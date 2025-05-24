читать дальше квесту посетили те залы, до которых не доходили и обратили внимание на те картины, на которые раньше не обращали. Сначала было сложно немножко сориентироваться, а в конце дети просили ещё. Настоящий спектакль с музыкой и великолепной Селедкой (очень интеллигентной и знающей). Рекомендуем

Ходили с двумя детьми, понравилось. Надо сказать, что мы и раньше были в Rijksmuseum, но без экскурсий и благодаря этому