4 отзыва оставили туристы

Это второй маршрут по великолепной Генуе, с ее многовековой историей 📖 и большим количеством сокровищ, хранящихся здесь.
Мы начнем с вами наше путешествие в глубь веков с крестовых походов и романского стиля в архитектуре. Мы увидим самую темную улицу города и познакомимся с самими великолепными дворцами Ролли, 42 из которых внесены в наследие ЮНЕСКО. Увидим один из самых древних Университетов Европы. Мы посетим самую большую и роскошную церковь ⛪ Генуи - Базилику Благовещения. Мы зайдем зайдем в старый город 🏙️ через средневековые ворота 12 века и пройдем по его узким и темным улочкам, услышим кровавые истории заговоров. Мы зайдем с вами (если открыта) в прекрасную церковь семьи Паллавичини Святого Филиппа Нери, где свой первый концерт еще ребенком играл Паганини. И изюминкой будет улица Гарибальди, всемирно знаменитая улица, состоящая полностью из дворцов. Дворцов включенных в 2006 году в наследие ЮНЕСКО
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.