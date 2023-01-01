Верона может смело соперничать с Парижем за статус самого романтичного города мира, ведь именно здесь, по замыслу Шекспира, происходили события самой печальной повести на свете — о трагичной любви Ромео и Джульетты. Прогуливаясь поздним зимним вечером по улицам Вероны, кажется, что откуда-то из-за каменной кладки то и дело доносится чуть слышный страстный шепот и вторящий ему ласковый ответ…

Однако, отвлечемся от Шекспира и посмотрим по сторонам: этот город не зря внесли в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Известная как «маленький Рим», Верона считается одним из красивейших городов Италии. Ее «золотой век» пришелся на 13-14 столетия, оставившие после себя внушительное культурное и художественное наследие.

Знакомство с Историческим центром города. Знаменитая Арена ди Верона, красивые площаи Бра,Эрбе,Синьории с их интересными историями. Домик джульетты и многое другое вас ждет в Вероне. Свободное время. Возвращение в Милан.