Ведь не зря же Верона считается самым романтичным городом Италии?

Вместе мы побываем в милых и уютных уголках города, которые редко посещают туристы, но которые лучше всего характеризуют Верону. Если возникнет желание, сможем подняться на холм Сан Пьетра, откуда открывается чудесный панорамный вид.

Вы узнаете многое из истории 📖 Вероны, ее традициях и особенностях менталитета местных жителей. Я постараюсь ответить вам на любой вопрос, потому что много лет изучаю город 🏙️ как историк и живу здесь поблизости. В оживленных местах мы будем использовать специальные технические средства, чтобы вы не пропустили ничего важного. Верона, по моему мнению, — истинная жемчужина Северной Италии.

Экскурсии по Вероне бывают разными. Эта идеально подойдет для людей, которым не любят спешить и которые умеют наслаждаться каждым прекрасным моментом собственной жизни. Она гармонично соединяет в себе историю и архитектуру, предания и любовь.

Цена указана за продолжительность экскурсии 🧭 в 3 часа, каждый дополнительный час оплачивается отдельно.