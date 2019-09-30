3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник

Открыть незабываемые виды, уютные уголки и дикие пляжи в компании местного жителя

Ksenia
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Ksenia – ваш гид
Портофино — не только общеизвестный «уголок гламура» и олицетворение эталонных средиземноморких пейзажей.

На прогулке по природному парку вы откроете тихие аутентичные деревушки и секретные завораживающие панорамы.

Сможете искупаться на безлюдном пляже и проведете время за душевным пикником у моря с традиционными закусками и напитками.
От 70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе города Камольи (Camogli)
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник

Что вас ожидает

Секретный маршрут
Я проведу вас по одной из самых живописных троп в парке Портофино. Вы откроете фантастические панорамы моря и побережья Лигурии, пройдете по лесным дорожкам и улочкам деревушек, до которых можно добраться только пешком или на лодке. А по пути расскажу о разнообразии местных маршрутов, об особенностях быта местных жителей, посоветую, куда стоит отправиться на рассвете, где отыскать нетуристические пляжи, на какой тропинке лучше всего отдохнуть в тени деревьев. Подскажу идеальные места для прогулок с детьми и самые романтичные локации для фотосессий.

Морской пикник
Добравшись до заветного места назначения, организуем дружеский пикник с традиционными закусками и напитками. Мы расположимся на берегу, в уютной атмосфере маленькой рыбацкой деревни, где нет дорогих отелей и яхт, а только рыбацкие снасти и шум прибоя. А если погода позволит, то сможете искупаться на безлюдном пляже, известном только местным. Я дам вам маску — и вы даже сможете понаблюдать за подводным царством!

Кому подходит экскурсия

Любителям активного отдыха на природе и продолжительных прогулок. Сложных участков на маршруте нет, но нужно быть готовым к подъемам и спускам по склонам.

Организационные детали

  • В стоимость включены закуски и напитки для пикника.
  • Позаботьтесь об удобной обуви и возьмите с собой купальные принадлежности.
  • Прогулка подходит для детей от 8 лет.
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе города Камольи (Camogli).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ksenia
Ksenia
Я переехала в Италию 5 лет назад и сразу же влюбилась в холмистое побережье Лигурии. Открыла свой мини-отель и с удовольствием принимаю гостей со всего света. А еще я увлекаюсь трейлраннигом и все эти пять лет с увлечением изучаю местную систему старых тропинок. Для себя я открыла много интересных и непопулярных мест в Лигурии, скрытых от городского шума и туристических маршрутов. И теперь готова поделиться моими сокровищами с вами!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 сентября 2019
Очень понравилось! Вас ведут не по стандартным маршрутам, где вы "толкаетесь" с туристами из других групп, а по "своему" маршруту. Ксения провела по интересным местам и в итоге оказались в замечательной невероятно красивой точке, куда бы мы никогда не попали самостоятельно! Новое поколение гидов рулит!!! Ксения, спасибо!
28 сентября 2019
Отдыхали с подругой в Санта-Маргерите, Лигурия во второй половине сентября 2019. Это недалеко от Портофино . Хорошее курортное место, но хотелось побродить по местам, где мало туристов. Такую экскурсию предложила экскурсовод Ксения. Мы получили огромное удовольствие от трехчасовой прогулки: прошли тропой по горе, спустились к настоящей рыбацкой деревне, Ксения устроила нам пикник на скале, выступающей в море в потрясающе красивом месте. Потом проводила до маленькой пристани, и на простом рыбацком кораблике мы приплыли в красивый городок Камольи, где погуляли уже сами.
Очень рекомендую всем, кто любит пешие прогулки, природу, тишину.
Отдельно хочу отметить, что Ксения была внимательна к нашим просьбам, при составление экскурсии учла нашу физическую форму и дала много советов по самостоятельным прогулкам.
Спасибо, Ксения!!!
26 сентября 2019
Это не совсем привычная в понимании путешественника экскурсия. Это физически активная прогулка по парку с сопутствующим рассказом. Будьте очень внимательны к рекомендациям гида по обуви и одежде. Ксения покажет прекрасные виды и площадки, расскажет как и чем живет местное население и достаточно много маленьких местных, исторических и биологических фактов (один эвкалипт чего стоит!). Нам проводили экскурсию не на закате, а утром (конец сезона). Мне это время понравилось больше, так как с утра и до обеда вы активно тратите калории, а потом самостоятельно на речном трамвайчике за 20 минут доезжаете до Камольи и там полноценно наслаждаетесь лигурийским обедом. А после трапезы под шум волн просто получаете удовольствие от прогулки по абсолютно аутентичному маленькому итальянскому поселку (это вам не Генуя).
Пикник/перекус-хорошая и приятная задумка гида как финальная точка путешествия.
В общем если хотите увидеть прекрасную и аутентичную Лигурию под "байки" (в хорошем смысле этого слова) гида, а потом замечательно в гастрономическом плане провести и вторую половину дня поезжайте смело. Хорошее сочетание цены и качества.

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