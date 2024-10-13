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- ТТарасова8 сентября 2024Это было настоящее приключение, полное захватывающих видов, интересной истории и теплого гостеприимства местных жителей. Наш маршрут включал в себя посещение удивительных
- ИИрина7 августа 2024Данная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любит свой край и готов
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На 9 мая»
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