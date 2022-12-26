Колоритный рынок по праву можно назвать гастрономическим сердцем Тель-Авива — сюда любят заглядывать не только простые местные жители и туристы, но и именитые шеф-повара. Веер всех оттенков вкусов и ароматов… кафе, рестораны, закусочные и продуктовые лавки… шум, музыка, крики продавцов и зазывал — настоящее шоу восточного рынка.
А теперь представьте, что 100 лет назад он назывался «русским». Почему? Услышите на аудиоэкскурсии! И, конечно, вы узнаете о самых популярных, знаменитых и интересных местах Кармеля и его окрестностей. Отметите для себя, что непременно стоит купить и попробовать прямо на месте. Вас ждут заметки о еврейской гастрономии и чуть-чуть о кашруте пищи, а также знакомство с другими представленными здесь кухнями: иракской, марокканской, йеменской, турецкой, грузинской и другими.
В нашей аудиопрограмме есть элемент интерактива: в путешествии вы попробуете выполнить задания на геолокацию, поиск артефактов и разгадывание интереснейших загадок. А после квеста сможете вернуться на рынок, чтобы пообедать в одном из рекомендованных заведений.
Недалеко от базара вы прогуляетесь по аутентичным кварталам одного из районов, созданных еще до появления Тель-Авива. Откроете его удивительную историю и выясните, как здешние ветхие дома стали одними из самых дорогих в Израиле. А отдельное внимание будет уделено особому Дому с ракушками, где не лишним будет вспомнить основание самого города, начавшегося с ракушек.
В программе аудиоэкскурсии: площадь Маген Давид, рынок Кармель, известные рестораны, кафе и закусочные, район Керем а-Тейманим, Дом с ракушками и многое другое.