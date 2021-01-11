10 отзывов оставили туристы

Невероятный Фиолент Вы проедете вдоль побережья Фиолента и насладитесь захватывающими дух видами на море 🌊 и скалы. Рассмотрите с высоты пляж 🏖️ Баунти с бирюзовой водой и словно парящими над ней кораблями, отыщете грот Дианы и по желанию спуститесь по крутой лестнице к пляжу Каравелла. А также услышите трогательный древнегреческий миф о скалах Пилад, Орест и Ифигения, увидите Яшмовый пляж 🏖️ и старинный Свято-Георгиевский монастырь, насчитывающий более 1100 лет.
Героическая Балаклава По пути к Балаклаве мы заедем на Кадыковский карьер, где вы увидите «звезду» инстаграма — озеро в виде сердца. Затем проедем по самой Балаклаве, поднимемся на смотровую площадку, откуда вы полюбуетесь городом с его уютной набережной с одной стороны и мысом Айя с другой. А также услышите историю 📖 Балаклавы со времен Гомера до визита Черчилля, увидите генуэзскую крепость Чембало и по желанию подниметесь на нависающую над обрывом «Бочку смерти».
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на внедорожнике с климат-контролем
Чай, вода и легкий перекус в дороге включены в стоимость. Обед оплачивается дополнительно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Василий. Однажды приехав в Крым, я понял, что это лучшее место на Земле. Экскурсии для меня — это образ жизни и возможность увидеть, казалось бы, знакомые места по-новому. Я не буду загружать вас лишней информацией и сухими историческими фактами, но сделаю все возможное, чтобы вы прочувствовали душевность и красоту наших мест!
Добрый день! Были на экскурсии 02. 01. 2021г. Экскурсия очень понравилась, мы получили массу положительных эмоций, увидели великолепные места Крыма, мыс Фиолент и его окрестности, Балаклаву с ее удивительной бухтой. Василий- наш гид, прекрасно организовал экскурсию, позаботился не только о том, чтобы нам было интересно, но и комфортно. Все подробно рассказал, отвечал на все интересующие нас вопросы. Атмосфера экскурсии была дружелюбной, теплой и познавательной. Большое спасибо Василию за впечатления, которые останутся с нами надолго и за организованный им пикник с видом на Балаклавскую бухту.
Николай
15 дек 2020
Экскурсию рекомендую: Василий очень интересно рассказывает; безумно красивые виды, большое количество разнообразных локаций (скала Дракон, карьер в форме сердца, храм в скале, крымская "Ницца", бочка смерти); шикарно организованный пикник с видом на Балаклавскую бухту.
Ольга
29 ноя 2020
Огромное спасибо Василию. Экскурсия прошла на одном дыхании. И содержание и организация экскурсии выше всяких похвал. Экскурсия понравится всем кто знает и любит историю и тем кто любит соприкасаться с природными красотами. Для них эта необыкновенная Балаклава.
Татьяна
27 окт 2020
Все было просто отлично - продуманный маршрут, потрясающие виды, сама организация всей поездки, пикник с видом на Балаклавскую бухту, встреча заката под кружение чаек и с бутылочкой превосходного крымского вина. Василий - отличный проводник, интересный рассказчик, внимательный слушатель и просто очень приятный, интеллигентный человек. Очень рекомендую!
Алёна
18 окт 2020
Очень классная экскурсия, множество крутых локаций!Гид ненавязчивый, приятный в общении, идет навстречу по любым вопросам. Есть вода, хороший перекус. Однозначно рекомендую.
Юлия
11 окт 2020
Красивейшие места, прекрасные виды. Обязательно вернёмся ещё раз, чтобы увидеть мыс Фиолент на рассвете или закате. Гид Василий интересный рассказчик, галантный и отзывчивый на любые просьбы туристов, очень мобильный. Рекомендуем к посещению!
Екатерина
6 окт 2020
Мы в восторге от путешествия. Василий замечательный гид. Очень комфортно и невероятно красиво! Пожалуй это лучшее, что с нами случилось в Крыму.
Маргарита
5 окт 2020
Великолепная экскурсия! Подойдёт людям любого возраста. Мы туристы 65+, но Василий так все устроил, чтобы мы увидели максимум при минимуме физической нагрузки. А пикник, что мы провели с видом на Балаклавскую бухту, останется в памяти навсегда!
Гульнара
26 сен 2020
Побывали сегодня на экскурсии. В полном восторге! Василий очень интересный рассказчик, провез нас по красивейшим местам, подсказывал и помогал, если нам что-то требовалось; транспортное средство удобное и чистое. День пролетел быстро и замечательно. Будем советовать друзьям! =)
Ирина
25 сен 2020
Крым великолепен, виды шикарные, и только на такой Экскурсии можно увидеть Фиолент и Балаклаву во всей красе, с самых лучших смотровых площадок. День прошёл очень насыщенно и запомнится нам надолго. Василий очень заботливый и предусмотрительный гид, интересный собеседник. Спасибо Василию за этот прекрасный индивидуальный тур!