Верона — один из наиболее старых и любимых городов Италии, который в наши дни называют «жемчужиной Севера». В 4–5 веках годах её называли «Северным Ерусалимом» — за красоту мягких холмов веронских Альп, опоясанных крепостными стенами, пирамидальные кипарисы, оливковые деревья 🌳. Верона — это редкий по своей живописности город 🏙️ даже для Италии. Возможно поэтому здесь произошла самая романтическая история 📖 любви Ромео и Джульетты. Если вы молоды душой и любите романтику, тогда эта экскурсия ⛳ по Вероне на русском для вас. Мы пройдем по сказочно красивым улицам города, выложенным теплым розовым мрамором, увидим самые известные достопримечательности 🏛️, узнаем о культуре, традициях и жизни веронцев, но главное — прикоснемся к трогательной истории великой любви двух юных героев.

Ульям Шекспир писал: «Пока Верона носит это имя, не будет изваяния ценней, чем памятник Джульетты верной в ней». Вы увидите знаменитые места, где развивалось действие великой трагедии Шекспира: дом Джульетты, знаменитый балкон, дом Ромео, монастырь капуцинов, рыночную площадь и много еще интересного.

Где родилась Джульетта и когда, откуда родом Ромео, почему возникла вражда, а была ли история любви и где происходила дуэль… — все это и многое другое вы узнаете в городе, который очень многим обязан англичанину Уильяму Шекспиру. Верона, Ромео и Джульетта стали неразрывно связаны между собой именно благодаря великому драматургу. Может быть, вам захочется прикоснуться к бронзовой статуе Джульетты, установленной во внутреннем дворике родового дворца Капулетти, — говорят, это приносит счастье в любви. Многие влюбленные пары мечтают выйти на легендарный балкон Джульетты и загадать что-то очень сокровенное… И это обязательно сбудется!

Цена указана за продолжительность экскурсии 🧭 в 2 часа, каждый дополнительный час оплачивается отдельно.