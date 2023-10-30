По Дубаю с ветерком: индивидуальный фототур на кабриолете

По Дубаю с ветерком

Описание
Фото
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Ответы на вопросы
Побалуйте себя роскошной поездкой на кабриолете, который смело считается символом свободы, экстремальных скоростей и особенного наслаждения. Во всем мире кабриолет является символом высокого положения в обществе и достатка.
По Дубаю с ветерком: индивидуальный фототур на кабриолете
По Дубаю с ветерком: индивидуальный фототур на кабриолете
По Дубаю с ветерком: индивидуальный фототур на кабриолете
По Дубаю с ветерком: индивидуальный фототур на кабриолете
По Дубаю с ветерком: индивидуальный фототур на кабриолете
По Дубаю с ветерком: индивидуальный фототур на кабриолете
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Промчитесь по улицам Дубая и сделайте шикарные снимки на фоне современного мегаполиса, изобилующего архитектурными диковинками. Это отличная идея для тех, кто ценит комфорт, индивидуальное обслуживание и хочет превратить свой день в самое необычное приключение.

Важная информация:

  • Максимум 2 человека.
  • Русскоговорящий водитель (не гид).
  • Водитель не является гидом и экскурсии не проводит, а только ведёт машину и делает остановки.

Ежедневно (время по запросу)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер на кабриолете
  • Русскоговорящий водитель (не гид)
Что не входит
  • Билеты на туристические объекты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (время по запросу)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Максимум 2 человека.
  • Русскоговорящий водитель (не гид).
  • Водитель не является гидом и экскурсии не проводит, а только ведёт машину и делает остановки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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