в будние дни в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00

Что вас ожидает

Иммерсивный променад

Перед началом экскурсии вы получите наушники с четким объемным звуком, которые и перенесут вас в прошлое Севастополя. Его улицы и достопримечательности станут декорациями представления — того, что вы увидите с помощью своего воображения. А маршрут охватит самые знаковые места: Владимирский собор, Башню Ветров, Графскую пристань, театр Луначарского, памятники Екатерине II и затопленным кораблям.

Ожившая история города-героя

Вы почувствуете себя не туристами, но свидетелями давно минувших событий — ведь с вами заговорят их современники. Будете путешествовать из эпохи в эпоху, окунетесь в круговорот трагических и смешных происшествий, откроете для себя мир Героя и поймете, почему перед вами «город, достойный поклонения».

Организационные детали