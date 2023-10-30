По Дубаю с ветерком
Побалуйте себя роскошной поездкой на кабриолете, который смело считается символом свободы, экстремальных скоростей и особенного наслаждения. Во всем мире кабриолет является символом высокого положения в обществе и достатка.
Ближайшие даты:
30
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31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Промчитесь по улицам Дубая и сделайте шикарные снимки на фоне современного мегаполиса, изобилующего архитектурными диковинками. Это отличная идея для тех, кто ценит комфорт, индивидуальное обслуживание и хочет превратить свой день в самое необычное приключение.
Важная информация:
- Максимум 2 человека.
- Русскоговорящий водитель (не гид).
- Водитель не является гидом и экскурсии не проводит, а только ведёт машину и делает остановки.
Ежедневно (время по запросу)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер на кабриолете
- Русскоговорящий водитель (не гид)
- Что не входит
- Билеты на туристические объекты
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно (время по запросу)Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Максимум 2 человека.
- Русскоговорящий водитель (не гид).
- Водитель не является гидом и экскурсии не проводит, а только ведёт машину и делает остановки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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