Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
Групповой тур в Кисловодске

Родственник на Кавказе

4.7
3 отзыва
Представьте, что вы приехали в гости и вам хотят показать все самое лучшее. Именно такое ощущение у вас будет от этой поездки на Кавказ. Вы отправитесь в Пятигорск, Железноводск, Приэльбрусье и Кисловодск. Вы увидите Голубые озера, замок Шато-Эркен и Медовые водопады.

Вас ждет всесезонный горнолыжный курорт Домбай и расслабляющий термальный источник «Жемчужина Кавказа». Все лучшее в одном путешествии!
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
Ближайшие даты:
20
мая
3
июн
17
июн
24
июн

Что вас ожидает:

Красота курортных городов
Красота курортных городов
Отправитесь в популярные места, которые вдохновляли поэтов и писателей разных эпох
Самая высокая гора Европы
Самая высокая гора Европы
Прокатитесь на канатной дороге на знаменитый Эльбрус
Национальные блюда
Национальные блюда
Попробуете аппетитные закуски, выпечку и горячие блюда, которыми славится Кавказ

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Минеральные Воды. Свободное время

Встреча туристов в г. Минеральные Воды.

Размещение в гостинице г. Пятигорск.

Свободное время.

18:00 приветственный ужин с национальной кухней и танцами в Кавказском ресторане «Урарту» (трансфер туда и обратно включен).

Прибытие в Минеральные Воды. Свободное времяПрибытие в Минеральные Воды. Свободное времяПрибытие в Минеральные Воды. Свободное времяПрибытие в Минеральные Воды. Свободное время
2 день

Пятигорск. Железноводск (проводится с апреля по октябрь)

Завтрак с 07:30.

09:00 Выезд из гостиницы.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещение основных достопримечательностей: озеро

«Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», место дуэли и дом М. Ю. Лермонтова.

Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск (при хорошей погоде) (доп. плата).

Посещение парка «Зеленый квартал», где представлены работы ландшафтных дизайнеров с уникальными растениями.

Экскурсия по Железноводску с посещением курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.

Возвращение в гостиницу в 17:00, свободное время.

Экскурсия по Железноводску проводится с апреля по октябрь.

Пятигорск. Железноводск (проводится с апреля по октябрь)Пятигорск. Железноводск (проводится с апреля по октябрь)Пятигорск. Железноводск (проводится с апреля по октябрь)Пятигорск. Железноводск (проводится с апреля по октябрь)Пятигорск. Железноводск (проводится с апреля по октябрь)
3 день

Приэльбрусье

Завтрак с 07:30, освобождение номеров.

Выезд в 08:30 в Приэльбрусье (КБР) с посещением поляны Азау.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы, Эльбрус (доп. плата).

Свободное время для подъёма (около часа).

В зимнее время, когда открыт горнолыжный сезон, можно покататься на лыжах/сноубордах, но для этого будет очень мало времени (есть возможность только один-два раза скатиться, так как могут быть большие очереди на аренду оборудования и канатку для лыжников).

Посещение поляны Нарзанов.

Размещение в гостинице в г. Нальчике ориентировочно в 19:00.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
4 день

Верхняя Балкария

Завтрак в 08:00, освобождение номеров.

Экскурсия на Голубое озеро –второе в мире по глубине, вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (+9.30 С) и никогда не замерзает.

Экскурсия в Верхнюю Балкарию.

Высокие горы, красивая природа и старинные родовые башни.

Посещение замка Шато-Эркен.

Возвращение в Пятигорск, размещение в гостинице, ориентировочно в 19:00.

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
5 день

Медовые водопады, Гора кольцо, Чайный домик. Экскурсия в Кисловодск

Завтрак в гостинице с 07:30.

08:30 Выезд из гостиницы.

Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).

Гора кольцо, Чайный домик (с дегустацией чая, варенья).

Конная прогулка(по желанию, за доп. плату).

Посещение Медового экстрим-парка, где у вас будет возможность прокатиться на самом длинном зиплайне в России (по желанию, за доп. плату).

Экскурсия в г. Кисловодск с посещением: Аллея курортного парка, Нарзанная галерея (бесплатная дегустация), мостик «Дамский каприз», искусственный водопад «Стеклянная струя».

Возвращение в гостиницу Пятигорска, ориентировочно к 19:00, свободное время.

Медовые водопады, Гора кольцо, Чайный домик. Экскурсия в КисловодскМедовые водопады, Гора кольцо, Чайный домик. Экскурсия в КисловодскМедовые водопады, Гора кольцо, Чайный домик. Экскурсия в КисловодскМедовые водопады, Гора кольцо, Чайный домик. Экскурсия в Кисловодск
6 день

Домбай, Тебердинский национальный парк

Завтрак с 07:30.

08:30 Освобождение номеров. Выезд с чемоданами.

Выезд группы на всесезонный горнолыжный курорт Домбай.

Посещение Тебердинского национального парка и зоопарка.

Остановка у реки Уллу-Мурджу, одной из самых чистых горных рек России.

Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века (восхождение к храму пешком полчаса).

Размещение в отеле в Домбае.

Свободное время.

По желанию ужин в форелевом шале.

Домбай, Тебердинский национальный паркДомбай, Тебердинский национальный паркДомбай, Тебердинский национальный паркДомбай, Тебердинский национальный парк
7 день

Мусса-Ачитара. Термальные источники, отъезд

Завтрак с 07:30.

Освобождение номеров, выезд с чемоданами.

Подъем на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3200 м) за доп. плату.

Купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа» под открытым небом (температура воды от +21 до +40 градусов).

Отправление в аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

Прибытие в аэропорт к 18:30.

Мусса-Ачитара. Термальные источники, отъездМусса-Ачитара. Термальные источники, отъездМусса-Ачитара. Термальные источники, отъездМусса-Ачитара. Термальные источники, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тариф проживания2–х/3–х местный номерДоплата за одноместное размещение
Эконом ("Классик", Широкая ул., 146, Пятигорск)39 00012 000
Стандарт ("МАСК", городской округ Пятигорск, Георгиевское шоссе, 1)44 00014 000
Комфорт ("МАСК", п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)46 00016 000

Тариф Комфорт от тарифа Стандарт отличается только проживанием в гостинице в Пятигорске. Но и в том, и в другом тарифе гостиницы комфортабельные, 4*. По тарифу Комфорт отель более высокого уровня обслуживания и у него лучше расположение.

Детям до 12 лет включительно скидка 10%.

В Домбае во всех тарифах проживание будет в гостинице "У Нарзана", а в Нальчике либо гостиница "Корона", либо гостиница "Нальчик-Холл".

Варианты проживания

Гостиница «Маск»

4 ночи

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

Гостиница «Маск»Гостиница «Маск»Гостиница «Маск»Гостиница «Маск»Гостиница «Маск»Гостиница «Маск»

«Маск», Иноземцево

4 ночи

В Ставропольском крае в городе Иноземцево, расположился отель под названием "Маск". Здесь имеется автомобильная парковка, предоставляется доступ в интернет, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание.

Номера представлены категориями "Стандарт","Полулюкс","Премиум" и "Люкс". Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.

В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.

В конференц-зале вы всегда можете арендовать проекционный экран, мультимедийный проектор, флипчарт и компьютер.

Ближайшая достопримечательность это дом Рошке. На расстоянии 13 км, расположен ближайший аэропорт "Минеральные воды", до железнодорожного вокзала "Иноземцево" 3 км.

«Маск», Иноземцево«Маск», Иноземцево«Маск», Иноземцево«Маск», Иноземцево

Классик

4 ночи

Гостиница "Классик" располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.

Для размещения подготовлены номера различной категории и ценовой политики. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.

В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.

КлассикКлассикКлассикКлассикКлассик

Гостиница «Корона»

1 ночь

Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.

Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.

На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».

Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.

Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.

Гостиница «Корона»Гостиница «Корона»Гостиница «Корона»Гостиница «Корона»Гостиница «Корона»Гостиница «Корона»

Гостиница «Россия»

1 ночь

Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.

Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.

В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.

Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.

Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»

Гостиница «Синдика»

1 ночь

Комфортабельный и современный отель «Синдика» - это прекрасное сочетание комфорта, услуг премиум класса и традиций гостеприимства. Комплекс находится в тихой и живописной части города, рядом с парком им. Атажукина.

Каждый номер оформлен в элегантном стиле и приятных тонах, что делает местонахождение здесь еще более комфортным. Категории оснащены удобными кроватями с ортопедическим матрасами, мебелью с отделкой из дерева, холодильником, телевизором, телефоном, а также собственной ванной комнатой с феном.

На территории работает ресторан, в котором доступно разнообразное сытное меню как по системе «шведский стол», так и заказное. Желающие смогут отправиться в близлежащие кафе и бары.

Аэропорт Нальчик в 6,5 км, а железнодорожный вокзал в 4 км. В 15 минутах езды от места проживания есть торговые центры, кинотеатры, музеи, а еще достопримечательности.

Гостиница «Синдика»Гостиница «Синдика»Гостиница «Синдика»Гостиница «Синдика»Гостиница «Синдика»

Гостиница «Кураж»

1 ночь

Отель «Кураж» находится в поселке Домбай, это горнолыжный курорт в красивом природном месте среди гор и хвойных лесов. К услугам гостей предоставляется: трансфер, сауна, парковка для личного авто, терраса, доступ к Wi-Fi, катание на лыжах, пешие прогулки.

Все номера выполнены в благородных бежевых и золотистых тонах, в европейском стиле. В комнатах есть все необходимое: комфортное спальное место с белоснежным бельем, прикроватные тумбы, большие вместительные шкафы, обеденные зоны, телевизоры с кабельными каналами. Персональная ванная с гигиеническими принадлежностями и туалет.

На первом этаже располагается кафе и караоке, где можно вкусно поесть и отдохнуть. По утрам сервируется завтрак по типу «шведского стола».

В шаговой доступности Домбайская поляна, расстояние до центра 100 метров, до канатной дороги 0,3 км.

Гостиница «Кураж»Гостиница «Кураж»Гостиница «Кураж»Гостиница «Кураж»Гостиница «Кураж»

У Нарзана

1 ночь

Отель «У Нарзана» расположился на побережье главной реки Домбайской поляны — Аманауз, практически в центре Домбая.

Просторные современные номера с приятным интерьером оборудованы комфортабельной мебелью. Ванные комнаты оснащены душевыми кабинами. Также предоставляются комплекты полотенец и средства личной гигиены. В число удобств входит наличие ТВ и Wi-fi.

Отдыхающие могут посетить уютный ресторан, работающий при отеле. Его меню состоит из блюд европейской и кавказской кухни. Повара по запросу готовят диетическую пищу.

Доступна услуга аренды конференц-зала.

Здесь для гостей созданы все условия для насыщенного отдыха. Так, в свободное от катания на лыжах время можно провести в сауне, караоке или бильярдной. В округе также много водопадов и других достопримечательных мест. Водопад Чертова мельница располагается в 1,85 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Черкесск — 111,5 км, до международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова — 137,4 км.

У НарзанаУ НарзанаУ НарзанаУ НарзанаУ Нарзана

Гостиница «Снежный барс»

1 ночь

Отель «Отель Снежный барс Домбай» находится на Домбае. Этот отель расположен в центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с отелем — Маятниковая канатная дорога, Горнолыжный однокресельный подъемник и Горнолыжный шестикресельный подъемник Домбай-2.

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе.

Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Специально для автопутешественников организована парковка. Также для гостей в отеле: сауна. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, тренажёрный зал и настольный теннис.

Среди развлечений на территории — караоке и площадка для барбекю. Дети будут рады! Работает детская игровая комната.

Гостиница «Снежный барс»Гостиница «Снежный барс»Гостиница «Снежный барс»Гостиница «Снежный барс»Гостиница «Снежный барс»

Гостиница «Алибек»

1 ночь

Туристическая база “Алибек” расположена в поселке Домбай. Это отличное место для спортсменов и любителей горнолыжных спусков.

База предлагает своим гостям 49 номеров различных категорий - здесь каждый найдет для себя уютную комнату. Кроме того, постояльцам по утрам предлагается завтрак - континентальный или по меню.

“Алибек” предоставляет своим гостям большой выбор услуг, как специализированных горнолыжных, так традиционных для отеля. У базы имеется прямой доступ к лыжным склонам, в распоряжении постояльцем находятся помещение для хранения и сушки лыж, а также взять напрокат снаряжение. Услуги бассейна, бара, общего лаунджа, парковой территории и набор принадлежностей для барбекю сделают Ваш отдых комфортнее.

На территории гостиницы работает ресторан, а по вечерам проходят развлекательные мероприятия. Для отдыхающих с детьми имеется детская площадка. Стойка регистрации постояльцев работает круглосуточно.

Гостиница «Алибек»Гостиница «Алибек»Гостиница «Алибек»Гостиница «Алибек»Гостиница «Алибек»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение: г. Пятигорск - 4 ночи, г. Нальчик - 1 ночь, Домбай - 1 ночь
  • Питание: завтраки, приветственный ужин в первый день тура
  • Купание в термальных источниках: «Жемчужина Кавказа»
  • Экологические сборы включены
  • Трансферы: по программе
  • Сопровождающий: на маршруте с группой
  • Встреча/проводы: ж/д вокзал и/или аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание: обеды, ужины
  • Доплата за одноместное размещение
  • Индивидуальный трансфер
  • Билет на зиплайн - 1 500 руб
  • Канатная дорога на Эльбрус - 900-1 400 руб
  • Подъем на вершину горы Мусса-Ачитара - 1600 руб
  • Подъем на гору Машук - 360 руб
  • Конные прогулки - от 300 руб
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.

Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. На Эльбрусе снег лежит даже летом, поэтому для экскурсии на Эльбрус необходима будет одежда потеплее. Также понадобятся купальник/купальные плавки, шлепки для термальных источников, дождевики/зонтик на случай осадков, солнцезащитные средства.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли брать с собой детей?

Рекомендованный возраст туристов от 5 лет. Но также в этом туре уже участвовали дети 2, 3, 4 года. Все индивидуально, если ребенок хорошо переносит дорогу.

За тур будет несколько длительных переездов по 3,5 часа в пути. Дорога местами серпантин.

Возможно ли подселение, если я путешествую один?

Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.

Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?

Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.

В случае, если некоторые общественные места (кафе/рестораны) не будут работать, мы будем предлагать альтернативные варианты.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
11 янв 2024
Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.
Л
8 ноя 2023
Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.
Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.
Д
17 окт 2023
Огромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). Отдельное спасибо гидам Николаю и Сергею, ваша поддержка была местами очень необходима, и вы со своей задачей справились отлично. До встречи в новых путешествиях. Компании развития и процветания!
Огромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). Отдельное

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