Йеменский супчик и марокканская шакшука, зажаристая пита и свежайший хумус, золотистые горы восточных сладостей и гранатовые россыпи — чего только не встретишь на шумном базаре Кармель. Здесь не зря водят экскурсии — в разнообразии и богатстве ассортимента легко потеряться. С помощью приложения на смартфоне вы погрузитесь в мир вкусов и ароматов Израиля, узнаете о ресторанчиках авторской кухни, а также познакомитесь с историей соседнего квартала, одного из старейших в городе.

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Описание

Что вас ожидает

Шук ха-Кармель, или вкусный Израиль

Колоритный рынок по праву можно назвать гастрономическим сердцем Тель-Авива — сюда любят заглядывать не только простые местные жители и туристы, но и именитые шеф-повара. Веер всех оттенков вкусов и ароматов… кафе, рестораны, закусочные и продуктовые лавки… шум, музыка, крики продавцов и зазывал — настоящее шоу восточного рынка.

А теперь представьте, что 100 лет назад он назывался «русским». Почему? Услышите на аудиоэкскурсии! И, конечно, вы узнаете о самых популярных, знаменитых и интересных местах Кармеля и его окрестностей. Отметите для себя, что непременно стоит купить и попробовать прямо на месте. Вас ждут заметки о еврейской гастрономии и чуть-чуть о кашруте пищи, а также знакомство с другими представленными здесь кухнями: иракской, марокканской, йеменской, турецкой, грузинской и другими.

В нашей аудиопрограмме есть элемент интерактива: в путешествии вы попробуете выполнить задания на геолокацию, поиск артефактов и разгадывание интереснейших загадок. А после квеста сможете вернуться на рынок, чтобы пообедать в одном из рекомендованных заведений.

Блеск и нищета Керем а-Тейманим

Недалеко от базара вы прогуляетесь по аутентичным кварталам одного из районов, созданных еще до появления Тель-Авива. Откроете его удивительную историю и выясните, как здешние ветхие дома стали одними из самых дорогих в Израиле. А отдельное внимание будет уделено особому Дому с ракушками, где не лишним будет вспомнить основание самого города, начавшегося с ракушек.

В программе аудиоэкскурсии: площадь Маген Давид, рынок Кармель, известные рестораны, кафе и закусочные, район Керем а-Тейманим, Дом с ракушками и многое другое.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

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