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Верона: Ромео и Джульетта. По следам великой любви

Марина Т.
Марина Т. – Гид из Вероны
Верона — один из наиболее старых и любимых городов Италии, который в наши дни называют «жемчужиной Севера».

В 4–5 веках годах её называли «Северным Ерусалимом» — за красоту мягких холмов веронских Альп, опоясанных крепостными стенами, пирамидальные кипарисы, оливковые деревья 🌳.

Верона — это редкий по своей живописности город 🏙️ даже для Италии.

Возможно поэтому здесь произошла самая романтическая история 📖 любви Ромео и Джульетты.

Я приглашаю вас узнать больше об этой трагичной, но такой душевной истории любви двух сердец!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €125 за экскурсию

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Верона: Ромео и Джульетта. По следам великой любви
Верона: Ромео и Джульетта. По следам великой любви

Что вы увидите

  • дом Джульетты
  • знаменитый балкон
  • дом Ромео
  • монастырь капуцинов
  • рыночная площадь
  • статуя Джульетты
  • многое другое
Верона — один из наиболее старых и любимых городов Италии, который в наши дни называют «жемчужиной Севера». В 4–5 веках годах её называли «Северным Ерусалимом» — за красоту мягких холмов веронских Альп, опоясанных крепостными стенами, пирамидальные кипарисы, оливковые деревья 🌳. Верона — это редкий по своей живописности город 🏙️ даже для Италии. Возможно поэтому здесь произошла самая романтическая история 📖 любви Ромео и Джульетты. Если вы молоды душой и любите романтику, тогда эта экскурсия ⛳ по Вероне на русском для вас. Мы пройдем по сказочно красивым улицам города, выложенным теплым розовым мрамором, увидим самые известные достопримечательности 🏛️, узнаем о культуре, традициях и жизни веронцев, но главное — прикоснемся к трогательной истории великой любви двух юных героев.
Ульям Шекспир писал: «Пока Верона носит это имя, не будет изваяния ценней, чем памятник Джульетты верной в ней». Вы увидите знаменитые места, где развивалось действие великой трагедии Шекспира: дом Джульетты, знаменитый балкон, дом Ромео, монастырь капуцинов, рыночную площадь и много еще интересного.
Где родилась Джульетта и когда, откуда родом Ромео, почему возникла вражда, а была ли история любви и где происходила дуэль… — все это и многое другое вы узнаете в городе, который очень многим обязан англичанину Уильяму Шекспиру. Верона, Ромео и Джульетта стали неразрывно связаны между собой именно благодаря великому драматургу. Может быть, вам захочется прикоснуться к бронзовой статуе Джульетты, установленной во внутреннем дворике родового дворца Капулетти, — говорят, это приносит счастье в любви. Многие влюбленные пары мечтают выйти на легендарный балкон Джульетты и загадать что-то очень сокровенное… И это обязательно сбудется!
Цена указана за продолжительность экскурсии 🧭 в 2 часа, каждый дополнительный час оплачивается отдельно.
Что входит
  • Возможность обогатит ваши знания о самой знаменитой истории любви
  • Погружение в атмосферу сказочно красивых улиц города, самых известных достопримечательностей, традиций и жизни веронцев
  • Не банальный, авторский рассказ от сертифицированного гида-историка
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты
  • Личные расходы туриста
  • Транспортное обслуживание и доставка до места проведения экскурсии
Начало
🚩 Площадь Бра (Piazza Bra), Верона
Место завершения
🏁 По договоренности
Верона: Ромео и Джульетта. По следам великой любви
Верона: Ромео и Джульетта. По следам великой любви
Верона: Ромео и Джульетта. По следам великой любви
Верона: Ромео и Джульетта. По следам великой любви

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина Т.
Марина Т.
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