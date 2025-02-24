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4х и 11 лет дочери. Возраст разный, но хотелось что-то, что может завлечь обеих. В целом, Анжелике это удалось. Начало было у памятника Ленина - около него находится небольшая карта истории Великого Новгорода, но она была под снегом и, к сожалению, нам пришлось ее раскапывать (что не удалось сделать на 100%, поэтому всю мы ее все равно не рассмотрели), но рассказ по ней был занимательным и интересным. От карты мы пошли в Кремль (через медведя и въездные ворота) и остановились у памятника 1000Летия Руси довольно надолго, и нам рассказывали некоторые занимательные факты о нем, мне очень запомнился один - отсутствие Ивана Грозного на памятнике) После мы пошли к Софийскому собору и зашли внутрь, там должны были отвечать на письменные задания, но это не совсем наш интерес, поэтому мы просто огляделись там и вышли, после чего пошли к Софийской звоннице. Мы были зимой, в связи с этим (как я понимаю), не было несколько заданий письменных. Что мне очень понравилось: Анжелика очень приветливая, улыбчивая, еще до экскурсии она дала пару рекомендаций, куда сходить в городе (пока я планировала поездку), было несколько заданий - в мешочке вытаскивали предметы, раздавали ключики за правильные ответы, пару игр на свежем воздухе, рассказывала действительно интересно. Младшая дочка подустала немного, а старшая - как ни странно все слушала, но не проявляла интереса. Сначала я решила, что ей неинтересно, но оказалось, что ей не хотелось столько внимания к себе и в конце нам задавали, так сказать, контрольные вопросы - дочка на все ответила, то есть экскурсию точно слушала) Также Анжелика в конце вручила детям небольшие сувениры. Еще по умолчанию экскурсия начинается в 11-00, но для нас это поздновато и я попросила начать в 10-00, Анжелика пошла навстречу, за что ей отдельная благодарность. Как итог - Есть некоторые недостатки, но они связаны не с гидом, а с погодой (как я поняла заданий должно быть больше), и с возрастом детей - хотя младшая с большим энтузиазмом слушала и собирала ключики. Анжелике еще раз огромное спасибо)