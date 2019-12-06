2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Тель-Авив сквозь века

Наша прогулка 👣 начнется в парке 🌳 Сарона — живописном оазисе между небоскребов в районе бывшей немецкой колонии. Я расскажу, когда и зачем немцы основали поселение в Палестине и покажу, во что оно превратилось сейчас. Следом вы заглянете в старинный театр Габима, приехавший в Израиль из России почти 100 лет назад, и погуляете по главным городским улицам и бульварам: Дизенгоф, Кинг Джордж и Бялик.

С Тель-Авивом на «ты»

Я покажу самую красивую площадь Тель-Авива, центральный парк ган Меир и примеры архитектуры в стиле Баухаус. Расскажу историю 📖 города и познакомлю вас с личностью «еврейского Пушкина» — Хаима Нахмана Бялика. Кроме того, вы пройдете по оживленной улице Алленби, посетите колоритный рынок Кармель и увидите, чем живет современный Тель-Авив: где отдыхают, едят и веселятся местные жители.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.