Вкус свободы: конный мини-тур по Карачаево-Черкесии с проживанием в палатках

Встретить рассвет среди гор, искупаться в водопаде и проехать верхом по живописным локациям
Необъятные просторы Кавказа, удивительная природа и романтика походов — всё это ждёт вас в нашем небольшом путешествии по Карачаево-Черкесии.

Проведём три дня в палаточном лагере, будем готовить еду на костре, а между точками маршрута перемещаться на лошадях. Посетим Эшкаконское водохранилище, Гришкину балку и плато Бермамыт. Те, кто ни разу не ездил верхом, смогут прибыть заранее и освоить азы для комфортного отдыха.
Вкус свободы: конный мини-тур по Карачаево-Черкесии с проживанием в палатках
Вкус свободы: конный мини-тур по Карачаево-Черкесии с проживанием в палатках
Вкус свободы: конный мини-тур по Карачаево-Черкесии с проживанием в палатках

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
Термобельё, синтетические футболки 2-3, лонгслив или легкая рубашка с длинным рукавом, флисовая кофта, мембранная куртка, удобные штаны, шапка, кепка/панама, бафф, перчатки тонкие — 2, носки высокие — 3, шерстяные носки — 2, герметично упакованный пакет с запасным комплектом одежды и носков, конные сапоги или кроссовки и краги (обувь с высоким голенищем и плоской подошвой), тёмные очки.
Плавки, купальник, power bank, налобный фонарик. Можно взять наряды для фотосессий. Кружка,миска, приборы.
Спальник, палатки, карематы (выдаются, но если есть желание взять свою экипировку — берите).
Походный рюкзак 40 литров, термос, бутылка для воды, дождевик.
Лекарства: обезболивающее, смекта, энтерол, лейкопластырь, индивидуальные препараты. По желанию можно взять таблетки аскорбиновой кислоты и клетчатку.
Гигиеническая помада, SPF 100, зубная щётка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста.

Документы:
Паспорт, деньги (и карточка), телефон, медицинская страховка, страховка на время путешествия.

Проживание. В палаточном лагере у Эшкаконского водохранилища и плато Бермамыт. За дополнительную плату можно арендовать домик на плато.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание в лагере и перекусы. Питание в кафе на плато Бермамыт оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Средний. Программа предусматривает продолжительные конные прогулки. Вы можете приехать за несколько дней до старта тура, чтобы освоить основы конной езды и познакомиться с лошадьми.

Программа тура по дням

1 день

Верхом до Эшкаконского водохранилища

Встретимся в посёлке Элькуш, оседлаем коней и направимся к Эшкаконскому водохранилищу. Оно было построено в 1980 году для обеспечения пресной водой ближайших населённых пунктов и промышленных предприятий. Используется для орошения сельскохозяйственных угодий, водоснабжения населения и промышленности. Также водохранилище является популярным местом для отдыха и рыбалки. Ваш багаж довезут на машине, а с собой мы захватим только небольшой рюкзак с перекусом и необходимыми вещами.

По прибытии разобьём лагерь и приготовим обед. Далее у вас будет свободное время. После ужина поиграем и просто порелаксируем у костра.

Верхом до Эшкаконского водохранилищаВерхом до Эшкаконского водохранилищаВерхом до Эшкаконского водохранилищаВерхом до Эшкаконского водохранилища
2 день

Гришкина балка и плато Бермамыт

Начнём день с зарядки, позавтракаем и после сборов выезжаем к Гришкиной балке. Она представляет собой глубокий овраг с крутыми склонами и пологим дном. Балка покрыта луговой растительностью, кустарниками и деревьями. Здесь можно встретить дубы, клёны, ясени, боярышник, шиповник и другие растения. В балке обитают зайцы, лисы, фазаны и различные виды птиц. Желающие искупаются в местном водопаде.

После обеда отправимся к плато Бермамыт — одной из самых известных локаций края. Здесь разобьём лагерь, а затем погуляем и сделаем множество эффектных кадров. Встретим закат и поужинаем.

Гришкина балка и плато БермамытГришкина балка и плато БермамытГришкина балка и плато БермамытГришкина балка и плато Бермамыт
3 день

Возвращение в Кисловодск

Сегодня встаём рано, чтобы не пропустить потрясающий рассвет (в 4:00). Прогуляемся перед отъездом по плато, позавтракаем и отправимся в обратный путь до Кисловодска. Рекомендуем планировать вылет/отъезд не раньше 20:00.

До новых встреч!

Возвращение в КисловодскВозвращение в КисловодскВозвращение в КисловодскВозвращение в КисловодскВозвращение в КисловодскВозвращение в Кисловодск

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер до Кисловодска
  • Трансфер по маршруту
  • Экипировка
Что не входит в цену
  • Перелёт или переезд до Кисловодска и обратно
  • Трансфер из Кисловодска до места встречи
  • Питание в кафе на плато
  • Аренда домика на плато Бермамыт
  • Рекомендуем приезжать за день-два до старта тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 72, экоранчо «Зов предков» 8:00
Завершение: Кисловодск, около 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кисловодска

ИндивидуальныеГрупповыеКонные прогулкиЖивотныеЛетниеАктивный отдыхПлато БермамытПопулярные местаВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаПрирода и пейзажиГорыВодопадыКарачаево-ЧеркессияВыездные

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