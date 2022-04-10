1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри

Полюбоваться знаменитыми зубцами, а по пути к ним увидеть Мангуп-Кале и Бельбекскую долину

Индивидуальная
Зубцы Ай-Петри — геральдика южного Крыма, величественная красота! Горой, которая царит над Алупкой, вы полюбуетесь и снизу, и сверху.

Проедете через долины Золотая балка с виноградниками, Каралезскую и Бельбекскую.

Пройдете по Большому каньону к водопаду и увидите пещерный город Мангуп-Кале.

Покорите Ай-Петри, сделаете потрясающие фото и прокатитесь по канатной дороге.
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
1234 - из Севастополя на вершину Ай-Петри
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пещерный Мангуп-Кале, долины и Большой каньон

За день мы проедем около 240 км мимо многих знаковых мест Крымского полуострова.

  • Вы увидите ту самую «Долину смерти», где в Крымскую войну сложили головы элитные представители Английского королевства.
  • Мирная долина Золотая балка запомнится убегающими вдаль виноградниками: заодно поговорим о целебной силе виноградной лозы и о крымских винах.
  • Я также покажу вам причудливые каменные изваяния Каралезской долины, а возле крепости Мангуп-Кале расскажу историю пещерных городов и монастырей.
  • Бельбекская долина встретит нас стремительными пиками горной гряды. Мы остановимся в районе Большого каньона Крыма и совершим 3-километровый переход по буко-грабовому лесу к серебряным струям водопада.

Ай-Петри: туда по лесу, обратно на канатной дороге

После обеда нас ждет лесной серпантин, ведущий на плато Ай-Петри, и прогулка к самим зубцам. Наверху ошеломляет обилие света и глубина неба! Солнце и облака создают неповторимые сочетания красок, а внизу и впереди — крошечные дома и Черное море до горизонта. Вдоволь насладившись видами с высоты 1234 м, вы «полетите» вниз в вагончике канатки. Обратная дорога в Севастополь пройдет под рассказы об особенностях южного климата и о мелькающих поселках.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Экскурсия проводится на комфортном автомобиле Hyundai.
  • Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу с Ай-Петри: 600 руб. /взрослые, 300 руб. /дети 6-12 лет, дети до 6 лет бесплатно
  • Выбирайте удобную обувь и возьмите с собой емкость для набора воды с карстового источника

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договору
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньЗолотая балкаПо КрымуАй-Петри🗽ДостопримечательностиМангуп-Кале

Еще несколько похожих предложений в Севастополе

Мангуп-Кале - поднебесный город
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Екатерина и Наталья
Нет отзывов
Мангуп-Кале - поднебесный город
Исследовать крупнейший пещерный город Крыма, увидеть комнаты древнего города и живописные панорамы
8 000 за 1-3 чел.
Христианские Святыни Севастополя от Византии до наших дней
7 часов
Индивидуальная
Алена
Нет отзывов
Христианские Святыни Севастополя от Византии до наших дней
Мы побываем в самых знаменитых храмах Севастополя
7 200 за 1-5 чел.
Из Севастополя - на Ай-Петри
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Из Севастополя - на Ай-Петри
Полюбоваться зубчатой горой, прокатиться по Байдарскому перевалу и увидеть церковь на скале
1500012 000 за 1-4 чел.
Мангуп-Кале - место силы
9 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Наталья
Нет отзывов
Мангуп-Кале - место силы
Крым всегда привлекал многих людей не только своим мягким климатом
2 100 за 1 человека
Храм Солнца и Байдарская долина за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
Храм Солнца и Байдарская долина за 1 день
Погулять по горам, увидеть знаменитую Форосскую церковь на скале и посетить Скельскую пещеру
7 200 за 1-4 чел.
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Михаил
5
7 отзывов
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Подъём по горным тропам, исследование руин многовекового города и погружение в историю
9 100 за 1-4 чел.
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
9 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Марина
4.3
12 отзывов
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
С горы Ай-Петри открывается лучший вид на Ялту и побережье - предлагаю убедиться вам
2 000 за 1 человека
В долину Кара-Коба на лошадях
2 часа
🐴 Конные прогулки
Групповая
Анастасия
Нет отзывов
В долину Кара-Коба на лошадях
Маршрут пролегает по можжевеловому лесу, полям, через долину змей
3 000 за 1 человека
Чудо-ослики: прогулка по долине Сфинксов
6 часов
🚌 На автобусе
Для красивых фото
Виктория
Нет отзывов
Чудо-ослики: прогулка по долине Сфинксов
Прогулка на осликах по долине Сфинксов, удостоверение «Водитель-ословод» (с личной фотографией)
1 900 за 1 человека
Ай-Петри и великокняжеское имение Харакс
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Виктория
Нет отзывов
Ай-Петри и великокняжеское имение Харакс
Красавица Ай-Петри, старинный парк и релакс на чистейшем пляже
2 400 за 1 человека
Большая обзорная групповая экскурсия по Севастополю
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
СевБП
5
1 отзыв
Большая обзорная групповая экскурсия по Севастополю
Для людей, которые хотят увидеть и узнать максимум за один день
2 500 за 1 человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
5
1 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю
Пешеходная прогулка по Севастополю - отличный способ познакомиться с основными вехами истории города
от 4 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севастополе
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ