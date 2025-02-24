Игры – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Великом Новгороде, цены от 2250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Квест-экскурсия по Новгородскому кремлю «В поисках наследия Ярослава Мудрого»
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия «В поисках наследия Ярослава Мудрого»
Путешествие в прошлое Великого Новгорода: разгадайте тайны, откройте сокровища и насладитесь историей вместе с детьми
Начало: На площади Победы-Софийской
17 мар в 14:00
18 мар в 11:00
4200 ₽ за всё до 6 чел.
«Кладоискатели»: квест-приключение по Великому Новгороду
Пешая
2 часа
-
10%
Квест
до 5 чел.
«Кладоискатели»: квест-приключение по Великому Новгороду
Погрузиться в историю города на увлекательной прогулке (без гида)
Завтра в 08:00
17 мар в 08:00
2250 ₽2500 ₽ за всё до 5 чел.
Самостоятельный фотоквест «Летописцы»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Самостоятельный фотоквест «Летописцы»
Разглядеть и запечатлеть приметы прошлого на старинных улочках Великого Новгорода
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    24 февраля 2025
    Квест-экскурсия по Новгородскому кремлю «В поисках наследия Ярослава Мудрого»
    Экскурсия очень понравилась. Живая,веселая, есть мини-игры, задания и для детей и для взрослых, пролетела на одном дыхании. В конце небольшие сувениры, один из которых ребенок сразу принес в школу всем показывать. Спасибо Анжелике, очень рекомендую!
  • А
    Анна
    23 февраля 2025
    Квест-экскурсия по Новгородскому кремлю «В поисках наследия Ярослава Мудрого»
    Были на экскурсии у Анжелики 19 февраля. Я ставлю 5, но напишу некоторые нюансы, которые могут быть субъективными. У меня
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    4х и 11 лет дочери. Возраст разный, но хотелось что-то, что может завлечь обеих. В целом, Анжелике это удалось. Начало было у памятника Ленина - около него находится небольшая карта истории Великого Новгорода, но она была под снегом и, к сожалению, нам пришлось ее раскапывать (что не удалось сделать на 100%, поэтому всю мы ее все равно не рассмотрели), но рассказ по ней был занимательным и интересным. От карты мы пошли в Кремль (через медведя и въездные ворота) и остановились у памятника 1000Летия Руси довольно надолго, и нам рассказывали некоторые занимательные факты о нем, мне очень запомнился один - отсутствие Ивана Грозного на памятнике) После мы пошли к Софийскому собору и зашли внутрь, там должны были отвечать на письменные задания, но это не совсем наш интерес, поэтому мы просто огляделись там и вышли, после чего пошли к Софийской звоннице. Мы были зимой, в связи с этим (как я понимаю), не было несколько заданий письменных. Что мне очень понравилось: Анжелика очень приветливая, улыбчивая, еще до экскурсии она дала пару рекомендаций, куда сходить в городе (пока я планировала поездку), было несколько заданий - в мешочке вытаскивали предметы, раздавали ключики за правильные ответы, пару игр на свежем воздухе, рассказывала действительно интересно. Младшая дочка подустала немного, а старшая - как ни странно все слушала, но не проявляла интереса. Сначала я решила, что ей неинтересно, но оказалось, что ей не хотелось столько внимания к себе и в конце нам задавали, так сказать, контрольные вопросы - дочка на все ответила, то есть экскурсию точно слушала) Также Анжелика в конце вручила детям небольшие сувениры. Еще по умолчанию экскурсия начинается в 11-00, но для нас это поздновато и я попросила начать в 10-00, Анжелика пошла навстречу, за что ей отдельная благодарность. Как итог - Есть некоторые недостатки, но они связаны не с гидом, а с погодой (как я поняла заданий должно быть больше), и с возрастом детей - хотя младшая с большим энтузиазмом слушала и собирала ключики. Анжелике еще раз огромное спасибо)

  • В
    Вероника
    3 февраля 2025
    Квест-экскурсия по Новгородскому кремлю «В поисках наследия Ярослава Мудрого»
    Экскурсия очень понравилась. У нас было 7 детей, взрослые тоже участвовали. Анжелика очень позитивная, профессиональная и интересная подача, увлекла детей и нас, взрослых. В конце дети получили памятные презенты. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Игры»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест-экскурсия по Новгородскому кремлю «В поисках наследия Ярослава Мудрого»
  2. «Кладоискатели»: квест-приключение по Великому Новгороду
  3. Самостоятельный фотоквест «Летописцы»
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Софийский собор
  4. Самое главное
  5. Памятник Тысячелетию России
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Путевой дворец
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в марте 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 2250 до 4200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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