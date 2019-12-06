2 отзыва оставили туристы

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Многоликий Тель-Авив

Раскрыть разные грани самого эклектичного города Израиля на дружеской экскурсии

4.5
2 отзыва
Галина
Галина – Гид из Тель-Авива
Тель-Авив сочетает, казалось бы, несочетаемое: шумные бизнес-центры, восточные рынки, небоскребы, тихие парки 🌳, курортные улочки, старинную и современную архитектуру.

Я помогу разобраться в городских контрастах, расскажу о местной жизни и сделаю все, чтобы вы смогли найти «свой Тель-Авив».
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €82 за экскурсию

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Многоликий Тель-Авив
Многоликий Тель-Авив

Что вас ожидает

Тель-Авив сквозь века
Наша прогулка 👣 начнется в парке 🌳 Сарона — живописном оазисе между небоскребов в районе бывшей немецкой колонии. Я расскажу, когда и зачем немцы основали поселение в Палестине и покажу, во что оно превратилось сейчас. Следом вы заглянете в старинный театр Габима, приехавший в Израиль из России почти 100 лет назад, и погуляете по главным городским улицам и бульварам: Дизенгоф, Кинг Джордж и Бялик.

С Тель-Авивом на «ты»
Я покажу самую красивую площадь Тель-Авива, центральный парк ган Меир и примеры архитектуры в стиле Баухаус. Расскажу историю 📖 города и познакомлю вас с личностью «еврейского Пушкина» — Хаима Нахмана Бялика. Кроме того, вы пройдете по оживленной улице Алленби, посетите колоритный рынок Кармель и увидите, чем живет современный Тель-Авив: где отдыхают, едят и веселятся местные жители.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на перекрестке улиц Менахем Бегин и Элизер Каплан
Многоликий Тель-Авив
Многоликий Тель-Авив
Многоликий Тель-Авив
Многоликий Тель-Авив
Многоликий Тель-Авив
Многоликий Тель-Авив
Многоликий Тель-Авив
Многоликий Тель-Авив
Многоликий Тель-Авив

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Я всегда любила путешествовать и мечтала испытать себя, пожив далеко от дома. В сентябре 2018 года переехала жить в Израиль. Он не похож ни на одну из известных мне стран. Долгая и запутанная история, очень много несовместимого: несколько религий, светское население, стартапы и технологии, деревни и пустыни, море, горы, даже леса и горнолыжный курорт. Я люблю рассказывать про Израиль, очень радуюсь гостям и с удовольствием гуляю c путешественниками, ведь Израиль нужно узнавать ногами.
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2 отзыва оставили туристы

6 декабря 2019
Были с Галиной на экскурсии Многоликий Тель-Авив. Очень познавательно, доброжелательно и. интересно. Галина хороший экскурсовод и очень приятный человек. Однозначно рекомендую! Татьяна.
17 сентября 2019
С большой благодарностью вспоминаем наши экскурсии по Тель-Авиву с Галиной. Легко, не навязчиво, словно приехали в гости к близкому человеку. Дорогая Галина, спасибо.

Галина проводит ещё 1 экскурсию

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