В Вероне мы с вами проведем около трех часов. Этого вполне достаточно для осмотра главных достопримечательностей: замка Кастельвеккьо, римского театра, Арены ди Верона, дома Джульетты и других. Во время экскурсии 🧭 я расскажу вам о жизни города и местных традициях, отвечу на все ваши вопросы. Если после осмотра вы захотите познакомиться с Вероной поближе, тогда составлю индивидуальную программу в соответствии с вашими пожеланиями на следующий день.

Продолжение нашей экскурсии — озеро Гарда и городок Сирмионе на его берегах. Озеро Гарда — крупнейшее в Италии. Площадь — 370 квадратных метров, максимальная глубина — 346 метра. Многие ценители природы называют его самым живописным в стране. Оно окружено оливковыми деревьями, а по водной глади плавают белоснежные лебеди, которых можно будет покормить с рук. Микроклимат у озера приятен в любое время года.

Экскурсия на Гарде — это не только природа, но и история 📖 с архитектурой города Сирмионе. Он находится на возвышенности — 30 метров над уровнем моря 🌊. Это позволяет наслаждаться красивейшими панорамными видами. В самом городе за 1, 5–2 часа мы осмотрим башни Скалигеров, «грот Катулла», церкви с фресками XII–XVI веков, красивые 🤩 природные гроты и другие достопримечательности 🏛️. Здесь вы можете посетить великолепные спа-центры и поплавать, чтобы ощутить чудодейственные свойства сероводородной воды. Сирмионе — один из красивейших курортов Северной Италии. Здесь вы можете заказать катер для морской прогулки по озеру, которая прекрасно завершит насыщенную программу приятным отдыхом.

Ориентировочная длительность экскурсии — 7 часов, но вы можете задержаться в Сирмионе на романтический вечер, лечебные процедуры или для пляжного отдыха.