Активности – экскурсии в Амстердаме

Найдено 12 экскурсий в категории «Активности» в Амстердаме на русском языке, цены от €67, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214193 за всё до 5 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
15 июня в 10:00
20 июня в 10:30
67 за человека
Ваш персональный шопинг-гид по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Ваш персональный шопинг-гид в уникальном Амстердаме
Ищете идеальный шопинг в Амстердаме? Ваш личный гид подберет магазины и товары, отвечающие именно вашим предпочтениям
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 4 чел.
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
2 отзыва
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
Почувствовать себя исследователем, самостоятельно открывая достопримечательности города
Начало: На вокзале в Амстердаме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
200 за всё до 10 чел.
Необычные музеи Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Необычные музеи Амстердама: гурманско-музейная прогулка
Приглашаем на уникальную прогулку по необычным музеям Амстердама, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и удовольствия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
225 за всё до 5 чел.
Гастрономический велотур по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Гастрономический велотур по Амстердаму
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
Сегодня в 12:30
10 июня в 12:30
от 500 за всё до 5 чел.
Беговая прогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 2 чел.
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Амстердам - велосипедная столица Европы
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Велосипедная экскурсия по Амстердаму: культура и история города
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, круизя по его каналам на велосипеде вместе с личным гидом
Начало: На площади Дам
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
170 за всё до 5 чел.
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Амстердам по обе стороны витрин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Амстердам по обе стороны витрин
Познакомиться с культурой города через винтажные магазины и галереи современного дизайна
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
150 за всё до 6 чел.
Велопрогулка вдоль реки - вдали от толп туристов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вдоль реки - вдали от толп туристов
Прокатиться по живописным уголкам с местной жительницей, которая покажет и расскажет интересное
15 июня в 10:00
20 июня в 10:00
67 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    6 июня 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Огромное спасибо Евгению за волшебную прогулку на велосипедах. Было интересно, весело и приятно. Приятное общение и интересная информация
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Необычные и интересная экскурсия! Крутить педали и любоваться местными окрестностями, что может быть лучше? Мы с Ольгой успели проехать достаточно
    читать дальше

    большое расстояние, останавливаясь в живописных местах, чтобы поснимать (Ольга отлично справилась с функциями фотографа)) Я узнала интересные вещи из жизни голландцев и получила необходимую физическую нагрузку) Очень рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Гастрономический велотур по Амстердаму
    Валерия очень приятный и добросовестный гид! Конечно, рекомендую ее!! На мой взгляд, стоимость экскурсии несколько завышена, даже с учетом продолжительности экскурсии! В целом, УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧЕНО!)
  • В
    Василина
    3 мая 2024
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не стал помехой, получили удовольствие! С Ольгой очень комфортно, интересно рассказывает факты о жизни в пригороде. Советуем)
    Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не
  • Я
    Яна
    14 апреля 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Сегодня Евгений провел нам велосипедную экскурсию по Амстердаму. Евгений - это гид от Бога, просто кладезь знаний. Мы увидели нетуристические
    читать дальше

    места города, посмотрели на Амстердам с верхнего этажа библиотеки, попробовали местную селедочку. Любой наш каприз был исполнен:))) Очень благодарны Евгению и желаем всем гостям города провести время с таким профессиональным гидом!

    Сегодня Евгений провел нам велосипедную экскурсию по Амстердаму. Евгений - это гид от Бога, просто кладезь
  • Л
    Лариса
    28 марта 2024
    Дружеская велопрогулка по Амстердаму
    Замечательная Зара! Прекрасный легкий формат, когда гид умеет обратить внимание на интереснейшие детали, которые ты просто пройдешь мимо и не задумаешься, а там целая история скрыта!! Очень довольны экскурсией! Прекрасный гид!
  • Е
    Екатерина
    19 марта 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Экскурсия на велосипедах по Амстердаму с Евгением - это была отличная идея! Евгений с большим вниманием отнесся ко всем нашим просьбам и пожеланиям, показал много удивительных, красивых и необычных мест! Спасибо! Рекомендую!
  • М
    Михаил
    24 февраля 2024
    Необычные музеи Амстердама
    Огромное спасибо Александре за интересную экскурсию, составленную по нашим предпочтениям. У нас прогулка заняла 4 часа- посетили музей быта на
    читать дальше

    лодке, музей тюльпанов, дом-музей зажиточных амстердамцев, прошли мимо дома где скрывалась Анна Франк, отведали вкусных вафлей и селедку с угрем! Александра очень хорошо разбирается в истории Ост-Индской кампании и тюльпановой лихорадки, узнали много нового о голландцах и их жизни!

  • А
    Анастасия
    7 октября 2023
    Дружеская велопрогулка по Амстердаму
    Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и через час мы уже
    читать дальше

    встретились. Кому хочется интересную, дружескую экскурсию с крутыми, популярными локациями, попробовать местное пиво, побыть в атмосфере, в которой живую жители Амстердама, ощутить атмосферу непринуждённости - рекомендую. Лайк 👍🏻 Зара, спасибо за экскурсию, рекомендации по местной кухне и фотографии 😊

    Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию иПрилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию иПрилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и
  • О
    Ольга
    11 августа 2023
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Велосипедные прогулки составляют часть моей жизни и, конечно, путешествие по Амстердаму и его окрестностям я не представляла без велосипеда. Когда
    читать дальше

    увидела предложение Ольги, то не раздумывая остановила свой выбор на нем. И это было 100% верное решение! Сама дорога к месту встречи поразила мое московское сознание тем, что пригород Амстердама находился в 25 минутах комфортабельной поездки на метро от Центральной станции. Далее взгляду открывался потрясающий пейзаж: идеально ухоженные поля, реки, дома и сады местных жителей, велосипедные, пешеходные, разводные мосты, уютные кафе. По дороге мы наблюдали непуганых чистейших животных, вальяжно пасущихся на полях. Вспомнились слова Константина Паустовского, что любовь к родной стране начинается с любви к природе… И действительно невольно проникаешься огромной симпатией к очаровательным голландским ландшафтам и приветливым людям, встречающимся на пути нашего велосипедного маршрута. Ольге как нельзя лучше удалось передать весь голландский колорит и уют местных деревень. В ней чувствовалась неподдельная любовь к Нидерландам, а также искренняя доброжелательность к своему экскурсанту: заботливая и внимательная Ольга побеспокоилась даже о дождевике для туриста. С самого начала и до конца нашей экскурсии было ощущение, что я приехала в гости к давней знакомой просто покататься на велосипеде по окрестностям Амстердама, отведать местных сыров и посетить средневековый замок Мюйдерслот. Благодаря Ольге, которая оказалась не только прекрасным собеседником и экскурсоводом, но и талантливым фотографом и оператором, остались на память фото и видео чудеснейших мест Голландии.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
  2. Велопрогулка по окрестностям Амстердама
  3. Ваш персональный шопинг-гид по Амстердаму
  4. По Амстердаму играючи: прогулка-квест
  5. Необычные музеи Амстердама
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Активности" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 67 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Активности», 127 ⭐ отзывов, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам