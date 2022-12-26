Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим

Кулинарно-историческое путешествие с элементами квеста по аутентичным местам города

Йеменский супчик и марокканская шакшука, зажаристая пита и свежайший хумус, золотистые горы восточных сладостей и гранатовые россыпи — чего только не встретишь на шумном базаре Кармель. Здесь не зря водят экскурсии — в разнообразии и богатстве ассортимента легко потеряться.

С помощью приложения на смартфоне вы погрузитесь в мир вкусов и ароматов Израиля, узнаете о ресторанчиках авторской кухни, а также познакомитесь с историей соседнего квартала, одного из старейших в городе.
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
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Описание

Что вас ожидает

Шук ха-Кармель, или вкусный Израиль

Колоритный рынок по праву можно назвать гастрономическим сердцем Тель-Авива — сюда любят заглядывать не только простые местные жители и туристы, но и именитые шеф-повара. Веер всех оттенков вкусов и ароматов… кафе, рестораны, закусочные и продуктовые лавки… шум, музыка, крики продавцов и зазывал — настоящее шоу восточного рынка.

А теперь представьте, что 100 лет назад он назывался «русским». Почему? Услышите на аудиоэкскурсии! И, конечно, вы узнаете о самых популярных, знаменитых и интересных местах Кармеля и его окрестностей. Отметите для себя, что непременно стоит купить и попробовать прямо на месте. Вас ждут заметки о еврейской гастрономии и чуть-чуть о кашруте пищи, а также знакомство с другими представленными здесь кухнями: иракской, марокканской, йеменской, турецкой, грузинской и другими.

В нашей аудиопрограмме есть элемент интерактива: в путешествии вы попробуете выполнить задания на геолокацию, поиск артефактов и разгадывание интереснейших загадок. А после квеста сможете вернуться на рынок, чтобы пообедать в одном из рекомендованных заведений.

Блеск и нищета Керем а-Тейманим

Недалеко от базара вы прогуляетесь по аутентичным кварталам одного из районов, созданных еще до появления Тель-Авива. Откроете его удивительную историю и выясните, как здешние ветхие дома стали одними из самых дорогих в Израиле. А отдельное внимание будет уделено особому Дому с ракушками, где не лишним будет вспомнить основание самого города, начавшегося с ракушек.

В программе аудиоэкскурсии: площадь Маген Давид, рынок Кармель, известные рестораны, кафе и закусочные, район Керем а-Тейманим, Дом с ракушками и многое другое.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Маген Давида
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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