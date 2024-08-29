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Ильмень и вдоль города по реке Волхов. сами выбрали этот маршрут чтоб успеть все по максимуму. На самом деле лучше бы взяли только вдоль города, тогда не было спешки. Поднимали парус, учились вязать узлы. Порыбачить не успели. Прогулку рекомендую.