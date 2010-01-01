Гиды В. проводит ещё 3 экскурсии

Сначала вы узнаете об истории 📖 Ростова Великого, полюбуетесь его красотами во время обзорной пешеходной экскурсии 🧭. Далее нас ждет большая экскурсия ⛳ в Музей 🖼 финифти, расположенный в Кремле.

Мы познакомимся с Ростовской финифтью, удивительным художественным промыслом – живописью на эмали. Финифть – древнее название эмали, от греческого «фингитис» – светлый, блестящий камень. Этот промысел известен с середины XVIII века, а в самом Музее сосредоточено более 3000 живописных эмалей.

Пройдем по музейным залам, узнаем историю представленной коллекции финифти. Погрузимся в историю этого промысла с 1760-х по 2010-е годы. Узнаем, как менялась техника финифтяной росписи с течением времени. Насладимся потрясающими произведениями искусства, сосредоточенными в Музее.

По желанию, примем участие в мастер-классе «Ростовская финифть» (оплачивается дополнительно). Распишем эмалевую пластинку специальными красками, по заранее нанесенному эскизу.