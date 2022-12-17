Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района

Приглашаю вас исследовать мою малую родину - уникальную и самую зеленую часть Республики

Зачем ехать в Табасаран? Чтобы встретиться с самым гостеприимным народом Дагестана и носителями одного из сложнейших языков в мире. Чтобы полюбоваться селами среди гор и побывать в средневековой крепости. Чтобы ощутить колорит высокогорной жизни, съесть божественные чуду и увидеть, как ткут ковры. Всё это в нашем душевном и нестандартном путешествии!
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Табасаран с душой и интересом

Это мой родной регион — я покажу вам и его известные локации, и нетуристические живописные тропы. Открою особенности общения с местными жителями и тонкости древнего ремесла ковроделия, которым славится Табасаран (из детства помню, как мама ткала ковер). Отдельной темой станет табасаранский язык, включенный в Книгу рекордов Гиннесса как один из сложнейших в мире — о нем я расскажу и как носитель, и как лингвист.

Природные и рукотворные достопримечательности края

Я открыт вашим пожеланиям по направленности маршрута — можно сделать акцент на вау-панорамах, погрузиться в историю, сакральность, культуру, ремесла. Оптимальный вариант, показывающий разные грани Табасарана, такой:

  • Крепость семи братьев и одной сестры (Хучнинская). Эта сохранившаяся цитадель была частью оборонительной системы, которая тянулась от Дербента. Я расскажу о событиях, которые помнит Великая Кавказская стена, и поделюсь легендой о названии крепости. Здесь же вам откроется вид на селения внизу и дали Дагестана.
  • Хучнинский водопад. Бурлящий 30-метровый каскад впечатляет круглый год, летом в нем также можно искупаться. Рядом много кафе, чтобы отдохнуть и перекусить.
  • Пещера Дюрк, сакральное место, которое упоминается в старинных арабских рукописях; сюда приезжают паломники-мусульмане и теологи. Вы услышите мистические, но притом достоверные истории грота и заглянете внутрь (именно войти нельзя, к сожалению, из-за опасности обвалов).
  • Гора Джамяг (доступна только в хорошую погоду). Пересядем на «буханку» и поднимемся на вершину, чтобы в тишине и с чашкой чая из самовара насладиться пейзажами.
  • Высокогорные качели и дом местных жителей. По пути остановимся на площадке с непередаваемыми видами на десятки сел в долинах; желающие прокатятся на качелях словно над пропастью! В финале этого насыщенного путешествия нас ждут в гости: вы почувствуете колорит высокогорной жизни Дагестана, вкусно поедите, понаблюдаете за процессом ковроделия и по желанию попробуете себя в этом ремесле.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортном внедорожнике. За день мы проедем около 410 км.
  • Экскурсию можно начать и закончить в Махачкале, Дербенте, Избербаше, Каспийске, а также в аэропорту Махачкалы
  • Возьмите с собой дополнительные теплые вещи

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — 1000-1500 руб. на человека
  • Мастер-класс по приготовлению нац. блюд и ковроткачеству — 1500-2000 руб. за всю группу
  • Билет в музей на территории крепости (нац. одежда и утварь) — 50 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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