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Верона: hop-on hop-off автобус на 24 часа или 48 часов

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GetYourGuide – Гид из Вероны
Экскурсия ⛳ по Вероне на красном автобусе 🚌 типа hop-on hop-off с аудиогидом.

Садитесь и сходите на любой остановке по маршруту, охватывающему главные достопримечательности 🏛️ города.

Исследуйте город 🏙️ с билетом на 24 или 48 часов.
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  • €23 за человека

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Верона: hop-on hop-off автобус на 24 часа или 48 часов
Верона: hop-on hop-off автобус на 24 часа или 48 часов

Что вы увидите

  • Пьяцца Бра
  • Корсо Порта-Нуова Джардини Прадавал
  • Железнодорожный вокзал Порта Нуова
  • Пьяцца Поцца
  • Базилика Сан-Дзено Кастельвеккьо
  • Диаса, Порта-Борсари
  • Римский театр
  • Порта-Леони
  • Пьяцца Леони (дом Джульетты)
  • Паллоне, гробница Джульетты
  • Ул. Г. Джусти
  • Санто Стефано, Римский театр
  • Кастель (замок) Сан-Пьетро
  • Дуомо
  • Пьяцца Эрбе
Автобус hop-on hop-off по Вероне
У вас есть возможность осмотреть город 🏙️ с открытой верхней площадки красного автобуса hop-on hop-off, а также узнать много нового об этом историческом городе при помощи аудиогида на нескольких языках.
Вы можете выйти из автобуса, не спеша осмотреть достопримечательности 🏛️ и вновь сесть в автобус столько раз, сколько захотите (в течение выбранного времени в билете - 24 или 48 часов).
Историческая Верона, известная как место действия истории 📖 Ромео и Джульетты, представляет собой смесь легендарного прошлого и современного промышленного настоящего. Верона была одним из могущественных городов на ранних этапах существования Римской империи, а старый город Вероны является одним из хорошо сохранившихся в Италии.
Маршруты автобусов по Вероне
Есть два маршрута, составленных таким образом, чтобы вы смогли увидеть все главные места Вероны. Оба начинаются на Пьяцца Бра (площадь Арены), интервал движения каждый час.

Красный маршрут:

  • Пьяцца Бра
  • Корсо Порта-Нуова Джардини Прадавал
  • Железнодорожный вокзал Порта Нуова
  • Пьяцца Поцца
  • Базилика Сан-Дзено Кастельвеккьо
  • Диаса, Порта-Борсари
  • Римский театр
  • Порта-Леони
  • Пьяцца Леони (дом Джульетты)

Синий маршрут:

  • Пьяцца Бра
  • Паллоне, гробница Джульетты
  • Ул. Г. Джусти
  • Санто Стефано, Римский театр
  • Кастель (замок) Сан-Пьетро
  • Дуомо
  • Пьяцца Эрбе, дом Джульетты
  • Порта-Леони
  • Пьяцца Леони (дом Джульетты)
Что входит
  • 24-х или 48-и часовой билет на экскурсионный автобус (на выбор)
  • Аудиогид на нескольких языках
Что не входит
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Пьяцца Бра
Место завершения
🏁 Любая остановка по маршрутам автобуса
Верона: hop-on hop-off автобус на 24 часа или 48 часов
Верона: hop-on hop-off автобус на 24 часа или 48 часов
Верона: hop-on hop-off автобус на 24 часа или 48 часов
Верона: hop-on hop-off автобус на 24 часа или 48 часов

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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