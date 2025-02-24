Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия «В поисках наследия Ярослава Мудрого»
Путешествие в прошлое Великого Новгорода: разгадайте тайны, откройте сокровища и насладитесь историей вместе с детьми
Начало: На площади Победы-Софийской
17 мар в 14:00
18 мар в 11:00
4200 ₽ за всё до 6 чел.
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10%
Квест
до 5 чел.
«Кладоискатели»: квест-приключение по Великому Новгороду
Погрузиться в историю города на увлекательной прогулке (без гида)
Завтра в 08:00
17 мар в 08:00
2250 ₽
2500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Самостоятельный фотоквест «Летописцы»
Разглядеть и запечатлеть приметы прошлого на старинных улочках Великого Новгорода
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина24 февраля 2025Экскурсия очень понравилась. Живая,веселая, есть мини-игры, задания и для детей и для взрослых, пролетела на одном дыхании. В конце небольшие сувениры, один из которых ребенок сразу принес в школу всем показывать. Спасибо Анжелике, очень рекомендую!
- ААнна23 февраля 2025Были на экскурсии у Анжелики 19 февраля. Я ставлю 5, но напишу некоторые нюансы, которые могут быть субъективными. У меня
- ВВероника3 февраля 2025Экскурсия очень понравилась. У нас было 7 детей, взрослые тоже участвовали. Анжелика очень позитивная, профессиональная и интересная подача, увлекла детей и нас, взрослых. В конце дети получили памятные презенты. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Игры»
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