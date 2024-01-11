янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Пятигорску, подъем на Машук
12:30 Групповой трансфер с ж/д вокзала г. Минеральных Воды.
13:00 Групповой трансфер с аэропорта г. Минеральные Воды.
По согласованию с туристами после встречи заедем в кафе для обеда.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением основных достопримечательностей: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», место дуэли и дом М. Ю. Лермонтова.
Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск (при хорошей погоде, за доп. плату, по желанию).
Размещение в отеле.
Экскурсия в Приэльбрусье
Завтрак.
08:30 Выезд из гостиницы.
Экскурсия в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика).
Посещаем поляну Азау и Баксанское ущелье.
Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы, Эльбрус (доп. плата, по желанию).
Посещение поляны Нарзанов.
19:00 Возвращение в гостиницу, свободное время.
Чегемские водопады, термальный источник, рождественский банкет по желанию
Завтрак.
09:00 Выезд из гостиницы.
Экскурсия на Чегемские водопады (Кабардино-Балкарская Республика).
Посещение ванн термального источника «Гедуко».
17:30 Возвращение в гостиницу, свободное время.
19:30 Рождественский банкет в кавказском ресторане (доп. плата, по желанию)
Голубое озеро, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Завтрак.
08:00 Выезд на экскурсию.
Экскурсия на Голубое озеро - второе в мире по глубине среди карстовых озер, вода в нем очень прозрачная. В течение года оно практически не меняет температуру (+9,30С) и никогда не замерзает.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию. Высокие горы, красивая природа и старинные родовые башни.
Экскурсия к замку Шато-Эркен.
Возвращение в отель ориентировочно к 19:00.
Медовые водопады, гора Кольцо, Чайный домик и дегустация, конная прогулка и зиплайн по желанию, экскурсия в Кисловодск
Завтрак, освобождение номеров.
08:30 Выезд из отеля.
Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская Республика).
Гора Кольцо, Чайный домик (с дегустацией чая, варенья, бесплатно).
Конная прогулка по горным склонам (доп. плата, по желанию).
Катание на самом длинном зиплайне в России (доп. плата, по желанию).
Экскурсия в г. Кисловодск с посещением: аллеи Курортного парка и Нарзанной галереи (дегустация нарзана бесплатно).
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах “Минерал” 3* (г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 30) и “МАСК” 4* (г. Пятигорск, пер. Промышленный, 5).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/Размещение
|2-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
Отель “Минерал” 3* (стандарт).
Номера категории стандарт DBL и полулюкс.
В полулюксе возможно размещение до 4 человек (двуспальная кровать и диван).
|35 000
|7 000
Бизнес-отель “МАСК” 4* (комфорт).
Номера категории стандарт DBL, стандарт TWIN и семейный люкс (две двуспальные кровати).
43 000
|12 000
При бронировании тура до 01.12.2023 – скидка на тур 2000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Минерал» 3
Отель Минерал расположен в самом центре города, напротив автобусной остановки «Рынок».
Фонд представлен в категории двухместный, полулюкс и люкс, а также номер для людей с ограниченными возможностями. Оснащены двуспальными кроватями, мягкими диванами, телевизорами и шкафами-купе. Собственная душевая комната снабжена тропическим душем и раковиной.
Недалеко от объекта продуктовые магазины, сети быстрого питания, рестораны и кафе.
Рядом с гостиницей парк культуры и отдыха, Музей авиационной техники и музей писателя А. П. Бибика.
Аэропорт в 2,9 км. До ж/д вокзала 1,3 км.
Гостиница «МАСК» 4
Отель «Маск» с бесплатным Wi-Fi и фитнес-центром расположен в курортном поселке Иноземцево, в 7 км от Пятигорска.
К услугам гостей бар и бесплатная частная парковка на территории. В числе удобств номеров кондиционер и телевизор с плоским экраном, а в некоторых из них обустроена гостиная зона.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Кроме того, в отеле организован прокат автомобилей.
Кисловодск находится в 37 км от отеля «Маск», а Ессентуки — в 21 км.
Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 13 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах
- Трансферы в рамках тура
- Питание: завтраки
- Экскурсионная программа
- Билеты на термальные источники
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Рождественский банкет - 3500 руб. с человека (по желанию)
- Подъем на канатной дороге
- Конная прогулка - 350 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- удобная одежда и обувь по погоде;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- средства личной гигиены;
- аптечка;
- праздничный наряд для рождественского ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
- телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.;
- купальные принадлежности для посещения термальных источников;
- личные вещи (предпочтение можно отдать удобной одежде).
На каком транспорте будем передвигаться?
Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
Если не успеваю на трансфер, что делать?
Если турист опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.
Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, либо заменять их на альтернативные, не менее интересные, ввиду погодных условий, либо иных непредвиденных обстоятельств.