Что вас ожидает

Пещерный Мангуп-Кале, долины и Большой каньон

За день мы проедем около 240 км мимо многих знаковых мест Крымского полуострова.

Вы увидите ту самую «Долину смерти», где в Крымскую войну сложили головы элитные представители Английского королевства.

Мирная долина Золотая балка запомнится убегающими вдаль виноградниками: заодно поговорим о целебной силе виноградной лозы и о крымских винах.

Я также покажу вам причудливые каменные изваяния Каралезской долины, а возле крепости Мангуп-Кале расскажу историю пещерных городов и монастырей.

Бельбекская долина встретит нас стремительными пиками горной гряды. Мы остановимся в районе Большого каньона Крыма и совершим 3-километровый переход по буко-грабовому лесу к серебряным струям водопада.

Ай-Петри: туда по лесу, обратно на канатной дороге

После обеда нас ждет лесной серпантин, ведущий на плато Ай-Петри, и прогулка к самим зубцам. Наверху ошеломляет обилие света и глубина неба! Солнце и облака создают неповторимые сочетания красок, а внизу и впереди — крошечные дома и Черное море до горизонта. Вдоволь насладившись видами с высоты 1234 м, вы «полетите» вниз в вагончике канатки. Обратная дорога в Севастополь пройдет под рассказы об особенностях южного климата и о мелькающих поселках.

Организационные детали