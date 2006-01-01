4 отзыва оставили туристы

Это второй маршрут по великолепной Генуе, с ее многовековой историей 📖 и большим количеством сокровищ, хранящихся здесь.

Мы начнем с вами наше путешествие в глубь веков с крестовых походов и романского стиля в архитектуре. Мы увидим самую темную улицу города и познакомимся с самими великолепными дворцами Ролли, 42 из которых внесены в наследие ЮНЕСКО. Увидим один из самых древних Университетов Европы. Мы посетим самую большую и роскошную церковь ⛪ Генуи - Базилику Благовещения. Мы зайдем зайдем в старый город 🏙️ через средневековые ворота 12 века и пройдем по его узким и темным улочкам, услышим кровавые истории заговоров. Мы зайдем с вами (если открыта) в прекрасную церковь семьи Паллавичини Святого Филиппа Нери, где свой первый концерт еще ребенком играл Паганини. И изюминкой будет улица Гарибальди, всемирно знаменитая улица, состоящая полностью из дворцов. Дворцов включенных в 2006 году в наследие ЮНЕСКО