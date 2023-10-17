Встречаемся, знакомимся и отправляемся на побережье Средиземного моря в город Яффа. Побываем в подворье Русской духовной миссии в Иерусалиме — представительстве Русской православной церкви — и храме Апостола Петра. Полюбуемся роскошными пальмами и бугенвиллеями и посмотрим на павлинов.

Затем посетим древний город Лод недалеко от Тель-Авива, известный тем, что здесь был дом матери почитаемого на Святой земле и во многих христианских странах святого великомученика Георгия. На месте дома сейчас стоит храм Иерусалимской патриархии, а внутри хранятся вериги святого, его гробница и чудотворная икона Пресвятой Богородицы.

После прогулки разместимся в комфортабельном отеле в Вифлееме и отдохнём.