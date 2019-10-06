Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь панорамой Вероны с открытой верхней площадки автобуса
Сделайте остановку и совершите покупки на роскошной улице Виа Диаз
Осмотрите средневековые стены и квартал Сан-Дзено с его знаменитым кафедральным собором
Посетите Арену-ди-Верона – античный римский амфитеатр
Садитесь в красный автобус с открытой верхней площадкой и осмотрите достопримечательности Вероны, узнав много нового об этом историческом городе при помощи аудиогида на нескольких языках.
Совершите поездку по двум маршрутам, специально составленным так, чтобы показать вам основные достопримечательности города. Оба тура начинаются на Пьяцца Бра, площади Арены. Вы можете выходить из автобуса, не спеша осматривать достопримечательности и вновь садиться в автобус столько раз, сколько захотите, билетом на 24 или 48 часов.
Историческая Верона, известная как место действия истории Ромео и Джульетты, представляет собой смесь легендарного прошлого и современного промышленного настоящего. Верона была одним из самых могущественных городов на ранних этапах существования Римской империи, а старый город Вероны является одним из самых хорошо сохранившихся в Италии.
Автобусы отправляются каждый час.
Остановки красного маршрута:
Пьяцца Бра.
Корсо Порта-Нуова Джардини Прадавал.
Железнодорожный вокзал Порта Нуова.
Пьяцца Поцца.
Базилика Сан-Дзено Кастельвеккьо.
Диаса, Порта-Борсари.
Римский театр.
Порта-Леони.
Пьяцца Леони (дом Джульетты).
Остановки синего маршрута:
Пьяцца Бра.
Паллоне, гробница Джульетты.
ул. Г. Джусти.
Санто Стефано, Римский театр.
Кастель (замок) Сан-Пьетро.
Дуомо.
Пьяцца Эрбе, дом Джульетты.
Порта-Леони.
Пьяцца Леони (дом Джульетты).
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на 24 или 48 часов на экскурсионный автобус (при выборе соответствующего варианта)
Аудиокомментарии на нескольких языках
Что не входит
Билеты на посещение достопримечательностей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 361 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
John
6 окт 2019
(Великобритания)
Во время недавнего отпуска мы оказались на железнодорожной станции в Вероне в поисках автобусного тура. Автобусная остановка находится прямо у вокзала. Я использовал свой смартфон для сканирования QR-кода, и в течение 5 минут мы забронировали 5 билетов, готовых к следующему прибытию автобуса. Водитель и администратор в автобусе были очень дружелюбны и полезны, и весь опыт был удобным и информативным. Если старик, как я, может это сделать, то любой может. Это отличный сервис!
W
William
21 сен 2021
(США)
Service was as advertised but I do wish it went past 5pm … saying something is good for 24-hours sort of implies being able to use over the course of a full day. I liked that the route picked up right at the train station. Best if used earlier in day.
M
Melanie
9 сен 2021
(Германия)
Tour ist schön, man bekommt einen schönen Eindruck von der Stadt. Fahrplan wird nicht eingehalten. Verspätung von 20 Minuten schon in der 2.Tagesrunde, bzw. einmal haben wir über eine Stunde auf den letzten Bus gewartet, der dann gar nicht mehr kam. Die Warterei nervt und enttäuscht.