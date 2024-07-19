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с веслом, мы оценили:) Нам немного не повезло в том смысле, что дул сильный ветер и периодически шел дождь. Но Женя был во всеоружии, снабдил нас зонтами и пледами. Короче, если сомневаетесь -- не надо, получите море удовольствия. Отдельный респект за селедку и угря на борту. Безумно вкусно!