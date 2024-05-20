1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Господин Великий Новгород
Начало: Великий Новгород, ул. Дворцовая, д. 1
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
950₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Великому Новгороду: Кремль, Ярославово дворище и древние монументы
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив ключевые исторические места Великого Новгорода, включая знаменитый Кремль и Ярославово дворище
Начало: Согласуйте по тел. с гидом после оформления заказа
Расписание: Ежедневно, в любое время
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения20 мая 2024Довольно длинный и интересный маршрут, охватывающий много достопримечательностей. Недостаток - текст как будто читает робот. Порой странные ударения и интонации. Но сам текст неплохой
- ДДмитрий14 мая 2024Отличная, большая, просторная квартира в хорошем районе. Чисто, аккуратно. До метро действительно 10 минут ходьбы. Единственное, что хотелось, что бы было это: чай, сахар, соль, мусорные мешки. А так спасибо за отличные выходные
- ААлександр11 мая 2024Очень хорошая экскурсия, но Ярославово дворище ремонтируется
- ЕЕкатерина11 мая 2024Были на экскурсии по кремлю и окрестностям Великого Новгорода с подростками 16-18 лет. Дети были в восторге от подачи информации и общения с Ириной.
- ААнастасия18 марта 2024Все быстро и просто. Экскурсия очень даже симпатичная. Иногда не хватало дат, чтобы сориентироваться в большой истории Новгорода. Но в
- ООльга22 сентября 2023Господин Великий НовгородСпасибо нашему гиду Юрию, было интересно и познавательно.
- KKushenew15 августа 2023Новгородский ДетинецОчень понравился экскурсовод, познавательно, не скучно, даже детям-подросткам,) Выражаем Елене и организации благодарность за профессионализм!
- ММарина30 июля 2023Новгородский ДетинецЭкскурсия замечательная, было интересно и взрослым и детям 9 и 11 лет. Экскурсовод обращала наше внимание на интересные факты и детали, которые мы сами и не заметили бы. Все было абсолютно не скучно, много узнали о Детинце и его истории.
- ЮЮлия28 июня 2023Новгородский ДетинецМы осмотрели достопримечательности Кремля. Экскурсия проходила с Натальей. Были с ребенком 5 лет. Все остались довольны. Спасибо.
- ООльга4 июня 2023Обзорная экскурсия по Великому НовгородуОгромное спасибо! Экскурсия прекрасная! Марина - великолепный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Горбатый мост»
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