Водные для детей – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «Водные для детей» в Великом Новгороде, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
На яхте
69 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
14 970 за всё до 8 чел.
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
На катере
42 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная экскурсия по Волхову и озеру Ильмень
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
Завтра в 10:30
9 сен в 10:30
18 000 за всё до 8 чел.
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
На теплоходе
5 отзывов
1 час
Водная прогулка
Увлекательная экскурсия по святым местам реки Волхов
На водной прогулке по Волхову вы увидите 8 храмов и монастырей, узнаете их историю и особенности. Гид расскажет о святынях, включённых в список ЮНЕСКО
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Завтра в 10:30
9 сен в 10:30
1 000 за человека
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
16 отзывов
1 час
Водная прогулка
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 сен в 11:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 августа 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Прогулка в целом понравилась. Вначале капитал провел инструктаж поведения на яхте, немного резковато и это подпортило настроение. Ходили по озеру
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    Ильмень и вдоль города по реке Волхов. сами выбрали этот маршрут чтоб успеть все по максимуму. На самом деле лучше бы взяли только вдоль города, тогда не было спешки. Поднимали парус, учились вязать узлы. Порыбачить не успели. Прогулку рекомендую.

  • Е
    Елена
    27 августа 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Прогулка просто супер. Та часть семьи, которая хотела увидеть город -увидела город с воды. Часть семьи, которая хотела увидеть Ильмень
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    -увидела Ильмень. Услышали массу интересных подробностей и исторических и обывательских. Но в максимальном восторге пребывает наш 8 летний сын, которому целых полчаса Александр разрешил быть капитаном. Он впечатлен до глубины души)) Александр, от всех нас спасибо.

    Прогулка просто супер. Та часть семьи, которая хотела увидеть город -увидела город с воды. Часть семьи
  • Ф
    Фёдорова
    27 августа 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Огромное спасибо Александру за потрясающую прогулку и интересные рассказы! Понравилось каждому члену семьи, особенно самому младшему.
  • A
    Aleksandr
    25 августа 2024
    Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
    Спасибо огромное!
  • Е
    Екатерина
    18 августа 2024
    Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
    Очень интересно и познавательно 😋
  • Н
    Наталья
    14 августа 2024
    Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
    Великолепно провели время. Прогулка по озеру Ильмень с купанием.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
  2. Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
  3. Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
  4. Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Рюриково Городище
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в сентябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Водные для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 1 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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