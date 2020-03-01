Anna проводит ещё 5 экскурсий

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Феномен архитектуры знаменитого творца Возрождения Андреа Палладио — автомобильный тур

Anna
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Anna – ваш гид
Приготовьтесь открыть для себя совершенно новый мир архитектурных форм, роскошного декора и ландшафтного дизайна.

Во время экскурсии вы познакомитесь с шедеврами Андреа Палладио, узнаете об особенностях его работ и архитектуры Возрождения в целом.
420 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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Роскошные виллы Венето
Роскошные виллы Венето

Вы убедитесь, что Италия — это не только паста, пицца и мода, но и столица уникальной архитектуры. Виллы Палладио — это единственные в своем роде сооружения, построенные архитектором Палладио, автором трактата «Четыре книги об архитектуре», оказавшего огромное влияние на русскую архитектуру XVII-XVIII вв..

Программа

Архитектура Палладио — это необыкновенное искусство создания зданий и сооружений по законам красоты. И, как всякий вид искусства, архитектура Палладио тесно связана с жизнью общества, его историей, взглядами и идеологией. Поэтому во время экскурсии мы поговорим о национальном колорите, традициях и обычаях Региона Венето и эпохи Ренессанса в целом.

Большинство вилл Палладио расположено в окрестностях Вероны и в регионе Венето. Наша экскурсия начнется в Вероне, откуда на машине мы отправимся смотреть предварительно выбранные Вами виллы (в зависимости от продолжительности экскурсии). Вместе мы пройдем краткий курс по архитектуре, эстетике и дизайну, а также проникнемся необычайной гармонией и красотой творений гениального Палладио.

Виллы Палладио на выбор: Вилла Ла Ротонда (Villa La Rotonda), Вилла Годи (Villa Godi), Вилла Пизани (Villa Pisani), Вилла Пояна (Villa Poiana), Вилла Сарего (Villa Sarego).

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включен трансфер из Вероны и обратно. Если группа больше 3 чел, за дополнительную плату мы предоставим минивэн.
  • Не включены входные билеты на виллы.
  • Программа экскурсии подбирается индивидуально, поэтому прошу заранее направить список интересующих вас вопросов и пожеланий.
Роскошные виллы Венето
Роскошные виллы Венето
Роскошные виллы Венето
Роскошные виллы Венето

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Официальный гид по Вероне и региону Венето. Эксперт по винам. Дипломированный сомелье, выпускница Университета Тренто, Италия. Окончила обучающие программы по винам в терруаре Бургундии, США и Австралии. Активный участник семинаров и конференций, посвященных вопросам виноделия и туризма. Автор многочисленных публикаций об эногастрономическом туризме. Организатор винных туров и учебных программ по винным регионам Северной Италии. Вы можете заказать уникальные экскурсии в 4 направлениях: Верона, Озеро Гарда и Виллы Венето, Винные туры, а также ШОПИНГ и ГУРМЭ. По заказу могу разработать индивидуальный тур и персонализированную программу.
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