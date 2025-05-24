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Игры – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Амстердаме на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Квест-экскурсия по Рейксмузею «Ведьма, селёдка и немного Рембрандта» - без гида
Пешая
2 часа
1 отзыв
Квест
до 3 чел.
Квест-экскурсия по Рейксмузею
Увлекательное приключение в Рейксмузее с героями и заданиями, которые сделают посещение музея незабываемым для детей и взрослых
Начало: В Рейксмузеуме
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за всё до 3 чел.
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
Пешая
2 часа
3 отзыва
Квест
до 6 чел.
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
Почувствовать себя исследователем, самостоятельно открывая достопримечательности города
Начало: На вокзале в Амстердаме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€200 за всё до 6 чел.
«Монополия Золотого века»: квест по Амстердаму в жанре экономической игры
Пешая
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
«Монополия Золотого века»: квест по Амстердаму в жанре экономической игры
Перенестись в 17 век, стать купеческой семьёй и построить свою империю
Начало: Недалеко от Amsterdam Centraal
Завтра в 10:00
13 июл в 10:00
€250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    24 мая 2025
    Квест-экскурсия по Рейксмузею «Ведьма, селёдка и немного Рембрандта» - без гида
    Ходили с двумя детьми, понравилось. Надо сказать, что мы и раньше были в Rijksmuseum, но без экскурсий и благодаря этому
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    квесту посетили те залы, до которых не доходили и обратили внимание на те картины, на которые раньше не обращали. Сначала было сложно немножко сориентироваться, а в конце дети просили ещё. Настоящий спектакль с музыкой и великолепной Селедкой (очень интеллигентной и знающей). Рекомендуем

  • О
    Ольга
    20 апреля 2025
    По Амстердаму играючи: прогулка-квест
    Экскурсия с Зарой была увлекательной, интересной и познавательной. Мы остались очень довольны. Зара очень позитавна и приятна в общении. Спасибо за чудесный день. Всем рекомендуем
  • А
    Алексей
    23 июля 2019
    По Амстердаму играючи: прогулка-квест
    Зара и формат экскурсии очень понравились. Удобно, что были наушники у каждого участника. Особенно рекомендую для новичков в городе, но нам тоже было интересно, хотя мы и 5-й раз в Амстердаме!:)
  • Т
    Тамара
    21 июня 2019
    По Амстердаму играючи: прогулка-квест
    Зара тот самый Гид с большой буквы, которого мечтает повстречать настоящий путешественник. Три часа лучшей экскурсии, спасибо за море информации, поданной в интересной форме.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Игры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест-экскурсия по Рейксмузею «Ведьма, селёдка и немного Рембрандта» - без гида
  2. По Амстердаму играючи: прогулка-квест
  3. «Монополия Золотого века»: квест по Амстердаму в жанре экономической игры
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Королевский дворец
  4. Квартал красных фонарей
  5. Музей Ван Гога
  6. Рейксмузеум
  7. Набережная
  8. Эдам
  9. Каналы Амстердама
  10. Кёкенхоф
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июле 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Игры», 4 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь