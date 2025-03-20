Мои заказы

Масленица – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Масленица» в Нижнем Новгороде, цены от 4000 ₽.
Масленица в Суздале - 2026
На автобусе
15 часов
12 отзывов
Групповая
Масленица в Суздале - 2026
Начало: Пл. Ленина, памятник Ленину
Расписание: 17.03.2024 07:00
4000 ₽ за человека
Широкая развеселая Нижегородская Масленица
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Широкая развеселая Нижегородская Масленица
Начало: Совнаркомовская, 13
6500 ₽ за всё до 8 чел.
Озеро Светлояр на Масленицу - гуляния по-китежски
На автобусе
10 часов
15 отзывов
Водная прогулка
Озеро Светлояр на Масленицу - гуляния по-китежски
Начало: Советская улица, 12
4200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    20 марта 2025
    Масленица в Суздале - 2026
    Завершили масленичную неделю идеально! Погода, город, праздник - всё сошлось. Программа очень динамичная, скучать не приходилось ни минуты
  • О
    Ольга
    20 марта 2025
    Масленица в Суздале - 2026
    Ездили 1 марта в Суздаль на Масленицу. Нашим гидом была Людмила Николаевна, человек очень позитивный, приятный в общении. Она пришла в народном костюме - в сарафане и кичке, и сразу создала атмосферу праздника, зарядила своим настроением всех туристов нашего автобуса.
  • С
    Сергей
    19 марта 2025
    Масленица в Суздале - 2026
    Услышали историю, а потом окунулись в праздник. Шашлык был отменный! Весело, вкусно, познавательно
  • А
    Алиса
    17 марта 2025
    Масленица в Суздале - 2026
    Это был мой первый визит в Суздаль, и он стал волшебным благодаря этой экскурсии. Кремль величественный, а праздник на площади такой душевный и аутентичный
  • П
    Павел
    15 марта 2025
    Масленица в Суздале - 2026
    Гид знающий, автобус комфортный, программа на площади насыщенная. Остались довольны
  • В
    Виктория
    15 марта 2025
    Широкая развеселая Нижегородская Масленица
    Узнали про смысл прощений, полюбовались панорамами. Спасибо за прекрасные эмоции
  • М
    Максим
    14 марта 2025
    Широкая развеселая Нижегородская Масленица
    Информация подана легко и увлекательно. Дети слушали с интересом, особенно про чучело
  • Е
    Екатерина
    14 марта 2025
    Масленица в Суздале - 2026
    Ощутила, как весну закликают! Праздник организован на высшем уровне. Блины с разными начинками, горячий чай, музыка - всё создавало радостное настроение. Куклы-масленицы были такими красивыми, что купили сувенирную
  • С
    Светлана
    13 марта 2025
    Широкая развеселая Нижегородская Масленица
    Насыщенная и душевная экскурсия. Наталья раскрыла все секреты, как и обещано. Ощутила тот самый «размах» русской Масленицы
  • В
    Виктор
    12 марта 2025
    Масленица в Суздале - 2026
    Интересный рассказ об истории Суздаля, масленичные гулянья очень яркие и веселые. Попробовал хреновуху - специфично, но для настроения подошло

