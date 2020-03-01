Ирина проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Круиз по Лигурийской Ривьере

Во время прогулки на красивой и просторной яхте вы поймете, как давно на самом деле не отдыхали, и насладитесь ощущением умиротворения. У вас будет возможность порыбачить с палубы и приготовить обед из улова, окунуться в голубизну зеркально прозрачной воды и побывать на пляжах, к которым не добраться сушей. Все удобства вам создаст капитан яхты, а я постараюсь разнообразить тур насыщенной экскурсионной программой!

Райский Камольи и старинный монастырь

Я стану проводником по секретным местам Лигурийского побережья. Первым на нашем пути окажется легендарный городок Камольи. Яркие фасады старинных домиков, расписанные «обманками», базилика Санта-Мария-Ассунта, построенная в XII веке, и замок на отвесной скале, открывающий великолепный вид на залив Парадизо — я расскажу об истории поселка, местных традициях и легендах. А затем мы отправимся к Аббатству Сан-Фруттуозо, в бухте которого на 17-метровой глубине в 1954 году была установлена статуя Христа. Попробуем разглядеть ее, после чего высадимся на берег и исследуем территорию комплекса. Вы узнаете, как в этих краях возникло бенедиктинское аббатство, откуда там появились римские саркофаги и какую роль сыграло в судьбе памятника семейство Дориа.

Портофино — центр притяжения творческой интеллигенции

Восточнее Камольи раскинулся Портофино — «маленькая деревня, которая изгибается полумесяцем вокруг спокойной глади вод», — как описывал ее Ги де Мопассан. Мы прогуляемся по улицам городка и увидим церковь, в которой хранятся реликвии, привезенные моряками из крестовых походов, замок Браун с красивейшим висячим садом, оливковые рощи и виллы голливудских знаменитостей.