Anna проводит ещё 5 экскурсий

Вы убедитесь, что Италия — это не только паста, пицца и мода, но и столица уникальной архитектуры. Виллы Палладио — это единственные в своем роде сооружения, построенные архитектором Палладио, автором трактата «Четыре книги об архитектуре», оказавшего огромное влияние на русскую архитектуру XVII-XVIII вв..

Программа

Архитектура Палладио — это необыкновенное искусство создания зданий и сооружений по законам красоты. И, как всякий вид искусства, архитектура Палладио тесно связана с жизнью общества, его историей, взглядами и идеологией. Поэтому во время экскурсии мы поговорим о национальном колорите, традициях и обычаях Региона Венето и эпохи Ренессанса в целом.

Большинство вилл Палладио расположено в окрестностях Вероны и в регионе Венето. Наша экскурсия начнется в Вероне, откуда на машине мы отправимся смотреть предварительно выбранные Вами виллы (в зависимости от продолжительности экскурсии). Вместе мы пройдем краткий курс по архитектуре, эстетике и дизайну, а также проникнемся необычайной гармонией и красотой творений гениального Палладио.

Виллы Палладио на выбор: Вилла Ла Ротонда (Villa La Rotonda), Вилла Годи (Villa Godi), Вилла Пизани (Villa Pisani), Вилла Пояна (Villa Poiana), Вилла Сарего (Villa Sarego).