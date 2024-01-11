Отель Минерал расположен в самом центре города, напротив автобусной остановки «Рынок».

Фонд представлен в категории двухместный, полулюкс и люкс, а также номер для людей с ограниченными возможностями. Оснащены двуспальными кроватями, мягкими диванами, телевизорами и шкафами-купе. Собственная душевая комната снабжена тропическим душем и раковиной.

Недалеко от объекта продуктовые магазины, сети быстрого питания, рестораны и кафе.

Рядом с гостиницей парк культуры и отдыха, Музей авиационной техники и музей писателя А. П. Бибика.

Аэропорт в 2,9 км. До ж/д вокзала 1,3 км.