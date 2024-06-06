1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214€193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
15 июня в 10:00
20 июня в 10:30
€67 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ваш персональный шопинг-гид в уникальном Амстердаме
Ищете идеальный шопинг в Амстердаме? Ваш личный гид подберет магазины и товары, отвечающие именно вашим предпочтениям
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
Почувствовать себя исследователем, самостоятельно открывая достопримечательности города
Начало: На вокзале в Амстердаме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные музеи Амстердама: гурманско-музейная прогулка
Приглашаем на уникальную прогулку по необычным музеям Амстердама, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и удовольствия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гастрономический велотур по Амстердаму
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
Сегодня в 12:30
10 июня в 12:30
от €500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Велосипедная экскурсия по Амстердаму: культура и история города
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, круизя по его каналам на велосипеде вместе с личным гидом
Начало: На площади Дам
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Амстердам по обе стороны витрин
Познакомиться с культурой города через винтажные магазины и галереи современного дизайна
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вдоль реки - вдали от толп туристов
Прокатиться по живописным уголкам с местной жительницей, которая покажет и расскажет интересное
15 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€67 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем6 июня 2024Огромное спасибо Евгению за волшебную прогулку на велосипедах. Было интересно, весело и приятно. Приятное общение и интересная информация
- ЕЕкатерина11 мая 2024Необычные и интересная экскурсия! Крутить педали и любоваться местными окрестностями, что может быть лучше? Мы с Ольгой успели проехать достаточно
- ТТатьяна8 мая 2024Валерия очень приятный и добросовестный гид! Конечно, рекомендую ее!! На мой взгляд, стоимость экскурсии несколько завышена, даже с учетом продолжительности экскурсии! В целом, УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧЕНО!)
- ВВасилина3 мая 2024Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не стал помехой, получили удовольствие! С Ольгой очень комфортно, интересно рассказывает факты о жизни в пригороде. Советуем)
- ЯЯна14 апреля 2024Сегодня Евгений провел нам велосипедную экскурсию по Амстердаму. Евгений - это гид от Бога, просто кладезь знаний. Мы увидели нетуристические
- ЛЛариса28 марта 2024Замечательная Зара! Прекрасный легкий формат, когда гид умеет обратить внимание на интереснейшие детали, которые ты просто пройдешь мимо и не задумаешься, а там целая история скрыта!! Очень довольны экскурсией! Прекрасный гид!
- ЕЕкатерина19 марта 2024Экскурсия на велосипедах по Амстердаму с Евгением - это была отличная идея! Евгений с большим вниманием отнесся ко всем нашим просьбам и пожеланиям, показал много удивительных, красивых и необычных мест! Спасибо! Рекомендую!
- ММихаил24 февраля 2024Огромное спасибо Александре за интересную экскурсию, составленную по нашим предпочтениям. У нас прогулка заняла 4 часа- посетили музей быта на
- ААнастасия7 октября 2023Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и через час мы уже
- ООльга11 августа 2023Велосипедные прогулки составляют часть моей жизни и, конечно, путешествие по Амстердаму и его окрестностям я не представляла без велосипеда. Когда
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Активности»
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