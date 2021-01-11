10 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Невероятный Фиолент

Вы проедете вдоль побережья Фиолента и насладитесь захватывающими дух видами на море 🌊 и скалы. Рассмотрите с высоты пляж 🏖️ Баунти с бирюзовой водой и словно парящими над ней кораблями, отыщете грот Дианы и по желанию спуститесь по крутой лестнице к пляжу Каравелла. А также услышите трогательный древнегреческий миф о скалах Пилад, Орест и Ифигения, увидите Яшмовый пляж 🏖️ и старинный Свято-Георгиевский монастырь, насчитывающий более 1100 лет.

Героическая Балаклава

По пути к Балаклаве мы заедем на Кадыковский карьер, где вы увидите «звезду» инстаграма — озеро в виде сердца. Затем проедем по самой Балаклаве, поднимемся на смотровую площадку, откуда вы полюбуетесь городом с его уютной набережной с одной стороны и мысом Айя с другой. А также услышите историю 📖 Балаклавы со времен Гомера до визита Черчилля, увидите генуэзскую крепость Чембало и по желанию подниметесь на нависающую над обрывом «Бочку смерти».

Организационные детали