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Верона и Гарда: город и озеро за один день

Марина Т.
Марина Т. – Гид из Вероны
Верона — великолепный древний город 🏙️, один из красивейших в Италии, со своим особым очарованием.

Недалеко от нее расположено озеро Гарда.

Его называют одним из самых красивых 🤩 в стране.

Обязательно посетите экскурсию ⛳ «Верона и Гарда: город и озеро за один день» с частным русскоговорящим гидом, если вы будете в этих местах.

Только так вы сможете за несколько часов осмотреть все самое интересное и красивое в Северной Италии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €440 за экскурсию

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Верона и Гарда: город и озеро за один день
Верона и Гарда: город и озеро за один день

Что вы увидите

  • Средневековый замок Кастельвеккио
  • Арена ди Верона
  • Дом Джульетты
  • Дом Ромео
  • Озеро Гарда
  • Город-курорт Сирмионе
  • Башни Скалигеров
  • Грот Катулла
  • Церкви с фресками XII–XVI веков
  • Красивые природные гроты
  • многое другое
В Вероне мы с вами проведем около трех часов. Этого вполне достаточно для осмотра главных достопримечательностей: замка Кастельвеккьо, римского театра, Арены ди Верона, дома Джульетты и других. Во время экскурсии 🧭 я расскажу вам о жизни города и местных традициях, отвечу на все ваши вопросы. Если после осмотра вы захотите познакомиться с Вероной поближе, тогда составлю индивидуальную программу в соответствии с вашими пожеланиями на следующий день.
Продолжение нашей экскурсии — озеро Гарда и городок Сирмионе на его берегах. Озеро Гарда — крупнейшее в Италии. Площадь — 370 квадратных метров, максимальная глубина — 346 метра. Многие ценители природы называют его самым живописным в стране. Оно окружено оливковыми деревьями, а по водной глади плавают белоснежные лебеди, которых можно будет покормить с рук. Микроклимат у озера приятен в любое время года.
Экскурсия на Гарде — это не только природа, но и история 📖 с архитектурой города Сирмионе. Он находится на возвышенности — 30 метров над уровнем моря 🌊. Это позволяет наслаждаться красивейшими панорамными видами. В самом городе за 1, 5–2 часа мы осмотрим башни Скалигеров, «грот Катулла», церкви с фресками XII–XVI веков, красивые 🤩 природные гроты и другие достопримечательности 🏛️. Здесь вы можете посетить великолепные спа-центры и поплавать, чтобы ощутить чудодейственные свойства сероводородной воды. Сирмионе — один из красивейших курортов Северной Италии. Здесь вы можете заказать катер для морской прогулки по озеру, которая прекрасно завершит насыщенную программу приятным отдыхом.
Ориентировочная длительность экскурсии — 7 часов, но вы можете задержаться в Сирмионе на романтический вечер, лечебные процедуры или для пляжного отдыха.
Что входит
  • Максимальное количество разнообразных впечатлений за одну экскурсию: легенды старинной Вероны, подлинная история города от сертифицированного гида-историка, природа и история с архитектурой города Сирмионе и возможность ощутить чудодейственные свойства сероводородной воды.
  • На маршруте будет множество остановок, где вы сможете пройтись и сфотографироваться
  • В любой части вашей пешей прогулки вы сможете задавать свои вопросы, на которые гид с удовольствием ответит.
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты и термы.
  • Аренда катера для морской прогулки по озеру (по желанию)
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и перекус (можно купить по дороге)
  • Личные расходы туриста
  • Транспортное обслуживание на время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Верона и Гарда: город и озеро за один день
Верона и Гарда: город и озеро за один день
Верона и Гарда: город и озеро за один день
Верона и Гарда: город и озеро за один день

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Т.
Марина Т.
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