2.5 часа
Водная прогулка
Лучший выборИндивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
14 970₽ за всё до 8 чел.
1 час
Водная прогулка
Водная прогулка на Ильменский закат в Великом Новгороде
Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
1 000₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
Завтра в 10:30
14 авг в 10:00
18 000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Водная прогулка
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Увлекательная экскурсия по святым местам реки Волхов
На водной прогулке по Волхову вы увидите 8 храмов и монастырей, узнаете их историю и особенности. Гид расскажет о святынях, включённых в список ЮНЕСКО
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Добраться на катамаране до обители, самостоятельно прогуляться по её территории и поехать обратно
Начало: У центрального причала «Ярославово дворище»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 13:00
Завтра в 13:00
14 авг в 13:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 августа 2024Поездка была великолепная! Отличный закат. Виды шикарные, просто сказка!! Погода была великолепная! Рекомендуем.
- ААнтонина8 августа 2024Прекрасная водная прогулка, внимательный к нашим пожеланиям капитан, комфортное судно! Было именно то, что мы хотели и мы отлично провели время!
- ЮЮлия7 августа 2024Прогулка оставила очень приятные воспоминания. Гид Илья замечательный рассказчик и собеседник. Спасибо Александру, он сумел найти профессионала для ознакомления с
- ААндрей4 августа 2024Отлично
- ЕЕлена2 августа 2024Отлично организованная прогулка, хорошее сопровождение аудиогида. Всё понравилось.
- ААнна1 августа 2024Несмотря на аудио гида, есть возможность увидеть старинные храмы, скрытые от нашего взгляда
- ААнастасия28 июля 2024Экскурсия - это электронная запись. Думали, что часовая поездка по воде, но в середине экскурсии выходили на 20 минут для
- ССуворова28 июля 2024Чудесная прогулка, очень красивые виды. Нужно учитывать, что прогулка проходит на маленьком открытом катере, на хорошей скорости, поэтому ветер будет сильный.
- ИИрина26 июля 2024Экскурсия понравилась. Были остановки,можно было рассмотреть церкви,пофотографировать. Интересный рассказ экскурсовода. Спасибо организаторам!
- ЕЕлена24 июля 2024Все организовано отлично. Был очень жаркий день. С нами была собака и кошка, дети. Организаторы предоставили воду всем желающим, при
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Круизы однодневные»
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