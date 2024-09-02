4 часа
Водная прогулка
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
Расписание: ежедневно в 10:00
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
€74 за человека
скидка
10%
2 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка в Амстердаме
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 19:00
17 сен в 16:00
214€193 за всё до 10 чел.
1 час
Водная прогулка
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
Начало: У NEMO
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина2 сентября 2024Замечательная интересная прогулка по каналам! Спасибо, за позитив и рекомендацию китайского ресторана, пекинская утка очень вкусная))
- ИИнна24 июля 2024Экскурсия с Олегом чудесным образом дополнила и украсило наше маленькое путешествие по Амстердаму. Очень рекомендуем Олега и его «Русалку» всем, и взрослым и детям))
- ДДина19 июля 2024Спасибо большое Было великолепно
- VValeriya15 июля 2024Отличная экскурсия. Душевно, весело и познавательно. Амстердам с воды воспринимается совершенно иначе, чем с суши. К слову, Евгений мастерски управляется
- ЕЕвгений14 июля 2024Все отлично, интересный рассказ гида, всем рекомендую данную экскурсию 👍
- ППавел11 июля 2024Спасибо за знакомство с Амстердамом. За такое небольшое время узнали и увидели много чего интересного. Гид Анна дала кучу рекомендаций и советов. Также после экскурсии скинула лучшие места города. Всем рекомендую
- ААндрей7 июля 2024Пешая прогулка отлично, Анна молодчинка! А кораблик не очень, слабенько, а возможности есть!!! Водную экскурсию пришлось повторить на следующий день.
- ВВиктор1 июля 2024Ненавязчиво, интересно, познавательно. Шкипер давно живет в Амстердаме и любит его. Он человек увлекающийся, поэтому лучше заранее обсудить тайминг. Однозначно рекомегдуем
- ММарина15 августа 2023Все было интересно ихорошо! Олег хороший гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Водные для детей»
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