Рождество на Кавказе

Групповой тур в Кисловодске
4.7
3 отзыва
Как чудесно встретить Рождество в окружении гор! Кавказ подарит Вам праздничное настроение, угостит своими вкуснейшими блюдами и завлечет завораживающими пейзажами! Вы прогуляетесь по зимним курортным городам Кавказских Минеральных Вод, посетите несколько горных республик и насладитесь красотой их водопадов и озер, ущелий и горных хребтов!
Рождество на Кавказе
Рождество на Кавказе
Рождество на Кавказе
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Расслабление на источниках
Расслабление на источниках
Посетите термальные источники "Гедуко" и получите огромное удовольствие от купания в них
Уютные курортные города
Уютные курортные города
Откроете для себя Пятигорск и Кисловодск — города с интересной историей в окружении гор
Завораживающая красота Приэльбрусья
Завораживающая красота Приэльбрусья
Побываете на поляне Азау и в Баксанском ущелье, полюбуетесь на двуглавый Эльбрус и при желании подниметесь на канатной дороге ближе к его вершине

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Пятигорску, подъем на Машук

12:30 Групповой трансфер с ж/д вокзала г. Минеральных Воды.

13:00 Групповой трансфер с аэропорта г. Минеральные Воды.

По согласованию с туристами после встречи заедем в кафе для обеда.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением основных достопримечательностей: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», место дуэли и дом М. Ю. Лермонтова.

Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск (при хорошей погоде, за доп. плату, по желанию).

Размещение в отеле.

Прибытие, экскурсия по Пятигорску, подъем на МашукПрибытие, экскурсия по Пятигорску, подъем на МашукПрибытие, экскурсия по Пятигорску, подъем на МашукПрибытие, экскурсия по Пятигорску, подъем на Машук
2 день

Экскурсия в Приэльбрусье

Завтрак.

08:30 Выезд из гостиницы.

Экскурсия в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика).

Посещаем поляну Азау и Баксанское ущелье.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы, Эльбрус (доп. плата, по желанию).

Посещение поляны Нарзанов.

19:00 Возвращение в гостиницу, свободное время.

Экскурсия в ПриэльбрусьеЭкскурсия в ПриэльбрусьеЭкскурсия в ПриэльбрусьеЭкскурсия в Приэльбрусье
3 день

Чегемские водопады, термальный источник, рождественский банкет по желанию

Завтрак.

09:00 Выезд из гостиницы.

Экскурсия на Чегемские водопады (Кабардино-Балкарская Республика).

Посещение ванн термального источника «Гедуко».

17:30 Возвращение в гостиницу, свободное время.

19:30 Рождественский банкет в кавказском ресторане (доп. плата, по желанию)

Чегемские водопады, термальный источник, рождественский банкет по желаниюЧегемские водопады, термальный источник, рождественский банкет по желаниюЧегемские водопады, термальный источник, рождественский банкет по желаниюЧегемские водопады, термальный источник, рождественский банкет по желанию
4 день

Голубое озеро, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен

Завтрак.

08:00 Выезд на экскурсию.

Экскурсия на Голубое озеро - второе в мире по глубине среди карстовых озер, вода в нем очень прозрачная. В течение года оно практически не меняет температуру (+9,30С) и никогда не замерзает.

Экскурсия в Верхнюю Балкарию. Высокие горы, красивая природа и старинные родовые башни.

Экскурсия к замку Шато-Эркен.

Возвращение в отель ориентировочно к 19:00.

Голубое озеро, Верхняя Балкария, замок Шато-ЭркенГолубое озеро, Верхняя Балкария, замок Шато-ЭркенГолубое озеро, Верхняя Балкария, замок Шато-ЭркенГолубое озеро, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
5 день

Медовые водопады, гора Кольцо, Чайный домик и дегустация, конная прогулка и зиплайн по желанию, экскурсия в Кисловодск

Завтрак, освобождение номеров.

08:30 Выезд из отеля.

Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская Республика).

Гора Кольцо, Чайный домик (с дегустацией чая, варенья, бесплатно).

Конная прогулка по горным склонам (доп. плата, по желанию).

Катание на самом длинном зиплайне в России (доп. плата, по желанию).

Экскурсия в г. Кисловодск с посещением: аллеи Курортного парка и Нарзанной галереи (дегустация нарзана бесплатно).

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к 19:00.

Медовые водопады, гора Кольцо, Чайный домик и дегустация, конная прогулка и зиплайн по желанию, экскурсия в КисловодскМедовые водопады, гора Кольцо, Чайный домик и дегустация, конная прогулка и зиплайн по желанию, экскурсия в КисловодскМедовые водопады, гора Кольцо, Чайный домик и дегустация, конная прогулка и зиплайн по желанию, экскурсия в КисловодскМедовые водопады, гора Кольцо, Чайный домик и дегустация, конная прогулка и зиплайн по желанию, экскурсия в Кисловодск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах “Минерал” 3* (г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 30) и “МАСК” 4* (г. Пятигорск, пер. Промышленный, 5).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница/Размещение2-местное размещениеДоплата за 1-местное размещение

Отель “Минерал” 3* (стандарт).

Номера категории стандарт DBL и полулюкс.

В полулюксе возможно размещение до 4 человек (двуспальная кровать и диван).

35 0007 000

Бизнес-отель “МАСК” 4* (комфорт).

Номера категории стандарт DBL, стандарт TWIN и семейный люкс (две двуспальные кровати).

43 000

12 000

При бронировании тура до 01.12.2023 – скидка на тур 2000 руб.

В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплатить за одноместное размещение.

Варианты проживания

Гостиница «Минерал» 3

4 ночи

Отель Минерал расположен в самом центре города, напротив автобусной остановки «Рынок».

Фонд представлен в категории двухместный, полулюкс и люкс, а также номер для людей с ограниченными возможностями. Оснащены двуспальными кроватями, мягкими диванами, телевизорами и шкафами-купе. Собственная душевая комната снабжена тропическим душем и раковиной.

Недалеко от объекта продуктовые магазины, сети быстрого питания, рестораны и кафе.

Рядом с гостиницей парк культуры и отдыха, Музей авиационной техники и музей писателя А. П. Бибика.

Аэропорт в 2,9 км. До ж/д вокзала 1,3 км.

Гостиница «Минерал» 3Гостиница «Минерал» 3Гостиница «Минерал» 3Гостиница «Минерал» 3

Гостиница «МАСК» 4

4 ночи

Отель «Маск» с бесплатным Wi-Fi и фитнес-центром расположен в курортном поселке Иноземцево, в 7 км от Пятигорска.

К услугам гостей бар и бесплатная частная парковка на территории. В числе удобств номеров кондиционер и телевизор с плоским экраном, а в некоторых из них обустроена гостиная зона.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Кроме того, в отеле организован прокат автомобилей.

Кисловодск находится в 37 км от отеля «Маск», а Ессентуки — в 21 км.

Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 13 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах
  • Трансферы в рамках тура
  • Питание: завтраки
  • Экскурсионная программа
  • Билеты на термальные источники
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Рождественский банкет - 3500 руб. с человека (по желанию)
  • Подъем на канатной дороге
  • Конная прогулка - 350 руб
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • удобная одежда и обувь по погоде;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки;
  • средства личной гигиены;
  • аптечка;
  • праздничный наряд для рождественского ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
  • телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.;
  • купальные принадлежности для посещения термальных источников;
  • личные вещи (предпочтение можно отдать удобной одежде).
На каком транспорте будем передвигаться?

Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.

Если не успеваю на трансфер, что делать?

Если турист опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.

Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, либо заменять их на альтернативные, не менее интересные, ввиду погодных условий, либо иных непредвиденных обстоятельств.

Будет ли проводиться рождественский банкет?
В рождественскую ночь планируем проведение банкета. Пока не можем сказать точное место проведение и стоимость. Рестораны и банкетные залы еще не опубликовали новогодний прайс.
В прошлом году стоимость банкета была 3500 руб. Банкет проводили в ресторане «Урарту» в Пятигорске.
Информацию по банкету и стоимости дадим позже.
Посещение банкета по желанию.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
11 янв 2024
Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.
Л
8 ноя 2023
Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.
Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.
Д
17 окт 2023
Огромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). Отдельное спасибо гидам Николаю и Сергею, ваша поддержка была местами очень необходима, и вы со своей задачей справились отлично. До встречи в новых путешествиях. Компании развития и процветания!
Огромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). Отдельное

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