Н Нина Путешествие по каналам Амстердама Замечательная интересная прогулка по каналам! Спасибо, за позитив и рекомендацию китайского ресторана, пекинская утка очень вкусная))

И Инна Только с воды, с Амстердамом на «ты» Экскурсия с Олегом чудесным образом дополнила и украсило наше маленькое путешествие по Амстердаму. Очень рекомендуем Олега и его «Русалку» всем, и взрослым и детям))

Д Дина Путешествие по каналам Амстердама Спасибо большое Было великолепно

V Valeriya Путешествие по каналам Амстердама читать дальше с веслом, мы оценили:) Нам немного не повезло в том смысле, что дул сильный ветер и периодически шел дождь. Но Женя был во всеоружии, снабдил нас зонтами и пледами. Короче, если сомневаетесь -- не надо, получите море удовольствия. Отдельный респект за селедку и угря на борту. Безумно вкусно! Отличная экскурсия. Душевно, весело и познавательно. Амстердам с воды воспринимается совершенно иначе, чем с суши. К слову, Евгений мастерски управляется

Е Евгений Амстердам пешком и на кораблике Все отлично, интересный рассказ гида, всем рекомендую данную экскурсию 👍

П Павел Амстердам пешком и на кораблике Спасибо за знакомство с Амстердамом. За такое небольшое время узнали и увидели много чего интересного. Гид Анна дала кучу рекомендаций и советов. Также после экскурсии скинула лучшие места города. Всем рекомендую

А Андрей Амстердам пешком и на кораблике Пешая прогулка отлично, Анна молодчинка! А кораблик не очень, слабенько, а возможности есть!!! Водную экскурсию пришлось повторить на следующий день.

В Виктор Только с воды, с Амстердамом на «ты» Ненавязчиво, интересно, познавательно. Шкипер давно живет в Амстердаме и любит его. Он человек увлекающийся, поэтому лучше заранее обсудить тайминг. Однозначно рекомегдуем