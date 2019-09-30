3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Секретный маршрут

Я проведу вас по одной из самых живописных троп в парке Портофино. Вы откроете фантастические панорамы моря и побережья Лигурии, пройдете по лесным дорожкам и улочкам деревушек, до которых можно добраться только пешком или на лодке. А по пути расскажу о разнообразии местных маршрутов, об особенностях быта местных жителей, посоветую, куда стоит отправиться на рассвете, где отыскать нетуристические пляжи, на какой тропинке лучше всего отдохнуть в тени деревьев. Подскажу идеальные места для прогулок с детьми и самые романтичные локации для фотосессий.

Морской пикник

Добравшись до заветного места назначения, организуем дружеский пикник с традиционными закусками и напитками. Мы расположимся на берегу, в уютной атмосфере маленькой рыбацкой деревни, где нет дорогих отелей и яхт, а только рыбацкие снасти и шум прибоя. А если погода позволит, то сможете искупаться на безлюдном пляже, известном только местным. Я дам вам маску — и вы даже сможете понаблюдать за подводным царством!

Кому подходит экскурсия

Любителям активного отдыха на природе и продолжительных прогулок. Сложных участков на маршруте нет, но нужно быть готовым к подъемам и спускам по склонам.