Показать всё
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПрогулка под парусом по Рыбинскому морю с капитаном-спортсменом
Осмотреть достопримечательности с воды и поучиться управлять яхтой
Начало: В деревне Болтинское
«Прогулка пройдёт на парусно-моторной яхте Nereida»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На яхте по Рыбинскому водохранилищу
Ощутите величие Рыбинского водохранилища, отправившись в индивидуальное путешествие на яхте. Вас ждут живописные виды и романтика заката
Начало: На ул. Каменниковской
«На яхте есть каюта, в которой можно укрыться от непогоды»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вы, капитан и Рыбинское водохранилище
Индивидуальное путешествие на яхте
Начало: В деревне Болтинское
«Знакомство с яхтой, инструктаж по безопасности и старт из яхт-клуба»
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Круизы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2026
Сейчас в Рыбинске в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Заказывайте круизы и водные туры из Рыбинска с гидом в 2026 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия