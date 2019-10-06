Садитесь в красный автобус с открытой верхней площадкой и осмотрите достопримечательности Вероны, узнав много нового об этом историческом городе при помощи аудиогида на нескольких языках.

Совершите поездку по двум маршрутам, специально составленным так, чтобы показать вам основные достопримечательности города. Оба тура начинаются на Пьяцца Бра, площади Арены. Вы можете выходить из автобуса, не спеша осматривать достопримечательности и вновь садиться в автобус столько раз, сколько захотите, билетом на 24 или 48 часов.

Историческая Верона, известная как место действия истории Ромео и Джульетты, представляет собой смесь легендарного прошлого и современного промышленного настоящего. Верона была одним из самых могущественных городов на ранних этапах существования Римской империи, а старый город Вероны является одним из самых хорошо сохранившихся в Италии.

Автобусы отправляются каждый час.

Остановки красного маршрута:

Пьяцца Бра.

Корсо Порта-Нуова Джардини Прадавал.

Железнодорожный вокзал Порта Нуова.

Пьяцца Поцца.

Базилика Сан-Дзено Кастельвеккьо.

Диаса, Порта-Борсари.

Римский театр.

Порта-Леони.

Пьяцца Леони (дом Джульетты).

Остановки синего маршрута: