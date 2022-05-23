Ростов ассоциируется с Древней Русью, но общим обликом он обязан 18-19 векам: вы увидите обе грани города, проезжая по нему на чудо-транспорте. Познакомитесь с белокаменным кремлем, знаковыми домами на Ленинской улице и Спасо-Яковлевским монастырем. А аудиогид расскажет о градостроительстве и плане Ростова, о купцах и временах бурного развития города.

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Что вас ожидает

На полчаса в прошлое

Маршрут нашего ретромобиля проложен в сердце Ростова Великого, от кремля по колоритной главной улице. В разные времена своей трехвековой истории она именовалась Московской, Покровской, Ленинской, но оставалась самой престижной, удобной и нарядной в городе. Проезжая, вы рассмотрите купеческие дома и услышите о судьбах их обитателей, о вкладе купцов и промышленников в развитие и облик Ростова.

Ретромобиль повернет в сторону озера Неро, и вы окажетесь у Спасо-Яковлевского монастыря, основанного в конце 14 века. Во время остановки полюбуетесь куполами, узнаете о появлении монастыря и о людях, в честь которых он образован. А затем ретромобиль отвезет вас обратно к ростовскому кремлю.

Организационные детали