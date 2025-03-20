Н Надежда Масленица в Суздале - 2026 Завершили масленичную неделю идеально! Погода, город, праздник - всё сошлось. Программа очень динамичная, скучать не приходилось ни минуты

О Ольга Масленица в Суздале - 2026 Ездили 1 марта в Суздаль на Масленицу. Нашим гидом была Людмила Николаевна, человек очень позитивный, приятный в общении. Она пришла в народном костюме - в сарафане и кичке, и сразу создала атмосферу праздника, зарядила своим настроением всех туристов нашего автобуса.

С Сергей Масленица в Суздале - 2026 Услышали историю, а потом окунулись в праздник. Шашлык был отменный! Весело, вкусно, познавательно

А Алиса Масленица в Суздале - 2026 Это был мой первый визит в Суздаль, и он стал волшебным благодаря этой экскурсии. Кремль величественный, а праздник на площади такой душевный и аутентичный

П Павел Масленица в Суздале - 2026 Гид знающий, автобус комфортный, программа на площади насыщенная. Остались довольны

В Виктория Широкая развеселая Нижегородская Масленица Узнали про смысл прощений, полюбовались панорамами. Спасибо за прекрасные эмоции

М Максим Широкая развеселая Нижегородская Масленица Информация подана легко и увлекательно. Дети слушали с интересом, особенно про чучело

Е Екатерина Масленица в Суздале - 2026 Ощутила, как весну закликают! Праздник организован на высшем уровне. Блины с разными начинками, горячий чай, музыка - всё создавало радостное настроение. Куклы-масленицы были такими красивыми, что купили сувенирную

С Светлана Широкая развеселая Нижегородская Масленица Насыщенная и душевная экскурсия. Наталья раскрыла все секреты, как и обещано. Ощутила тот самый «размах» русской Масленицы