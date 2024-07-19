4 часа
Водная прогулка
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
€74 за человека
2 часа
Водная прогулка
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
€214 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Водная прогулка
Амстердам для своих: живописное путешествие по каналам на кораблике
Исследуйте каналы Амстердама, наслаждаясь расслабляющей прогулкой на кораблике с барбекю и напитками
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€500 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина19 июля 2024Спасибо большое Было великолепно
- VValeriya15 июля 2024Отличная экскурсия. Душевно, весело и познавательно. Амстердам с воды воспринимается совершенно иначе, чем с суши. К слову, Евгений мастерски управляется
- ЕЕвгений14 июля 2024Все отлично, интересный рассказ гида, всем рекомендую данную экскурсию 👍
- ППавел11 июля 2024Спасибо за знакомство с Амстердамом. За такое небольшое время узнали и увидели много чего интересного. Гид Анна дала кучу рекомендаций и советов. Также после экскурсии скинула лучшие места города. Всем рекомендую
- ААндрей7 июля 2024Пешая прогулка отлично, Анна молодчинка! А кораблик не очень, слабенько, а возможности есть!!! Водную экскурсию пришлось повторить на следующий день.
- MMila15 июня 2024Нам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразу, и лодки и пешую, так гораздо интереснее 💕🙏🏼😊 Кажется, теперь мы знаем абсолютно все про Амстердам 😍
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Круизы однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 74 до 500. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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