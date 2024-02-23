Сбор группы на станции метро «Свиблово» — собираемся и едем в Ростов Великий. По прибытии идём на обзорную экскурсию по нарядному и яркому Ростовскому кремлю — жемчужине древнерусского зодчества. После запланирован обед в ресторане с колоритным рыбацким интерьером: отведаем легендарную ростовскую уху и щучьи котлеты, а также оригинальный винегрет с брусникой и чесночными гренками.

Ростов — родина «ювелирного кружева России» — знаменитой финифти. Ростовские умельцы прославили город своими узнаваемыми украшениями. Вы посетите музей с богатой коллекцией изделий, полюбуетесь красками нетускнеющей и невыцветающей огненной финифти и увидите показательный мастер-класс от эмальера, который при вас изготовит ювелирное украшение.

Далее — переезд в Ярославль. Мы погуляем по столице Золотого Кольца — город предстанет перед нами во всей красе своих набережных, уютных улиц и изразцовых храмов. Под вечер — размещение в отеле и отдых.