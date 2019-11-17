Ежедневная пешеходная экскурсия по Вероне

Пешеходная

5
2 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Программа не предусматривает вход внутрь каких-либо объектов посещения.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вероне
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вероне
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вероне
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вероне
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вероне
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вероне

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Бра и площадь Данте
  • Дворец Кавали
  • Церковь Святого Фермо
  • Церковь Святой Анастасии
  • Римские Ворота Львов
  • Дом Джульетты и Дом Ромео
  • Бывший иезуитский монастырь
  • Римский форум
  • Дом наследников Данте
  • Гробницы Скалигеров
  • Амфитеатр Арена
  • Старый Замок
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Загадочная Верона, место самой знаменитой любовной трагедии, манит к себе туристов со всего мира. Кому-то нравится удивительно насыщенная история Вероны, кто-то любуется ее архитектурой, а кому-то нравится ее романтический ореол. Воспетая Шекспиром Верона, наверное, один из самых романтичных городов в Италии. Узнайте его лучше на нашей экскурсии с профессиональным русскоговорящим гидом!

Так как показать все самое важное в Вероне за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день.

Оба маршрута проходят по центру Вероны, но показывают разные её части.

Синий маршрут проходит через Площадь Бра, где вы услышите рассказ о том, как образовывалось Итальянское государство и его символике; полюбуетесь фресками на фасаде Дворца Кавали, известные своей астрологической тематикой, и впечатлитесь архитектурой Церкви Святого Фермо; увидите римские Ворота Львов, Дом Джульетты, Дворец Разума, бывший иезуитский монастырь, Римский форум, Площадь Данте и услышите повествование о жизни поэта в Вероне; полюбуетесь уникальностью готической архитектуры гробниц Скалигеров.

На красном маршруте вы пройдете мимо Амфитеатра Арена, включенном в список наследия Юнеско, узнаете больше об Уильяме Шекспире и о его важности для Вероны; увидите Старый Замок и узнаете об интригах верхушки общества средневековой Вероны; прогуляетесь по древнеримской дороге под Аркой Гави и узнаете о ее приключениях; пройдете через средневековую таможню Ворота Борсари; побываете на средневековой Бирже шерсти; полюбуетесь Церковью Святой Анастасии и увидете Дом наследников Данте, римский каменный мост, Дом Профессий, Дом Ромео, Площадь Трав.

Наиболее полное представление о Вероне Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Программа

Площадь Бра, Дворец Кавали, Церковь Святого Фермо, римские Ворота Львов, Дом Джульетты и Дом Ромео, Дворец Разума, бывший иезуитский монастырь, Римский форум, Площадь Данте, гробницы Скалигеров, амфитеатр Арена, Старый Замок, Арку Гави, Ворота Борсари, Биржу шерсти, Церковь Святой Анастасии, Дом наследников Данте, римский каменный мост, Дом Профессий, Площадь Трав.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
17 ноя 2019
Все было очень интересно! Рекомендую!
О
9 ноя 2019
Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Спасибо гиду Алене!
Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Спасибо гиду Алене!

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