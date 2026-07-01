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Круизы и туры по воде в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Рыбинске, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Прогулка под парусом по Рыбинскому морю с капитаном-спортсменом
На яхте
Круизы
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Прогулка под парусом по Рыбинскому морю с капитаном-спортсменом
Осмотреть достопримечательности с воды и поучиться управлять яхтой
Начало: В деревне Болтинское
«Прогулка пройдёт на парусно-моторной яхте Nereida»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
На яхте по Рыбинскому водохранилищу
На яхте
Круизы
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На яхте по Рыбинскому водохранилищу
Ощутите величие Рыбинского водохранилища, отправившись в индивидуальное путешествие на яхте. Вас ждут живописные виды и романтика заката
Начало: На ул. Каменниковской
«На яхте есть каюта, в которой можно укрыться от непогоды»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Вы, капитан и Рыбинское водохранилище
На яхте
Круизы
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Вы, капитан и Рыбинское водохранилище
Индивидуальное путешествие на яхте
Начало: В деревне Болтинское
«Знакомство с яхтой, инструктаж по безопасности и старт из яхт-клуба»
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Прогулка под парусом по Рыбинскому морю с капитаном-спортсменом;
  2. На яхте по Рыбинскому водохранилищу;
  3. Вы, капитан и Рыбинское водохранилище.
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Спасо-Преображенский собор;
  2. Пожарная каланча;
  3. Красная площадь;
  4. Рыбинская набережная;
  5. Набережная;
  6. Волжская набережная;
  7. Монумент «Мать-Волга»;
  8. Польский костёл;
  9. Часовня Николая Чудотворца;
  10. Драматический театр.
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2026
Сейчас в Рыбинске в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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