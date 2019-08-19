2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Приветствие по-итальянски

Кулинарный мастер-класс пройдёт в обычном итальянском доме, недалеко от центра Генуи. Здесь вы познакомитесь с хозяйкой дома, синьорой Энрики, и угоститесь традиционным аперитивом — бокалом белого вина и фокаччей.

Секреты лигурийских поваров

Вы разберётесь в тонкостях приготовления домашней пасты. Мы раскроем секреты местных бабушек о том, как приготовить тесто, подходящее ко многим другим итальянским блюдам : тальятелле, феттучини, лазанья. Кроме того, я научу вас готовить анчоусы по-лигурийски. А ещё вы поймёте, как правильно жарить рыбу и какой маринад подходит ей больше всего.

Традиционный обед

Конечно, вас ждёт дегустация блюд, которые мы приготовим. Я расскажу об итальянских семейных трапезах: что и как принято есть на обед и ужин. Вы оцените вкус анчоусов по-лигурийски, а на десерт насладитесь кофе и домашним тортом.

Кроме того, я подарю вам несколько рецептов традиционных блюд с фотографиями и отвечу на любые вопросы о кухне, быте, традициях и культуре Лигурии и Италии в целом.