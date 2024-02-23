Побывать на ювелирном мастер-классе, отведать щучьих котлет и насладиться пейзажами
Золотая Кострома побалует сырной дегустацией, а сказочный Плёс очарует пейзажами, которые вдохновляли Левитана и других великих живописцев.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 900 ₽
Описание
Организационные детали
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Программа тура по дням
Ростов Великий и Ярославль
Сбор группы на станции метро «Свиблово» — собираемся и едем в Ростов Великий. По прибытии идём на обзорную экскурсию по нарядному и яркому Ростовскому кремлю — жемчужине древнерусского зодчества. После запланирован обед в ресторане с колоритным рыбацким интерьером: отведаем легендарную ростовскую уху и щучьи котлеты, а также оригинальный винегрет с брусникой и чесночными гренками.
Ростов — родина «ювелирного кружева России» — знаменитой финифти. Ростовские умельцы прославили город своими узнаваемыми украшениями. Вы посетите музей с богатой коллекцией изделий, полюбуетесь красками нетускнеющей и невыцветающей огненной финифти и увидите показательный мастер-класс от эмальера, который при вас изготовит ювелирное украшение.
Далее — переезд в Ярославль. Мы погуляем по столице Золотого Кольца — город предстанет перед нами во всей красе своих набережных, уютных улиц и изразцовых храмов. Под вечер — размещение в отеле и отдых.
Кострома и Плёс
После завтрака выезжаем в Кострому — город ароматного сыра и румяной Снегурочки! По прибытии погуляем, осмотрим основные достопримечательности, а после вас ждёт театрализованная экскурсия в Музее сыра с дегустацией от «сырного сомелье» под бокал вина и закуски. Затем посетим «колыбель дома Романовых» — Ипатьевский монастырь.
После обеда выезжаем в Плёс. Подобно именитым дачникам прошлого, мы совершим увлекательный променад по парадной набережной Плёса, поднимемся на Замковую гору, откуда открываются Левитановские пейзажи. При желании можно заказать круиз на теплоходе по Волге вдоль живописных берегов и красивых набережных Плёса.
Прибытие в Москву поздно вечером, в зависимости от транспортной ситуации.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, станция метро «Свиблово», утроЗавершение: Москва, станция метро «Свиблово», поздний вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.