Е Евгения Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России» Довольно длинный и интересный маршрут, охватывающий много достопримечательностей. Недостаток - текст как будто читает робот. Порой странные ударения и интонации. Но сам текст неплохой

Д Дмитрий По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища Отличная, большая, просторная квартира в хорошем районе. Чисто, аккуратно. До метро действительно 10 минут ходьбы. Единственное, что хотелось, что бы было это: чай, сахар, соль, мусорные мешки. А так спасибо за отличные выходные

А Александр По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища Очень хорошая экскурсия, но Ярославово дворище ремонтируется

Е Екатерина По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища Были на экскурсии по кремлю и окрестностям Великого Новгорода с подростками 16-18 лет. Дети были в восторге от подачи информации и общения с Ириной.

А Анастасия Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России» читать дальше целом информации достаточно. Очень понравился сам маршрут: логичный, последовательный, продуманный. Задания несложные, но подозревают спортивный интерес) Первую полоаину квеста прошли вечером первого дня, вторую - утром второго. Очень удобно! Большое спасибо! Все быстро и просто. Экскурсия очень даже симпатичная. Иногда не хватало дат, чтобы сориентироваться в большой истории Новгорода. Но в

О Ольга Господин Великий Новгород Спасибо нашему гиду Юрию, было интересно и познавательно.

K Kushenew Новгородский Детинец Очень понравился экскурсовод, познавательно, не скучно, даже детям-подросткам,) Выражаем Елене и организации благодарность за профессионализм!

М Марина Новгородский Детинец Экскурсия замечательная, было интересно и взрослым и детям 9 и 11 лет. Экскурсовод обращала наше внимание на интересные факты и детали, которые мы сами и не заметили бы. Все было абсолютно не скучно, много узнали о Детинце и его истории.

Ю Юлия Новгородский Детинец Мы осмотрели достопримечательности Кремля. Экскурсия проходила с Натальей. Были с ребенком 5 лет. Все остались довольны. Спасибо.