2.5 часа
Водная прогулка
Лучший выборИндивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
14 970₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная экскурсия по Волхову и озеру Ильмень
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
Завтра в 10:30
9 сен в 10:30
18 000₽ за всё до 8 чел.
1 час
Водная прогулка
Увлекательная экскурсия по святым местам реки Волхов
На водной прогулке по Волхову вы увидите 8 храмов и монастырей, узнаете их историю и особенности. Гид расскажет о святынях, включённых в список ЮНЕСКО
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Завтра в 10:30
9 сен в 10:30
1 000₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 сен в 11:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 августа 2024Прогулка в целом понравилась. Вначале капитал провел инструктаж поведения на яхте, немного резковато и это подпортило настроение. Ходили по озеру
- ЕЕлена27 августа 2024Прогулка просто супер. Та часть семьи, которая хотела увидеть город -увидела город с воды. Часть семьи, которая хотела увидеть Ильмень
- ФФёдорова27 августа 2024Огромное спасибо Александру за потрясающую прогулку и интересные рассказы! Понравилось каждому члену семьи, особенно самому младшему.
- AAleksandr25 августа 2024Спасибо огромное!
- ЕЕкатерина18 августа 2024Очень интересно и познавательно 😋
- ННаталья14 августа 2024Великолепно провели время. Прогулка по озеру Ильмень с купанием.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Водные для детей»
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