Вальполичелла — благословленная долина и одна из главных достопримечательностей 🏛️ Вероны.

Рядом с Вероной на альпийских холмах Вальполичеллы раскинулись великолепные виноградники, которые возделывают уже более 2 500 лет. Здесь много веков виноделы изготавливают выдающиеся красные и белые вина.

Особой славой пользуется красное сухое вино 🍷 «Амароне делла Вальполичелла» (Amarone della Valpolicella), входящее в десятку лучших в Италии.

Благодаря уникальной технологии производства у этого вина необычный мягкий, свежий и яркий вкус с не просто долгим, а, как говорят сомелье, бесконечным послевкусием и ароматом слив, вишен, красных ягод, а также оттенками шоколада. Кроме Амароне, Верона славится своими белыми винами «Соаве» и «Кустоза».

Мы с вами посетим старинные виллы, винодельни с подвалами, где изготавливают и выдерживают чудесные вина. Это уникальная возможность познакомиться с образом жизни веронской знати, воочию увидеть этапы производства вина, узнать о том, как развивалось виноделие в Италии.

Дополнить дегустацию вин можно местными деликатесами — колбасами и сырами лучшего качества.

После дегустации вы сможете приобрести любые продукты из тех, которые вам понравились. Здесь они стоят дешевле, так как вы будете покупать напрямую у производителя. К тому же, некоторые сорта вин, сыра и колбас, представленные на дегустациях, невозможно приобрести в обычном супермаркете.

Цена указана за продолжительность экскурсии 🧭 в 2 часа, каждый дополнительный час оплачивается отдельно.