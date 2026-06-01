Индивидуально по Кавказу: курорты КМВ, Приэльбрусье, Домбай и Архыз
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29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
80 000 ₽ за всё до 7 чел.
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
26 авг в 12:15
16 сен в 12:15
45 100 ₽ за человека
Северный Кавказ: главное на Домбае, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Подняться на Эльбрус, искупаться в термальных источниках и попробовать минералку-легенду
Начало: Минеральные Воды, на ж/д вокзале в 14:30, в аэропо...
6 июл в 08:00
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49 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Замки Кабардино-Балкарии»
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