Круизы однодневные – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 6 экскурсий в категории «Круизы однодневные» в Великом Новгороде, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
На яхте
57 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
14 970 за всё до 8 чел.
Водная прогулка на Ильменский закат
16 отзывов
1 час
Водная прогулка
Водная прогулка на Ильменский закат в Великом Новгороде
Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
1 000 за человека
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
На катере
39 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
Завтра в 10:30
14 авг в 10:00
18 000 за всё до 10 чел.
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
11 отзывов
1 час
Водная прогулка
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100 за человека
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
На теплоходе
5 отзывов
1 час
Водная прогулка
Увлекательная экскурсия по святым местам реки Волхов
На водной прогулке по Волхову вы увидите 8 храмов и монастырей, узнаете их историю и особенности. Гид расскажет о святынях, включённых в список ЮНЕСКО
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100 за человека
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
2.5 часа
Водная прогулка
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Добраться на катамаране до обители, самостоятельно прогуляться по её территории и поехать обратно
Начало: У центрального причала «Ярославово дворище»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 13:00
Завтра в 13:00
14 авг в 13:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    10 августа 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Поездка была великолепная! Отличный закат. Виды шикарные, просто сказка!! Погода была великолепная! Рекомендуем.
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  • А
    Антонина
    8 августа 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Прекрасная водная прогулка, внимательный к нашим пожеланиям капитан, комфортное судно! Было именно то, что мы хотели и мы отлично провели время!
  • Ю
    Юлия
    7 августа 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Прогулка оставила очень приятные воспоминания. Гид Илья замечательный рассказчик и собеседник. Спасибо Александру, он сумел найти профессионала для ознакомления с
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    Великим Новгородом буквально в последний момент. Поймали трех карасей, поели пастилы по рецепту 17 века, искупались где-то между озером рекой, насладились прекрасными видами. Александру и Илье огромное спасибо!

    Прогулка оставила очень приятные воспоминания. Гид Илья замечательный рассказчик и собеседник. Спасибо Александру, он сумел найти
  • А
    Андрей
    4 августа 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Отлично
    ОтличноОтлично
  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
    Отлично организованная прогулка, хорошее сопровождение аудиогида. Всё понравилось.
  • А
    Анна
    1 августа 2024
    Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
    Несмотря на аудио гида, есть возможность увидеть старинные храмы, скрытые от нашего взгляда
  • А
    Анастасия
    28 июля 2024
    Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
    Экскурсия - это электронная запись. Думали, что часовая поездка по воде, но в середине экскурсии выходили на 20 минут для
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    самостоятельной прогулки у монастыря, это нигде не написано. Хотелось бы более подробный план экскурсии. В целом очень приятно прокатиться по Волхову, приветливые капитаны.

  • С
    Суворова
    28 июля 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Чудесная прогулка, очень красивые виды. Нужно учитывать, что прогулка проходит на маленьком открытом катере, на хорошей скорости, поэтому ветер будет сильный.
  • И
    Ирина
    26 июля 2024
    Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
    Экскурсия понравилась. Были остановки,можно было рассмотреть церкви,пофотографировать. Интересный рассказ экскурсовода. Спасибо организаторам!
  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
    Все организовано отлично. Был очень жаркий день. С нами была собака и кошка, дети. Организаторы предоставили воду всем желающим, при
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    желании можно сидеть на открытой палубе и закрытой в тени. Экскурсовод интересно и доступно рассказывает, отвечает на все вопросы и взрослых и детей, явно хорошо знает и любит свой город, хорошо знает и официальные исторические данные и альтернативные мнения, в том числе на тему религии, архитектуры, искусства. Однозначно рекомендую. Когда кажется, что был в Великом Новгороде уже несколько раз и вроде бы все знаешь, или, когда кажется, что с детьми невозможно в такую жару где-то гулять и что-то увидеть и новое узнать, или когда в городе проездом, с собой и дети и собака, но очень хочется посетить этот город. Потом можно с берега посмотреть на отдельные наиболее понравившиеся объекты и вспомнить все, что рассказывать экскурсовод

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
  2. Водная прогулка на Ильменский закат
  3. Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
  4. Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
  5. Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Самое главное
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Рюриково Городище
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в августе 2024
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