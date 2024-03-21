1 день

Город Пятигорск: место дуэли Лермонтова, озеро Провал, беседка Эолова Арфа, грот Лермонтова, Китайская беседка, Орел, парк «Цветник», Лермонтовская галерея

Сбор группы на железнодорожном вокзале 12:00-12:30 (московское время) и в аэропорту г. Минеральные Воды.

Тур начинается с переезда на микроавтобусе в наш первый город Кавминвод — солнечный Пятигорск (40 минут).

Этот город держат в своих ладонях и обнимают пять прекрасных гор: Машук, Бештау, Кинжал, Железная и Верблюд.

В течение нашей поездки обязательно поднимемся на одну из них!

Прогулку по городу начнем с посещения места дуэли Лермонтова, затем увидим озеро «Провал».

Озеро находится внутри пещеры и имеет невероятно красивый, бирюзовый цвет. Здесь же загадаем желание возле памятника Остапу Бендеру.

Возможно, даже придется постоять в очереди к памятнику, поскольку здесь всегда много людей, которые совершают экскурсионные туры в Кавминводы.

Продолжаем наш путь по обновленному Пятигорскому парку и любуемся необычными локациями: Эолова арфа, Китайская беседка и, конечно, бронзовый орел!

Помните орла, который является символом Кавминвод? Этот орел как раз и находится в Пятигорске!

Далее продолжим треккинг по парку «Цветник», который в любое время года радует туристов прекрасными клубами с цветами.

Заглянем в грот Дианы и здесь же сделаем фото утонченной Лермонтовской галереи.

Снаружи она выглядит как сказочный дворец, очень нарядный и ажурный. В ее стенах часто проводятся музыкальные концерты.

Активная часть тура в Пятигорске и Кавминводах: 4,8 км, перепад высот 520-620 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.