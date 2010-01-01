Гиды В. проводит ещё 3 экскурсии

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Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Музея Финифти

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Гиды В. – Гид из Ростова Великого
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Музея Финифти
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Музея Финифти
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Музея Финифти
Сначала вы узнаете об истории 📖 Ростова Великого, полюбуетесь его красотами во время обзорной пешеходной экскурсии 🧭. Далее нас ждет большая экскурсия ⛳ в Музей 🖼 финифти, расположенный в Кремле.
Мы познакомимся с Ростовской финифтью, удивительным художественным промыслом – живописью на эмали. Финифть – древнее название эмали, от греческого «фингитис» – светлый, блестящий камень. Этот промысел известен с середины XVIII века, а в самом Музее сосредоточено более 3000 живописных эмалей.
Пройдем по музейным залам, узнаем историю представленной коллекции финифти. Погрузимся в историю этого промысла с 1760-х по 2010-е годы. Узнаем, как менялась техника финифтяной росписи с течением времени. Насладимся потрясающими произведениями искусства, сосредоточенными в Музее.
По желанию, примем участие в мастер-классе «Ростовская финифть» (оплачивается дополнительно). Распишем эмалевую пластинку специальными красками, по заранее нанесенному эскизу.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Пожертвования в монастырях
  • входные билеты (200 руб. взрослые, дети до 16 лет - бесплатно) и экскурсионное обслуживание (1200 руб. ) в Ростовском Кремле (Музей Финифти)
  • мастер-класс «Ростовская финифть» - 250/300 руб. с человека.
  • Транспорт (такси) оплачивается дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Музея Финифти
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Музея Финифти
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Музея Финифти
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Музея Финифти

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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