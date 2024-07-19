Круизы однодневные – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Амстердаме на русском языке, цены от €74. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Амстердам пешком и на кораблике
112 отзывов
4 часа
Водная прогулка
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
74 за человека
Путешествие по каналам Амстердама
64 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
214 за всё до 10 чел.
Амстердам для своих: по каналам на кораблике
1.5 часа
Водная прогулка
Амстердам для своих: живописное путешествие по каналам на кораблике
Исследуйте каналы Амстердама, наслаждаясь расслабляющей прогулкой на кораблике с барбекю и напитками
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
500 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    19 июля 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Спасибо большое Было великолепно
  • V
    Valeriya
    15 июля 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Отличная экскурсия. Душевно, весело и познавательно. Амстердам с воды воспринимается совершенно иначе, чем с суши. К слову, Евгений мастерски управляется
    читать дальше

    с веслом, мы оценили:) Нам немного не повезло в том смысле, что дул сильный ветер и периодически шел дождь. Но Женя был во всеоружии, снабдил нас зонтами и пледами. Короче, если сомневаетесь -- не надо, получите море удовольствия. Отдельный респект за селедку и угря на борту. Безумно вкусно!

  • Е
    Евгений
    14 июля 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Все отлично, интересный рассказ гида, всем рекомендую данную экскурсию 👍
  • П
    Павел
    11 июля 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Спасибо за знакомство с Амстердамом. За такое небольшое время узнали и увидели много чего интересного. Гид Анна дала кучу рекомендаций и советов. Также после экскурсии скинула лучшие места города. Всем рекомендую
  • А
    Андрей
    7 июля 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Пешая прогулка отлично, Анна молодчинка! А кораблик не очень, слабенько, а возможности есть!!! Водную экскурсию пришлось повторить на следующий день.
  • M
    Mila
    15 июня 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Нам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразу, и лодки и пешую, так гораздо интереснее 💕🙏🏼😊 Кажется, теперь мы знаем абсолютно все про Амстердам 😍
    Нам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразуНам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразуНам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразуНам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразуНам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразуНам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразуНам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразу

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Амстердам пешком и на кораблике
  2. Путешествие по каналам Амстердама
  3. Амстердам для своих: по каналам на кораблике
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Музей Ван Гога
  8. Рейксмузеум
  9. Церковь Святого Николая
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 74 до 500. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Круизы однодневные», 176 ⭐ отзывов, цены от €74. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам