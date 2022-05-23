Прогулка на ретромобиле по старинному Ростову

Открыть город куполов и купеческих усадеб во время авторского вояжа с аудиогидом

Ростов ассоциируется с Древней Русью, но общим обликом он обязан 18-19 векам: вы увидите обе грани города, проезжая по нему на чудо-транспорте.

Познакомитесь с белокаменным кремлем, знаковыми домами на Ленинской улице и Спасо-Яковлевским монастырем.

А аудиогид расскажет о градостроительстве и плане Ростова, о купцах и временах бурного развития города.
Прогулка на ретромобиле по старинному Ростову
Прогулка на ретромобиле по старинному Ростову
Прогулка на ретромобиле по старинному Ростову
Прогулка на ретромобиле по старинному Ростову
Прогулка на ретромобиле по старинному Ростову
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

На полчаса в прошлое

Маршрут нашего ретромобиля проложен в сердце Ростова Великого, от кремля по колоритной главной улице. В разные времена своей трехвековой истории она именовалась Московской, Покровской, Ленинской, но оставалась самой престижной, удобной и нарядной в городе. Проезжая, вы рассмотрите купеческие дома и услышите о судьбах их обитателей, о вкладе купцов и промышленников в развитие и облик Ростова.

Ретромобиль повернет в сторону озера Неро, и вы окажетесь у Спасо-Яковлевского монастыря, основанного в конце 14 века. Во время остановки полюбуетесь куполами, узнаете о появлении монастыря и о людях, в честь которых он образован. А затем ретромобиль отвезет вас обратно к ростовскому кремлю.

Организационные детали

  • Поездка длится 30-40 минут и сопровождается аудиогидом на русском языке
  • За рулем профессиональный водитель из нашей команды, который готов ответить на ваши вопросы
  • Вы можете взять с собой небольших животных

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ростов, Соборная площадь д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные🎧Аудиогиды🧐Авторские

Еще несколько похожих предложений в Ростове

Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
4.8
20 отзывов
Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте
Во время экскурсии вы увидите главные достопримечательности Ростова Великого, познакомитесь с историей города
5 500 за 1-10 чел.
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.9
33 отзыва
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Получить общее представление о достоянии города на часовой прогулке по историческому центру
Сегодня
Завтра
5 июня
1 700 за 1-10 чел.
Сборная экскурсия по древнему Ростову Великому
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
ILIA
Нет отзывов
Сборная экскурсия по древнему Ростову Великому
Приглашаем вас на прогулку по городу, основанному в 862 году
28 мая
29 мая
4 июня
1 500 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Ростову Великому
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
5
14 отзывов
Обзорная экскурсия по Ростову Великому
Предлагаем вам отправиться на прогулку по одному из самых древних русских городов
4 000 за экскурсию
Первая встреча с Ростовом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
97 отзывов
Первая встреча с Ростовом
Прикоснуться к истории многовековых памятников и узнать о людях, сделавших город Великим
25 мая
6 июня
7 июня
2 990 за 1-10 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
5
55 отзывов
Самое главное о Ростове за 1 час
Осмотреть исторический центр с колокольни и разобраться в многовековой истории города
25 мая
6 июня
8 июня
1 690 за 1-10 чел.
Святыни древнего Ростова
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Дмитрий
5
19 отзывов
Святыни древнего Ростова
Посетить древние монастыри, заехать в живописное село Варницы и погрузиться в богатую историю города
8 июня
14 июня
21 июня
4 420 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Кремля
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
4.7
24 отзыва
Обзорная экскурсия по Ростову Великому с посещением Кремля
Увлекательное путешествие по одному из старейших городов России
4 500 за 1-10 чел.
Один день в Ростове Великом
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лидия
4.8
8 отзывов
Один день в Ростове Великом
Во время экскурсии, вы увидите огромное количество местных достопримечательностей
от 2 600 за 1 человека
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
3 часа
🚶 Пешая
За красивыми фото
А-Тур
Нет отзывов
Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по Ростову Великому
Вы прогуляетесь по Ростову Великому в сопровождении энергичного гида
9 700 за 1-10 чел.
Старинный Ростов Великий
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алёна
4.6
11 отзывов
Старинный Ростов Великий
Погрузиться в историю бывшей столицы Северо-Восточной Руси и ощутить многовековой дух ее памятников
Завтра
25 мая
26 мая
от 7 300 за 1-5 чел.
Ростов Великий - русский вертоград
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.9
133 отзыва
Ростов Великий - русский вертоград
Прикоснуться к древности и открыть «город-сад» на обзорной экскурсии по центру
2 500 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ростове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ростове
ХОРОШО
🧭
ТАМ