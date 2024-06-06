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увидела предложение Ольги, то не раздумывая остановила свой выбор на нем. И это было 100% верное решение! Сама дорога к месту встречи поразила мое московское сознание тем, что пригород Амстердама находился в 25 минутах комфортабельной поездки на метро от Центральной станции. Далее взгляду открывался потрясающий пейзаж: идеально ухоженные поля, реки, дома и сады местных жителей, велосипедные, пешеходные, разводные мосты, уютные кафе. По дороге мы наблюдали непуганых чистейших животных, вальяжно пасущихся на полях. Вспомнились слова Константина Паустовского, что любовь к родной стране начинается с любви к природе… И действительно невольно проникаешься огромной симпатией к очаровательным голландским ландшафтам и приветливым людям, встречающимся на пути нашего велосипедного маршрута. Ольге как нельзя лучше удалось передать весь голландский колорит и уют местных деревень. В ней чувствовалась неподдельная любовь к Нидерландам, а также искренняя доброжелательность к своему экскурсанту: заботливая и внимательная Ольга побеспокоилась даже о дождевике для туриста. С самого начала и до конца нашей экскурсии было ощущение, что я приехала в гости к давней знакомой просто покататься на велосипеде по окрестностям Амстердама, отведать местных сыров и посетить средневековый замок Мюйдерслот. Благодаря Ольге, которая оказалась не только прекрасным собеседником и экскурсоводом, но и талантливым фотографом и оператором, остались на память фото и видео чудеснейших мест Голландии.