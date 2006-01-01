4 отзыва оставили туристы

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Онлайн-экскурсия «Генуя: от крестовых походов до эпохи барокко»

5
4 отзыва
Мирослава Р.
Мирослава Р. – Гид из Генуя
Онлайн-путешествие по Генуе.

Я буду на улицах: по видео-связи покажу город 🏙️, его узкие улочки, дворцы и церкви.

Мы отправимся вглубь веков, перенесемся в эпоху Крестовых походов, увидим один из самых древних Университетов Европы и церковь ⛪, где свой первый концерт игра Паганини.

Прогуляемся по самой темной улице города и внимательно рассмотрим самую большую и роскошную церковь Генуи — Базилику Благовещения.

И, конечно, зайдем на знаменитую улицу, состоящая полностью из дворцов.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €4.99 за человека

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Онлайн-экскурсия «Генуя: от крестовых походов до эпохи барокко»
Онлайн-экскурсия «Генуя: от крестовых походов до эпохи барокко»
Это второй маршрут по великолепной Генуе, с ее многовековой историей 📖 и большим количеством сокровищ, хранящихся здесь.
Мы начнем с вами наше путешествие в глубь веков с крестовых походов и романского стиля в архитектуре. Мы увидим самую темную улицу города и познакомимся с самими великолепными дворцами Ролли, 42 из которых внесены в наследие ЮНЕСКО. Увидим один из самых древних Университетов Европы. Мы посетим самую большую и роскошную церковь ⛪ Генуи - Базилику Благовещения. Мы зайдем зайдем в старый город 🏙️ через средневековые ворота 12 века и пройдем по его узким и темным улочкам, услышим кровавые истории заговоров. Мы зайдем с вами (если открыта) в прекрасную церковь семьи Паллавичини Святого Филиппа Нери, где свой первый концерт еще ребенком играл Паганини. И изюминкой будет улица Гарибальди, всемирно знаменитая улица, состоящая полностью из дворцов. Дворцов включенных в 2006 году в наследие ЮНЕСКО
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Генуя: от крестовых походов до эпохи барокко»
Онлайн-экскурсия «Генуя: от крестовых походов до эпохи барокко»
Онлайн-экскурсия «Генуя: от крестовых походов до эпохи барокко»
Онлайн-экскурсия «Генуя: от крестовых походов до эпохи барокко»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мирослава Р.
Мирослава Р.
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4 отзыва оставили туристы

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