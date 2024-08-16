Проведём три дня в палаточном лагере, будем готовить еду на костре, а между точками маршрута перемещаться на лошадях. Посетим Эшкаконское водохранилище, Гришкину балку и плато Бермамыт. Те, кто ни разу не ездил верхом, смогут прибыть заранее и освоить азы для комфортного отдыха.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Термобельё, синтетические футболки 2-3, лонгслив или легкая рубашка с длинным рукавом, флисовая кофта, мембранная куртка, удобные штаны, шапка, кепка/панама, бафф, перчатки тонкие — 2, носки высокие — 3, шерстяные носки — 2, герметично упакованный пакет с запасным комплектом одежды и носков, конные сапоги или кроссовки и краги (обувь с высоким голенищем и плоской подошвой), тёмные очки.
Плавки, купальник, power bank, налобный фонарик. Можно взять наряды для фотосессий. Кружка,миска, приборы.
Спальник, палатки, карематы (выдаются, но если есть желание взять свою экипировку — берите).
Походный рюкзак 40 литров, термос, бутылка для воды, дождевик.
Лекарства: обезболивающее, смекта, энтерол, лейкопластырь, индивидуальные препараты. По желанию можно взять таблетки аскорбиновой кислоты и клетчатку.
Гигиеническая помада, SPF 100, зубная щётка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста.
Документы:
Паспорт, деньги (и карточка), телефон, медицинская страховка, страховка на время путешествия.
Проживание. В палаточном лагере у Эшкаконского водохранилища и плато Бермамыт. За дополнительную плату можно арендовать домик на плато.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание в лагере и перекусы. Питание в кафе на плато Бермамыт оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Средний. Программа предусматривает продолжительные конные прогулки. Вы можете приехать за несколько дней до старта тура, чтобы освоить основы конной езды и познакомиться с лошадьми.
Программа тура по дням
Верхом до Эшкаконского водохранилища
Встретимся в посёлке Элькуш, оседлаем коней и направимся к Эшкаконскому водохранилищу. Оно было построено в 1980 году для обеспечения пресной водой ближайших населённых пунктов и промышленных предприятий. Используется для орошения сельскохозяйственных угодий, водоснабжения населения и промышленности. Также водохранилище является популярным местом для отдыха и рыбалки. Ваш багаж довезут на машине, а с собой мы захватим только небольшой рюкзак с перекусом и необходимыми вещами.
По прибытии разобьём лагерь и приготовим обед. Далее у вас будет свободное время. После ужина поиграем и просто порелаксируем у костра.
Гришкина балка и плато Бермамыт
Начнём день с зарядки, позавтракаем и после сборов выезжаем к Гришкиной балке. Она представляет собой глубокий овраг с крутыми склонами и пологим дном. Балка покрыта луговой растительностью, кустарниками и деревьями. Здесь можно встретить дубы, клёны, ясени, боярышник, шиповник и другие растения. В балке обитают зайцы, лисы, фазаны и различные виды птиц. Желающие искупаются в местном водопаде.
После обеда отправимся к плато Бермамыт — одной из самых известных локаций края. Здесь разобьём лагерь, а затем погуляем и сделаем множество эффектных кадров. Встретим закат и поужинаем.
Возвращение в Кисловодск
Сегодня встаём рано, чтобы не пропустить потрясающий рассвет (в 4:00). Прогуляемся перед отъездом по плато, позавтракаем и отправимся в обратный путь до Кисловодска. Рекомендуем планировать вылет/отъезд не раньше 20:00.
До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер до Кисловодска
- Трансфер по маршруту
- Экипировка
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Кисловодска и обратно
- Трансфер из Кисловодска до места встречи
- Питание в кафе на плато
- Аренда домика на плато Бермамыт
- Рекомендуем приезжать за день-два до старта тура