Горбатый мост – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Горбатый мост» в Великом Новгороде, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Господин Великий Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Господин Великий Новгород
Начало: Великий Новгород, ул. Дворцовая, д. 1
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 900 за всё до 5 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
14 отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
950 за всё до 10 чел.
По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
72 отзыва
Путешествие по Великому Новгороду: Кремль, Ярославово дворище и древние монументы
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив ключевые исторические места Великого Новгорода, включая знаменитый Кремль и Ярославово дворище
Начало: Согласуйте по тел. с гидом после оформления заказа
Расписание: Ежедневно, в любое время
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 4 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    20 мая 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
    Довольно длинный и интересный маршрут, охватывающий много достопримечательностей. Недостаток - текст как будто читает робот. Порой странные ударения и интонации. Но сам текст неплохой
  • Д
    Дмитрий
    14 мая 2024
    По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
    Отличная, большая, просторная квартира в хорошем районе. Чисто, аккуратно. До метро действительно 10 минут ходьбы. Единственное, что хотелось, что бы было это: чай, сахар, соль, мусорные мешки. А так спасибо за отличные выходные
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
    Очень хорошая экскурсия, но Ярославово дворище ремонтируется
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
    Были на экскурсии по кремлю и окрестностям Великого Новгорода с подростками 16-18 лет. Дети были в восторге от подачи информации и общения с Ириной.
  • А
    Анастасия
    18 марта 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
    Все быстро и просто. Экскурсия очень даже симпатичная. Иногда не хватало дат, чтобы сориентироваться в большой истории Новгорода. Но в
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    целом информации достаточно. Очень понравился сам маршрут: логичный, последовательный, продуманный. Задания несложные, но подозревают спортивный интерес) Первую полоаину квеста прошли вечером первого дня, вторую - утром второго. Очень удобно! Большое спасибо!

  • О
    Ольга
    22 сентября 2023
    Господин Великий Новгород
    Спасибо нашему гиду Юрию, было интересно и познавательно.
  • K
    Kushenew
    15 августа 2023
    Новгородский Детинец
    Очень понравился экскурсовод, познавательно, не скучно, даже детям-подросткам,) Выражаем Елене и организации благодарность за профессионализм!
  • М
    Марина
    30 июля 2023
    Новгородский Детинец
    Экскурсия замечательная, было интересно и взрослым и детям 9 и 11 лет. Экскурсовод обращала наше внимание на интересные факты и детали, которые мы сами и не заметили бы. Все было абсолютно не скучно, много узнали о Детинце и его истории.
  • Ю
    Юлия
    28 июня 2023
    Новгородский Детинец
    Мы осмотрели достопримечательности Кремля. Экскурсия проходила с Натальей. Были с ребенком 5 лет. Все остались довольны. Спасибо.
  • О
    Ольга
    4 июня 2023
    Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
    Огромное спасибо! Экскурсия прекрасная! Марина - великолепный гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Горбатый мост»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Господин Великий Новгород
  2. Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
  3. По Великому Новгороду с посещением Кремля и Ярославова дворища
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Горбатый мост" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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