Автобус hop-on hop-off по Вероне

У вас есть возможность осмотреть город 🏙️ с открытой верхней площадки красного автобуса hop-on hop-off, а также узнать много нового об этом историческом городе при помощи аудиогида на нескольких языках.

Вы можете выйти из автобуса, не спеша осмотреть достопримечательности 🏛️ и вновь сесть в автобус столько раз, сколько захотите (в течение выбранного времени в билете - 24 или 48 часов).

Историческая Верона, известная как место действия истории 📖 Ромео и Джульетты, представляет собой смесь легендарного прошлого и современного промышленного настоящего. Верона была одним из могущественных городов на ранних этапах существования Римской империи, а старый город Вероны является одним из хорошо сохранившихся в Италии.

Маршруты автобусов по Вероне

Есть два маршрута, составленных таким образом, чтобы вы смогли увидеть все главные места Вероны. Оба начинаются на Пьяцца Бра (площадь Арены), интервал движения каждый час.

Красный маршрут:

Пьяцца Бра

Корсо Порта-Нуова Джардини Прадавал

Железнодорожный вокзал Порта Нуова

Пьяцца Поцца

Базилика Сан-Дзено Кастельвеккьо

Диаса, Порта-Борсари

Римский театр

Порта-Леони

Пьяцца Леони (дом Джульетты)

Синий маршрут: