Загадочная Верона, место самой знаменитой любовной трагедии, манит к себе туристов со всего мира. Кому-то нравится удивительно насыщенная история Вероны, кто-то любуется ее архитектурой, а кому-то нравится ее романтический ореол. Воспетая Шекспиром Верона, наверное, один из самых романтичных городов в Италии. Узнайте его лучше на нашей экскурсии с профессиональным русскоговорящим гидом!

Так как показать все самое важное в Вероне за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день.

Оба маршрута проходят по центру Вероны, но показывают разные её части.

Синий маршрут проходит через Площадь Бра, где вы услышите рассказ о том, как образовывалось Итальянское государство и его символике; полюбуетесь фресками на фасаде Дворца Кавали, известные своей астрологической тематикой, и впечатлитесь архитектурой Церкви Святого Фермо; увидите римские Ворота Львов, Дом Джульетты, Дворец Разума, бывший иезуитский монастырь, Римский форум, Площадь Данте и услышите повествование о жизни поэта в Вероне; полюбуетесь уникальностью готической архитектуры гробниц Скалигеров.

На красном маршруте вы пройдете мимо Амфитеатра Арена, включенном в список наследия Юнеско, узнаете больше об Уильяме Шекспире и о его важности для Вероны; увидите Старый Замок и узнаете об интригах верхушки общества средневековой Вероны; прогуляетесь по древнеримской дороге под Аркой Гави и узнаете о ее приключениях; пройдете через средневековую таможню Ворота Борсари; побываете на средневековой Бирже шерсти; полюбуетесь Церковью Святой Анастасии и увидете Дом наследников Данте, римский каменный мост, Дом Профессий, Дом Ромео, Площадь Трав.

Наиболее полное представление о Вероне Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.