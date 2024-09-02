Водные для детей – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Амстердаме на русском языке, цены от €74, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Амстердам пешком и на кораблике
112 отзывов
4 часа
Водная прогулка
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
Расписание: ежедневно в 10:00
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
74 за человека
Путешествие по каналам Амстердама
скидка
10%
65 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка в Амстердаме
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 19:00
17 сен в 16:00
214193 за всё до 10 чел.
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
15 отзывов
1 час
Водная прогулка
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
Начало: У NEMO
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    2 сентября 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Замечательная интересная прогулка по каналам! Спасибо, за позитив и рекомендацию китайского ресторана, пекинская утка очень вкусная))
  • И
    Инна
    24 июля 2024
    Только с воды, с Амстердамом на «ты»
    Экскурсия с Олегом чудесным образом дополнила и украсило наше маленькое путешествие по Амстердаму. Очень рекомендуем Олега и его «Русалку» всем, и взрослым и детям))
  • Д
    Дина
    19 июля 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Спасибо большое Было великолепно
  • V
    Valeriya
    15 июля 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Отличная экскурсия. Душевно, весело и познавательно. Амстердам с воды воспринимается совершенно иначе, чем с суши. К слову, Евгений мастерски управляется
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    с веслом, мы оценили:) Нам немного не повезло в том смысле, что дул сильный ветер и периодически шел дождь. Но Женя был во всеоружии, снабдил нас зонтами и пледами. Короче, если сомневаетесь -- не надо, получите море удовольствия. Отдельный респект за селедку и угря на борту. Безумно вкусно!

  • Е
    Евгений
    14 июля 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Все отлично, интересный рассказ гида, всем рекомендую данную экскурсию 👍
  • П
    Павел
    11 июля 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Спасибо за знакомство с Амстердамом. За такое небольшое время узнали и увидели много чего интересного. Гид Анна дала кучу рекомендаций и советов. Также после экскурсии скинула лучшие места города. Всем рекомендую
  • А
    Андрей
    7 июля 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Пешая прогулка отлично, Анна молодчинка! А кораблик не очень, слабенько, а возможности есть!!! Водную экскурсию пришлось повторить на следующий день.
  • В
    Виктор
    1 июля 2024
    Только с воды, с Амстердамом на «ты»
    Ненавязчиво, интересно, познавательно. Шкипер давно живет в Амстердаме и любит его. Он человек увлекающийся, поэтому лучше заранее обсудить тайминг. Однозначно рекомегдуем
  • М
    Марина
    15 августа 2023
    Только с воды, с Амстердамом на «ты»
    Все было интересно ихорошо! Олег хороший гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Амстердам пешком и на кораблике
  2. Путешествие по каналам Амстердама
  3. Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Музей Ван Гога
  6. Набережная
  7. Эдам
  8. Рейксмузеум
  9. Церковь Святого Николая
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в сентябре 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 74 до 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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