцвета мореплавания и торговли. Экскурсия проходит без скучных лекций: наш гид поможет прочувствовать характер Генуи и поделится любопытными фактами о ней (например, откуда пошло слово «банкрот» и как оно связано с Генуей). Ну а маршрут охватит все главные достопримечательности:
- Площадь Феррари — это своего рода «солнечное сплетение» города, так что экскурсия логично начинается здесь. Вы рассмотрите Палаццо делла Борса, Дворец дожей, театр Карло Феличе, памятник Джузеппе Гарибальди и фонтан-чашу, а ещё услышите о Паганини (великий скрипач родился в Генуе).
- Кафедральный собор Сан-Лоренцо, где хранится часть мощей Иоанна Крестителя.
- Церковь Сан-Маттео, в которой покоится великий адмирал и правитель Генуи, восстановивший республику.
- Узкие улочки Каруджо. Петляя по Старому городу, вы, возможно, встретите знаменитых призраков, найдёте остатки крепостных стен Генуи времён крестовых походов и раскроете, кто раньше жил на башне ворот Сопрана.
- А также: Академию изящных искусств Лигурии, дом Колумба, церковь иезуитов Кьеза дель Джезу с росписями Рубенса и дворец Империале.
Кому подойдёт экскурсия
И тем путешественникам, которые приезжают в Геную впервые, и тем, кто уже бывал здесь: каждый сделает интересные открытия и получит полезные советы от местного жителя!
Организационные детали
- Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются.
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
- Экскурсия проходит по одному и тому же маршруту каждый день. Карту вы можете посмотреть в разделе «Фото».
- Экскурсия проводится без наушников
- В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Генуе, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Феррари (это самый центр Генуи)
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tripster — ваша команда гидов в Генуя
Провели экскурсии для 62632 туристов
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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