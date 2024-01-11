3 день

Приэльбрусье

Завтрак с 07:30, освобождение номеров.

Выезд в 08:30 в Приэльбрусье (КБР) с посещением поляны Азау.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы, Эльбрус (доп. плата).

Свободное время для подъёма (около часа).

В зимнее время, когда открыт горнолыжный сезон, можно покататься на лыжах/сноубордах, но для этого будет очень мало времени (есть возможность только один-два раза скатиться, так как могут быть большие очереди на аренду оборудования и канатку для лыжников).

Посещение поляны Нарзанов.

Размещение в гостинице в г. Нальчике ориентировочно в 19:00.

Свободное время.