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Дегустация лучших вин и сыров на исторической вилле в Вальполичелле

Марина Т.
Марина Т. – Гид из Вероны
Приглашаю вас на дегустацию лучших итальянских вин и сыров.

Мы отправимся на одну из вилл или винодельню с погребами в Вальполичелле.

Вы попробуете красное сухое вино 🍷 Амароне делла Вальполичелла (Amarone della Valpolicella), вина Соаве и Кустоза, которыми славится регион Венето и Италия.

Прекрасным дополнением к винам станут местные сыры и колбасы.

Вы сможете купить вино и продукты, которых не найдете в супермаркетах, по более низким ценам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €125 за экскурсию

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Дегустация лучших вин и сыров на исторической вилле в Вальполичелле
Дегустация лучших вин и сыров на исторической вилле в Вальполичелле

Что вы увидите

  • Вальполичелла
Вальполичелла — благословленная долина и одна из главных достопримечательностей 🏛️ Вероны.
Рядом с Вероной на альпийских холмах Вальполичеллы раскинулись великолепные виноградники, которые возделывают уже более 2 500 лет. Здесь много веков виноделы изготавливают выдающиеся красные и белые вина.
Особой славой пользуется красное сухое вино 🍷 «Амароне делла Вальполичелла» (Amarone della Valpolicella), входящее в десятку лучших в Италии.
Благодаря уникальной технологии производства у этого вина необычный мягкий, свежий и яркий вкус с не просто долгим, а, как говорят сомелье, бесконечным послевкусием и ароматом слив, вишен, красных ягод, а также оттенками шоколада. Кроме Амароне, Верона славится своими белыми винами «Соаве» и «Кустоза».
Мы с вами посетим старинные виллы, винодельни с подвалами, где изготавливают и выдерживают чудесные вина. Это уникальная возможность познакомиться с образом жизни веронской знати, воочию увидеть этапы производства вина, узнать о том, как развивалось виноделие в Италии.
Дополнить дегустацию вин можно местными деликатесами — колбасами и сырами лучшего качества.
После дегустации вы сможете приобрести любые продукты из тех, которые вам понравились. Здесь они стоят дешевле, так как вы будете покупать напрямую у производителя. К тому же, некоторые сорта вин, сыра и колбас, представленные на дегустациях, невозможно приобрести в обычном супермаркете.
Цена указана за продолжительность экскурсии 🧭 в 2 часа, каждый дополнительный час оплачивается отдельно.
Что входит
  • Возможность купить вино и продукты по цене производителя, намного ниже, чем в магазинах Италии.
  • Дегустация лучших итальянских вин и сыров
  • Уникальная возможность познакомиться с образом жизни веронской знати, воочию увидеть этапы производства вина, услышать интересные рассказы от сертифицированного гида-историка
Что не входит
  • Приобретение местной продукции, по желанию
  • Личные расходы туриста
  • Транспортное обслуживание и доставка до места проведения экскурсии
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Дегустация лучших вин и сыров на исторической вилле в Вальполичелле
Дегустация лучших вин и сыров на исторической вилле в Вальполичелле
Дегустация лучших вин и сыров на исторической вилле в Вальполичелле
Дегустация лучших вин и сыров на исторической вилле в Вальполичелле
Дегустация лучших вин и сыров на исторической вилле в Вальполичелле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина Т.
Марина Т.
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