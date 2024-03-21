Треккинг по паркам и экотропам КМВ

Групповой тур в Кисловодске
5
3 отзыва
Акция! На заезды, которые начинаются с 01.09.2024 г., действует скидка раннего бронирования — 7% (при внесении предоплаты до 30.04.2024 г.).Недельный авторский тур, в котором мы собрали самые интересные достопримечательности Кавказских Минеральных Вод. В путешествии группа будет жить в комфортной гостинице и каждый день совершать прогулки налегке.

В наших планах прогулки по роскошным курортным паркам Пятигорска, Железноводска и Кисловодска, подъем по экотропе на вершину горы Бештау, поездка к Эльбрусу и водопады высотой 70 метров.
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Ближайшие даты:
13
окт
27
окт

Что вас ожидает:

Улетная поездка
Улетная поездка
Отправимся на самое крутое путешествие к подножию Эльбруса
Дорога в поднебесье
Дорога в поднебесье
У нас будет полностью лесной маршрут, который пройдет вдали от шумных трасс. Лесная тропа настойчиво будет вести нас вверх, вверх и еще немножечко вверх
Прогулка по ночному городу
Прогулка по ночному городу
Пройдемся по ночному Кисловодску и увидим Курортный бульвар, украшенный множеством огней

Программа тура по дням

1 день

Город Пятигорск: место дуэли Лермонтова, озеро Провал, беседка Эолова Арфа, грот Лермонтова, Китайская беседка, Орел, парк «Цветник», Лермонтовская галерея

Сбор группы на железнодорожном вокзале 12:00-12:30 (московское время) и в аэропорту г. Минеральные Воды.

Тур начинается с переезда на микроавтобусе в наш первый город Кавминвод — солнечный Пятигорск (40 минут).

Этот город держат в своих ладонях и обнимают пять прекрасных гор: Машук, Бештау, Кинжал, Железная и Верблюд.

В течение нашей поездки обязательно поднимемся на одну из них!

Прогулку по городу начнем с посещения места дуэли Лермонтова, затем увидим озеро «Провал».

Озеро находится внутри пещеры и имеет невероятно красивый, бирюзовый цвет. Здесь же загадаем желание возле памятника Остапу Бендеру.

Возможно, даже придется постоять в очереди к памятнику, поскольку здесь всегда много людей, которые совершают экскурсионные туры в Кавминводы.

Продолжаем наш путь по обновленному Пятигорскому парку и любуемся необычными локациями: Эолова арфа, Китайская беседка и, конечно, бронзовый орел!

Помните орла, который является символом Кавминвод? Этот орел как раз и находится в Пятигорске!

Далее продолжим треккинг по парку «Цветник», который в любое время года радует туристов прекрасными клубами с цветами.

Заглянем в грот Дианы и здесь же сделаем фото утонченной Лермонтовской галереи.

Снаружи она выглядит как сказочный дворец, очень нарядный и ажурный. В ее стенах часто проводятся музыкальные концерты.

Активная часть тура в Пятигорске и Кавминводах: 4,8 км, перепад высот 520-620 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.

Город Пятигорск: место дуэли Лермонтова, озеро Провал, беседка Эолова Арфа, грот Лермонтова, Китайская беседка, Орел, парк «Цветник», Лермонтовская галереяГород Пятигорск: место дуэли Лермонтова, озеро Провал, беседка Эолова Арфа, грот Лермонтова, Китайская беседка, Орел, парк «Цветник», Лермонтовская галереяГород Пятигорск: место дуэли Лермонтова, озеро Провал, беседка Эолова Арфа, грот Лермонтова, Китайская беседка, Орел, парк «Цветник», Лермонтовская галереяГород Пятигорск: место дуэли Лермонтова, озеро Провал, беседка Эолова Арфа, грот Лермонтова, Китайская беседка, Орел, парк «Цветник», Лермонтовская галерея
2 день

Треккинг по курортному парку Кисловодска

Добро пожаловать в самый огромный и самый знаменитый парк этих мест — курортный парк Кисловодска.

Это настоящая лесная страна, где бегают белки, поднимаются в небо стройные ели, стелется можжевельник и радуются солнцу хрупкие розы.

Комфортные тропинки вмиг увлекут нас за собой в самое сердце парка.

Для начала изучим схему и сразу поймём, насколько парк гигантский!

Вы думаете, что парк Кисловодска — это так, буквально пару километров и всё?

Инструктор приложит все силы, чтобы развеять этот стереотип!

Он проведёт вас по самым любопытным и вкусным местам: Зеркальный пруд, долина роз, Храм Воздуха, Беседка семи ветров, гора Красное солнышко и гора Малое Седло.

К вечеру окажетесь на вершине горы Большое седло, и тут поймете, что сегодня в туре прошли всего лишь часть парка!

Напротив Вас будет сверкать своими ледяными склонами его Величество Эльбрус.

В наш авторский тур в Кисловодск также включена прогулка по ночному городу.

Светомузыкальный фонтан вечером переливается огнями, его струи взмывают вверх с невероятной лёгкостью и тут же падают вниз, подчиняясь ритмам музыки.

Активная часть тура по Кавминводам: 19,9 км, перепад высот 950-1580 м, продолжительность треккинга по парку Кисловодска 6-7 часов, отдых в вечернем Кисловодске – 4-5 часов.

Треккинг по курортному парку КисловодскаТреккинг по курортному парку КисловодскаТреккинг по курортному парку КисловодскаТреккинг по курортному парку Кисловодска
3 день

Город Железноводск, Курортный парк

Поход в Кавминводы обязательно включает в себя посещение города Железноводск.

Здесь также есть свой Курортный парк, масштабная реконструкция которого была проведена в 2019 г.

Теперь парк может похвастаться красивыми фонтанами и самой длинной каскадной лестницей на юге России.

Свой путь в Железноводске начнём от ЖД вокзала, не спеша пройдем мимо Островских ванн, которые своим обликом напоминают заморские мечети.

Затем двигаемся в сторону эффектного дворца эмира Бухарского с золотыми балкончиками и арабской вязью.

По пути к нему обязательно загадываем желаем возле огромного яйца со знаками зодиака!

Загадав желание, летим дальше! На мгновение застываем возле утончённого здания Пушкинской галереи, затем делаем фото цветочного календаря и вот мы уже в самом сердце Курортного парка Железноводска.

Двигаемся дальше!

Удобная дорожка из свеженькой плитки манит за собой в густой лес, вдоль тропы радуют глаз душевные кормушки для птиц, а каждые 200 метров у дороги стоит камень-символ этих мест с изображением Мцыри, Демона или других мифических персонажей.

К середине дня выйдем к Селитряным скалам. Это живописные скалы серого цвета, местами они похожи на слоёный пирог

Но самая главная фишка этих мест — смотровая площадка в одном-единственном месте!

Виден город Железноводск, гора Железная, Развалка и леса, леса, леса вокруг.

В этом месте обязательно нужно сесть на подпопник и любоваться.

Иначе, покорение Селитряных скал Вам не засчитается!

Дальше тропинку тура в Кавминводы поведет к Каскадной лестнице.

Спустившись по ней, увидим бювет Штоссе, площадь Феррум и выйдем к Курортному озеру.

Активная часть тура по Кавминводам: 12,8 км, перепад высот 560-650 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

Город Железноводск, Курортный паркГород Железноводск, Курортный паркГород Железноводск, Курортный паркГород Железноводск, Курортный парк
4 день

Треккинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый Тау

Железноводск — город, о котором не так много знают туристы.

Он не столь на слуху, как его популярные соседи Ессентуки или Пятигорск.

Тем не менее, Железноводск — это самый экологически чистый город Кавминвод!

Этот город прямо-таки утопает в зелени: ранней весной глаз порадует первая, сочная листва, которая появляется здесь уже в конце марта — начале апреля.

А представляете, какая здесь красота золотой осенью, в октябре?

Леса надевают свой огненный наряд с багряными оттенками и красуются перед туристами.

В ноябре эти места по-прежнему хороши, ведь холода приходят сюда чуть позже, и поэтому листва на многих деревьях держится до середины ноября.

Сегодня у нас будет полностью лесной маршрут, который пройдет вдали от шумных трасс.

Лесная тропа настойчиво будет вести нас вверх, вверх и еще немножечко вверх.

Зато, выйдя на седловину горы, сердце невольно замрёт: перед нами будут видны горы Змейка и Железная, курортный парк, озеро и панорама Кавминвод.

А дальше будет дилемма: налево пойдешь — на Малый Тау попадешь.

К слову, гора Бештау — самая высокая из 17 местных гор.

Сама Бештау состоит из пяти отрогов или вершин, самая высокая из которых — большая Бештау — 1400 метров.

Активная часть: 10,7 км, перепад высот 610-1400 м, продолжительность 8-9 часов.

Треккинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый ТауТреккинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый ТауТреккинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый ТауТреккинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый Тау
5 день

Урочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе Эльбрус

В каждом нашем туре есть вишенка на торте — это день, который особенно ждут туристы.

Поездка на Джилы-Су — как раз та самая вишенка!

На микроавтобусе отправляемся по новой, комфортной трассе в мир водопадов Джилы-Су и в гости к самому Эльбрусу.

По пути сделаем остановку на эффектной смотровой площадке, которую очень метко называют «Скалы Аватары».

Трасса на Джилы-Су — это уже сама по себе достопримечательность.

Проехав по ней совсем немного, вдруг видишь — прямо перед тобой вырастает снежный великан Эльбрус!

Обязательно сделаем фотопривал и запечатлим этого снежного исполина.

Дальше настанет черед треккинга по урочищу Джилы-Су.

Чего здесь только нет: горячие источники, огромные песчаные замки «Зубы дракона», нарзанчики и целых 4 водопада.

Спокойный Эмир, 70-метровый Султан, бурный Кызыл-Кол или сумасшедший Кара-Кая?

Решать вам, в конце дня выберем самый интересный водопад тура!

Активная часть: 8,3 км, перепад высот 2360-2190-2360 м, продолжительность 8-9 часов.

Урочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе ЭльбрусУрочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе ЭльбрусУрочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе ЭльбрусУрочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе Эльбрус
6 день

Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»

Тур по Кавминводам продолжается.

Отправляемся за пределы города Кисловодск, чтобы увидеть еще одно необычное место — Замок коварства и любви.

Это средневековое здание украшают эффектные башенки, лепка, фигурные балкончики.

Здание посмотрим снаружи, внутри него сейчас находится ресторан и отель.

Дальше совершим треккинг по пешеходной тропе к Медовым водопадам.

Откуда такое название?

Водопады льются со скал, словно мед из бочки!

В этом ущелье построены несколько ажурных мостиков, на которых сделаем эффектные фото.

Завершающим пунктом программы тура станет поездка к горе «Кольцо».

Это причудливое скальное образование, ширина которого составляет 8 м, а высота — 12 м.

Активная часть: 10,7 км, перепад высот 870-1050 м, продолжительность 6-7 часов.

Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»
7 день

Парк Кисловодска: треккинг на Солнечную поляну. Отъезд

Сегодня вновь в центре нашего внимания будет город Кисловодск.

Ученые говорят, что из всех городов Кавминвод, именно здесь самое большое количество солнечных дней году — 265!

Поэтому еще один солнечный день тура в Кавминводах с удовольствием проведем в Кисловодске и пройдем по новому маршруту в Курортном парке.

Погуляем в сторону Чайного домика и приятно проведем время на Солнечной поляне.

Это одна из новых локации Курортного парка, которая знаменита своими потрясающими местами для отдыха!

Активная часть тура по Кавминводам и Кисловодску: 3,5 км, перепад высот 820-910-820 м, продолжительность треккинга 4-5 часов.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

15:00-16:00 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.

Парк Кисловодска: треккинг на Солнечную поляну. ОтъездПарк Кисловодска: треккинг на Солнечную поляну. ОтъездПарк Кисловодска: треккинг на Солнечную поляну. ОтъездПарк Кисловодска: треккинг на Солнечную поляну. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в г. Кисловодск в гостинице "Благодать" или гостинице такого же класса: двух-, трехместные номера.

Доплата за одноместное размещение — 13 500 руб.

Варианты проживания

Благодать

6 ночей

Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.

Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.

На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.

Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Гостиница «Благодать» находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.

БлагодатьБлагодатьБлагодатьБлагодатьБлагодатьБлагодатьБлагодатьБлагодать

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проезд на городском транспорте в городе Кисловодск
  • Проживание в г. Кисловодск в гостинице «Благодать» или гостинице такого же класса: двух-, трехместные номера, удобства в номере
  • Двухразовое питание: готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!) обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Входные билеты на Медовые водопады
  • Экосбор в нацпарке Приэльбрусье
  • Курортный сбор
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание: обед во время переезда в 1-й день, ужины. Стоимость ужина в кафе: 400-500 руб
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 13 500 руб. за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.

  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +7… +12С.;
  • флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или в качестве шарфа;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь (по щиколотку и выше) и кроссовки;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик;
  • трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости, клуб предоставляет трекинговые палки в прокат;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки. Для людей с повышенной чувствительностью глаз к солнечным лучам, рекомендуем иметь очки с ультрафиолетовым (УФ) фильтром;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • термос объем 0,5-0,75 л;
  • кружка, ложка;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • подпопник;
  • наличные деньги;
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • шапка, перчатки.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер — страховой сервис Черепаха.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.

Где начинается и заканчивается маршрут?

Старт маршрута: г. Минеральные Воды. Сбор группы на железнодорожном вокзале 12:00-12:30 (московское время) и в аэропорту г. Минеральные Воды.

Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 15:00-16:00 МСК.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
21 мар 2024
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
И
19 мар 2024
Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
Д
5 мар 2024
Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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