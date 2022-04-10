За день мы проедем около 240 км мимо многих знаковых мест Крымского полуострова.
После обеда нас ждет лесной серпантин, ведущий на плато Ай-Петри, и прогулка к самим зубцам. Наверху ошеломляет обилие света и глубина неба! Солнце и облака создают неповторимые сочетания красок, а внизу и впереди — крошечные дома и Черное море до горизонта. Вдоволь насладившись видами с высоты 1234 м, вы «полетите» вниз в вагончике канатки. Обратная дорога в Севастополь пройдет под рассказы об особенностях южного климата и о мелькающих поселках.