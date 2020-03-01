Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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  3. Камольи и Портофино: из Генуи — в Лигурию на яхте!

Насладиться катанием на роскошной яхте и исследовать городки Лигурийского побережья

Ирина
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Ирина – ваш гид
Давно ли вы плавали на яхте? Круиз по Лигурийскому побережью успокоит ваши нервы и восстановит силы, а прогулка по курортным городкам разнообразит морское путешествие.

Вы не только отдохнете и полюбуетесь живописными пейзажами, но и узнаете много интересного о Лигурии, местных традициях и легендах.
От 400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На кораблике
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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Камольи и Портофино: из Генуи — в Лигурию на яхте!
Камольи и Портофино: из Генуи — в Лигурию на яхте!

Что вас ожидает

Круиз по Лигурийской Ривьере
Во время прогулки на красивой и просторной яхте вы поймете, как давно на самом деле не отдыхали, и насладитесь ощущением умиротворения. У вас будет возможность порыбачить с палубы и приготовить обед из улова, окунуться в голубизну зеркально прозрачной воды и побывать на пляжах, к которым не добраться сушей. Все удобства вам создаст капитан яхты, а я постараюсь разнообразить тур насыщенной экскурсионной программой!

Райский Камольи и старинный монастырь
Я стану проводником по секретным местам Лигурийского побережья. Первым на нашем пути окажется легендарный городок Камольи. Яркие фасады старинных домиков, расписанные «обманками», базилика Санта-Мария-Ассунта, построенная в XII веке, и замок на отвесной скале, открывающий великолепный вид на залив Парадизо — я расскажу об истории поселка, местных традициях и легендах. А затем мы отправимся к Аббатству Сан-Фруттуозо, в бухте которого на 17-метровой глубине в 1954 году была установлена статуя Христа. Попробуем разглядеть ее, после чего высадимся на берег и исследуем территорию комплекса. Вы узнаете, как в этих краях возникло бенедиктинское аббатство, откуда там появились римские саркофаги и какую роль сыграло в судьбе памятника семейство Дориа.

Портофино — центр притяжения творческой интеллигенции
Восточнее Камольи раскинулся Портофино — «маленькая деревня, которая изгибается полумесяцем вокруг спокойной глади вод», — как описывал ее Ги де Мопассан. Мы прогуляемся по улицам городка и увидим церковь, в которой хранятся реликвии, привезенные моряками из крестовых походов, замок Браун с красивейшим висячим садом, оливковые рощи и виллы голливудских знаменитостей.

Организационные детали

  • Встреча состоится в порту Генуи.
  • Обед входит в стоимость экскурсии.
  • Обратите внимание: формат экскурсии идеально подойдет для проведения девичников!:)
  • В жаркое время года позаботьтесь о головном уборе, солнцезащитных средствах и купальных принадлежностях.
  • Технические характеристики яхты: Cruisers Yachts 390 Sports Coupe 2008 г. в. Длина — 12,5 м, ширина — 4, вместимость — 10 человек. Просторный кокпит с широким диваном, лежак на носу с дополнительными рейлингами и держателями для напитков, расширенная плавательная платформа. Бар в кокпите с холодильником и ледогенератором, просторный салон с диваном, который конвертируется в спальное место, просторная ванная комната, шесть открывающихся вертикальных иллюминаторов для натурального освещения и вентиляции салона. Предметы интерьера выполнены из вишневого дерева.
Камольи и Портофино: из Генуи — в Лигурию на яхте!
Камольи и Портофино: из Генуи — в Лигурию на яхте!
Камольи и Портофино: из Генуи — в Лигурию на яхте!
Камольи и Портофино: из Генуи — в Лигурию на яхте!
Камольи и Портофино: из Генуи — в Лигурию на яхте!
Камольи и Портофино: из Генуи — в Лигурию на яхте!
Камольи и Портофино: из Генуи — в Лигурию на яхте!
Камольи и Портофино: из Генуи — в Лигурию на яхте!
Камольи и Портофино: из Генуи — в Лигурию на яхте!
Камольи и Портофино: из Генуи — в Лигурию на яхте!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я лингвист-переводчик. Говорю на трех языках: английском, испанском и итальянском. В 2013 году я круто изменила свою жизнь, из Москвы переехала в Геную и сразу же в нее влюбилась. Хорошо изучив этот город, я начала проводить свои авторские экскурсии. Генуя — не самое популярное направление среди туристов и неоднозначных отзывов о ней немало. Моя миссия — разрушить все стереотипы и влюбить как можно больше людей в этот, пожалуй, самый недооцененный город Италии. Мне есть чем вас удивить. Приезжайте и убедитесь в этом сами! Я расскажу, чем живет Генуя и покажу стоящие уголки этого города. Посоветую нужные места, а также познакомлю вас с Итальянской Ривьерой и ее самыми красивыми городками — Камольи, Портофино и Чинкве Терре. До встречи в солнечной Лигурии!
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Ирина проводит ещё 5 экскурсий

Buongiorno, Генуя!Buongiorno, Генуя!Buongiorno, Генуя!
130 за экскурсию
3 часа
27 отзывов
Проникнуться городом на прогулке по историческому центру
Генуя — крупнейший европейский порт, поэтому вы обязательно прогуляетесь по живописной бухте с корабликами. Но я открою вам и другие достоинства города! Вы увидите главный собор Сан-Лоренцо и средневековые ворота, прогуляетесь по узким улочкам и попробуете традиционную фоккачу. Кроме того, я обязательно подскажу вам, куда сходить, где поесть и что ещё посмотреть, чтобы навсегда влюбиться в город на Лигурийском море.
Генуя — город контрастовГенуя — город контрастовГенуя — город контрастов
115 за экскурсию
2.5 часа
4 отзыва
Заглянуть в переулки атмосферных районов, пройтись по набережной и попробовать местные морепродукты
Залитые солнцем районы Боккадассе и Нерви — полная противоположность исторического центра с его узкими улочками. Посетив их, вы поймете, почему Геную называют городом контрастов. Шагните за пределы центра — и перед вами откроется картина подлинной жизни города. Вы полюбуетесь панорамным видом на бухту и пестрые домики, прогуляетесь вдоль апельсиновых и пальмовых аллей по залитым солнцем набережным, искупаетесь в чистом море. А я расскажу вам о горожанах и местном укладе, традициях и кухне.
Из Генуи в очаровательный Сестри-ЛевантеИз Генуи в очаровательный Сестри-ЛевантеИз Генуи в очаровательный Сестри-Леванте
350 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Проникнуться атмосферой курортного городка и покорить красивейший мыс Пунта-Манара
Лигурийское побережье знаменито, прежде всего, своими яркими деревушками, но встречаются и не менее колоритные городки. Из Генуи мы отправимся в сказочный Сестри-Леванте: приготовьтесь ощутить обаяние и спокойствие итальянской глубинки, прогуляться по узким уютным улочкам и насладиться природой Лигурии во время трекинга к мысу Пунта-Манара.
Национальный парк «Чинкве-Терре» и ПортовенереНациональный парк «Чинкве-Терре» и ПортовенереНациональный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
400 за экскурсию
8 часов
5 отзывов
Великолепные пейзажи, история и культура «Пяти земель»
Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо — это пять деревень, раскиданных на крутых склонах горного массива, обрывающегося в Лигурийское море. Соединённые между собой живописными тропами, проходящими прямо по горам, эти небольшие поселения стали одной из визитных карточек Итальянской Ривьеры. На прогулке вы узнаете, чем живут местные и как устроен их быт, получите общее представление об истории «Пяти земель» и увидите самые интересные достопримечательности национального заповедника.
Открыть красоту и обаяние Итальянской РивьерыОткрыть красоту и обаяние Итальянской РивьерыОткрыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры
375 за экскурсию
8 часов
4 отзыва
Колоритные курорты Лигурии: Санта-Маргерита, Портофино и Камольи
Города на побережье Райского залива — воплощение тех самых видов с красочными домами, устроившимися каскадом на скалистых берегах моря. Во время пешеходной экскурсии по престижному Портофино, просторной Санта-Маргерите и обаятельному Камольи вы погрузитесь в неповторимую атмосферу курортных городов Итальянской Ривьеры, познакомитесь с историей рыбацких поселков, получивших мировую известность, посетите старинные крепости и аббатства и сделаете потрясающие снимки в лучших точках Парадизо.

Экскурсии по пригородам Генуи

Экскурсия в ПортофиноЭкскурсия в ПортофиноЭкскурсия в Портофино
365 за экскурсию
4 часа
5 отзывов
Авторская поездка в одну из самых элитных бухт Европы
Из Генуи по живописному Лигурийскому побережью вам предстоит отправиться в Портофино — крошечный, но роскошный курортный городок. Вы проследите его исторический путь, пройдёте по ярким улочкам, встретите многочисленные бутики, дорогие рестораны и яркие домики. Прогуляетесь по набережной, рассматривая яхты, и полюбуетесь видами с открыток.
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикникПарк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикникПарк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
От 70 за экскурсию
3.5 часа
3 отзыва
Открыть незабываемые виды, уютные уголки и дикие пляжи в компании местного жителя
Портофино — не только общеизвестный «уголок гламура» и олицетворение эталонных средиземноморких пейзажей. На прогулке по природному парку вы откроете тихие аутентичные деревушки и секретные завораживающие панорамы. Сможете искупаться на безлюдном пляже и проведете время за душевным пикником у моря с традиционными закусками и напитками.

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