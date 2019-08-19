2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Приготовить песто и анчоусы по-лигурийски и познать секреты итальянской кухни в Генуе

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Вы наверняка знакомы с песто — символом лигурийской кухни.

Но наш регион славится и другими блюдами, которые я предлагаю приготовить.

Домашняя паста, анчоусы — вы попробуете местные лакомства и узнаете об итальянских традициях.

Я и синьора Энрика откроем вам вкусы и ароматы генуэзской гастрономии!
От 200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Кулинарный мастер-класс от синьоры Энрики
Кулинарный мастер-класс от синьоры Энрики

Что вас ожидает

Приветствие по-итальянски
Кулинарный мастер-класс пройдёт в обычном итальянском доме, недалеко от центра Генуи. Здесь вы познакомитесь с хозяйкой дома, синьорой Энрики, и угоститесь традиционным аперитивом — бокалом белого вина и фокаччей.

Секреты лигурийских поваров
Вы разберётесь в тонкостях приготовления домашней пасты. Мы раскроем секреты местных бабушек о том, как приготовить тесто, подходящее ко многим другим итальянским блюдам : тальятелле, феттучини, лазанья. Кроме того, я научу вас готовить анчоусы по-лигурийски. А ещё вы поймёте, как правильно жарить рыбу и какой маринад подходит ей больше всего.

Традиционный обед
Конечно, вас ждёт дегустация блюд, которые мы приготовим. Я расскажу об итальянских семейных трапезах: что и как принято есть на обед и ужин. Вы оцените вкус анчоусов по-лигурийски, а на десерт насладитесь кофе и домашним тортом.

Кроме того, я подарю вам несколько рецептов традиционных блюд с фотографиями и отвечу на любые вопросы о кухне, быте, традициях и культуре Лигурии и Италии в целом.

Организационные детали

  • Все продукты включены в стоимость экскурсии.
  • Я заберу вас из центра на автомобиле, а после мастер-класса помогу вызвать такси или объясню, как добраться до отеля.
  • Мастер-класс можно провести для большего количества путешественников, условия обговариваются индивидуально.
  • Особые гастрономические предпочтения (диета, аллергия, нелюбовь к какому-то продукту) оговариваются заранее.
Кулинарный мастер-класс от синьоры Энрики
Кулинарный мастер-класс от синьоры Энрики
Кулинарный мастер-класс от синьоры Энрики
Кулинарный мастер-класс от синьоры Энрики
Кулинарный мастер-класс от синьоры Энрики
Кулинарный мастер-класс от синьоры Энрики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Буонджорно! Меня зовут Анастасия, у меня высшее экономическое образование. Вот уже 20 лет я живу в Генуе. Безумно люблю этот город, его неповторимый колорит, традиции и, конечно же, обожаю итальянскую кухню и вино. Ну, а кто это не любит?! Поэтому незабываемые эмоции от гастрономических открытий на моих кулинарных уроках и дегустациях хочу подарить вам, мои дорогие гости. Всего вам самого вкусного!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 августа 2019
Это было отлично! Анастасия - чудесный рассказчик и очень приятный человек. Синьора Энрика - хохотушка и мастерица. Было умело, вкусно, интересно и очень полезно. Эта экскурсия изменила наше мнение о Генуе.
17 июня 2019
Посещали экскурсию вдвоем с женой. Незабываемо провели время. Было очень вкусно и интересно. Все отлично организовано, Анастасия и сеньора Энрике - добродушные общительные люди. У них частный дом, уютная терраса с красивым видом, царит спокойная домашняя атмосфера. Было весело и интересно самим запачкать руки на кухне, а потом попробовать приготовленное. Время пролетело незаметно! Можем посоветовать экскурсию тем, кому интересны секреты итальянской кухни. Очень благодарны за душевно проведенное время, спасибо!

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