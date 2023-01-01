Верона

Смешенная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Верона
Верона
Верона
Верона

Что вас ожидает 🤩

  • Арена ди Верона
  • Площадь Бра
  • Площадь Эрбе
  • Площадь Синьории
  • Домик Джульетты
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Описание

Верона может смело соперничать с Парижем за статус самого романтичного города мира, ведь именно здесь, по замыслу Шекспира, происходили события самой печальной повести на свете — о трагичной любви Ромео и Джульетты. Прогуливаясь поздним зимним вечером по улицам Вероны, кажется, что откуда-то из-за каменной кладки то и дело доносится чуть слышный страстный шепот и вторящий ему ласковый ответ…

Однако, отвлечемся от Шекспира и посмотрим по сторонам: этот город не зря внесли в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Известная как «маленький Рим», Верона считается одним из красивейших городов Италии. Ее «золотой век» пришелся на 13-14 столетия, оставившие после себя внушительное культурное и художественное наследие.

Знакомство с Историческим центром города. Знаменитая Арена ди Верона, красивые площаи Бра,Эрбе,Синьории с их интересными историями. Домик джульетты и многое другое вас ждет в Вероне. Свободное время. Возвращение в Милан.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит
  • Наушники 3 евро с человека
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 10:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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