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По Вероне не спеша: пешая или автомобильная прогулка с гидом

Марина Т.
Марина Т. – Гид из Вероны
Экскурсия ⛳ по Вероне в стиле Slow Tour позволит вам не торопясь наслаждаться красотами города во время пешей или автомобильной прогулки.

Вместе мы осмотрим замок 🏰 Кастельвеккио, Римский театр, дома Джульетты и Ромео, а также другие главные достопримечательности 🏛️ города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €190 за экскурсию

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По Вероне не спеша: пешая или автомобильная прогулка с гидом
По Вероне не спеша: пешая или автомобильная прогулка с гидом

Что вы увидите

  • Замок Кастельвеккьо
  • Арене ди Верона
  • Римский театр
  • Пьяцца делле Эрбе
  • Пьяцца Бра
  • Изящные дворцы на проспекте Кавур
  • Панорамные набережные
  • Красивейшие церкви и базилики
  • Дом Джульетты
  • Дом Ромео
  • Холм Сан Пьетра (по желанию)
Ведь не зря же Верона считается самым романтичным городом Италии?
Вместе мы побываем в милых и уютных уголках города, которые редко посещают туристы, но которые лучше всего характеризуют Верону. Если возникнет желание, сможем подняться на холм Сан Пьетра, откуда открывается чудесный панорамный вид.
Вы узнаете многое из истории 📖 Вероны, ее традициях и особенностях менталитета местных жителей. Я постараюсь ответить вам на любой вопрос, потому что много лет изучаю город 🏙️ как историк и живу здесь поблизости. В оживленных местах мы будем использовать специальные технические средства, чтобы вы не пропустили ничего важного. Верона, по моему мнению, — истинная жемчужина Северной Италии.
Экскурсии по Вероне бывают разными. Эта идеально подойдет для людей, которым не любят спешить и которые умеют наслаждаться каждым прекрасным моментом собственной жизни. Она гармонично соединяет в себе историю и архитектуру, предания и любовь.
Цена указана за продолжительность экскурсии 🧭 в 3 часа, каждый дополнительный час оплачивается отдельно.
Что входит
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида-историка на протяжении всей экскурсии
  • На маршруте будет множество остановок, где вы сможете пройтись и сфотографироваться
  • В любой части вашей пешей прогулки вы сможете задавать свои вопросы, на которые гид с удовольствием ответит.
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус (можно купить по дороге)
  • Личные расходы туриста
  • Транспортное обслуживание на время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Центр города или по договоренности
По Вероне не спеша: пешая или автомобильная прогулка с гидом
По Вероне не спеша: пешая или автомобильная прогулка с гидом
По Вероне не спеша: пешая или автомобильная прогулка с гидом
По Вероне не спеша: пешая или автомобильная прогулка с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина Т.
Марина Т.
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Марина Т. проводит ещё 3 экскурсии

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