в будние дни в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00

Экскурсия-спектакль в Севастополе

Узнать историю города-героя и перезагрузиться на нескучной аудиопрогулке

4.9
17 отзывов
Перед вами необыкновенная экскурсия-знакомство с Севастополем.

На эти 2 часа город превратится для вас в сцену и оживет.

Вы наденете особые наушники и отправитесь в путешествие по страницам прошлого, забыв обо всём.

Услышите исторических персонажей, не пропустите главные памятники, раскроете тайны.

Будет живо, трогательно, весело и ярко!
Экскурсия-спектакль в Севастополе
Экскурсия-спектакль в Севастополе
Экскурсия-спектакль в Севастополе
Экскурсия-спектакль в Севастополе
Экскурсия-спектакль в Севастополе
Экскурсия-спектакль в Севастополе
Экскурсия-спектакль в Севастополе
Экскурсия-спектакль в Севастополе
Экскурсия-спектакль в Севастополе
Экскурсия-спектакль в Севастополе
Экскурсия-спектакль в Севастополе
Экскурсия-спектакль в Севастополе

Что вас ожидает

Иммерсивный променад

Перед началом экскурсии вы получите наушники с четким объемным звуком, которые и перенесут вас в прошлое Севастополя. Его улицы и достопримечательности станут декорациями представления — того, что вы увидите с помощью своего воображения. А маршрут охватит самые знаковые места: Владимирский собор, Башню Ветров, Графскую пристань, театр Луначарского, памятники Екатерине II и затопленным кораблям.

Ожившая история города-героя

Вы почувствуете себя не туристами, но свидетелями давно минувших событий — ведь с вами заговорят их современники. Будете путешествовать из эпохи в эпоху, окунетесь в круговорот трагических и смешных происшествий, откроете для себя мир Героя и поймете, почему перед вами «город, достойный поклонения».

Организационные детали

  • Все 2 часа вы слушаете экскурсию в наушниках. С вами будет сопровождающий из нашей команды, который поможет с орг. моментами.
  • Для более полного знакомства с Севастополем рекомендуем также нашу аудиопрогулку по Матросскому бульвару

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
рядом с театром Луначарского
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в будние дни в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00

Александр
Александр
Представляю наш проект — экскурсию-променад по Севастополю с наушниками, на которой благодаря уникальной озвучке профессиональными актерами улицы города становятся декорациями представления. При этом перед зрителем будто возникают сцены из прошлого. Гости становятся участниками действия. Наш зритель и является частью нашего путешествия. Ждем вас!
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17 реальных отзывов от туристов

Л
19 сен 2021
Восхитительная экскурсия! Остались самые яркие впечатления.
О
26 авг 2021
Спасибо все понравилось
Н
22 авг 2021
, Очень неординарная экскурсия. Все было вохиткльно. Одна из лучших экскурсий. Рекомендую
.
Екатерина
21 авг 2021
Экскурсия-спектакль это замечательная задумка! Нам очень понравилось, впечатления самые наилучшие, мурашки по коже. Все продумано. Спасибо огромное за увлекательное путешествие Екатерине и Андрею. Рекомендуем всем! Влюбились в Севастополь снова.
Т
20 авг 2021
Не мой формат экскурсии, взяла на пробу, вернусь к обычному. Мне не хватало того, что я могу еще задать дополнительные вопросы, или что-то уточнить.

p.s: постановка записана по всем канонам радио-спектакля, замечательный актерский состав, который трудился над озвучкой.
Кононов
19 авг 2021
Впервые попал на экскурсию в таком формате. Очень понравилось, что не нужно постоянно быть рядом с экскурсоводом, чтобы не пропустить информацию и не нужно вслушиваться в каждое слово экскурсовода. На этой экскурсии в наушниках можно прогуливаться спокойным шагом и ощутить полное погружение в историю. Обязательно пойду на второй маршрут этого проекта.
Е
18 авг 2021
Маршрут короткий, но экскурсия очень познавательная и проработанная с эстетической точки зрения. Приятно слушать городские истории в озвучке настоящих актеров, иногда даже слезы наворачивались!
Ольга
16 авг 2021
В целом формат интересный, но было скучновато, особенно подростку. В спектакле много «воды», маловато истории и фактов. 2 часа еле выдержали. Впервые на экскурсии такого формата, не зашло. Живой гид интереснее, есть вопрос-ответ, общение, интерактив. Тут же слушаешь радио и ходишь.
О
16 авг 2021
Очень понравилась экскурсия! Всё на высоте: голоса актёров, спецэффекты! Попала как будто в голливудский фильм! С удовольствием посещу вторую экскурсию и буду рекомендовать своим знакомым! Перезагрузилась и стала чувствовать себя по-другому! Большое спасибо команде за этот необычный опыт!
О
15 авг 2021
Невероятное приключение. Два часа пролетели незаметно. Эмоции зашкаливали от слов Города в наушниках, которые проникали в самую душу, заставляя то улыбаться, то плакать, то пританцовывать… Сдержать слезы на легенде о Затопленных кораблях просто невозможно было… Вчера море бушевало, что придавало особый оттенок всем историям и легендам. Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Наталья
8 авг 2021
Живу в Севастополе уже 4 года. Казалось бы все места уже посмотрела, но после посещения экскурсии в формате аудио променада еще больше влюбилась в этот город.

Сложно описать словами ту бурю эмоций, которая нахлынула на нас во время экскурсии.

Во время легенды о затопленных кораблях невозможно было сдержать слёз, а у Владимирского собора ощущение погружения в историю было такое, что аж мурашки по телу…

Спасибо создателям проекта за их творчество, потому что этот проект нельзя назвать просто экскурсией - это аудио спектакль в декорациях города. Закрывая глаза, слушая голос в наушниках просто сердце замирает от эмоций. Это и радость, и счастье, и горесть потерь, и гордость за наших героев, которые отстаивали Севастополь.

На следующую экскурсию пригласила своих родных, они заинтригованы.

А сувенир, в виде ключа от города будет мне напоминать об этом приключении.
Юлия
1 авг 2021
Будучи не любителем экскурсий я скептически отнеслась к подобному формату. Но только по окончании я смогла постепенно вернуться в реальность!
Действительно! Это настоящий аудиоспектакль! Он перенес меня в другое измерение, и я чуть ли не наяву видела все, что происходило когда-то на улицах нашего города. Это невероятный опыт! Спасибо! Обязательно пойду на второй маршрут!
А
1 авг 2021
Отличная экскурсия! Классный формат! И обзорка, и погружение в атмосферу города! Очень качественно сделано, удобный маршрут, все основные достопримечательности и атмосфера. Не смотря на групповой формат, полное ощущение, что ты на индивидуальном туре. Всем рекомендую! Ребята сказали, что у них ещё один маршрут есть. По пятницам. Это не очень понятно из описания прогулки. Но мы очень хотим. Теперь бы не промахнуться!
Спасибо за новые впечатления!
А
22 июля 2021
Экскурсия супер! Полное погружение. Рекомендую не только друзьям, но и гостям и жителям Севастополя. Таких эмоций вы не получите ни в одной пешей экскурсии.
Андрей
11 июля 2021
Отличная экскурсия, очень познавательно. Необычный формат подачи материала, без сухих дат и скучных фактов, а голосами самих героев и участников событий в отличном музыкальном сопровождении и качественными звуковыми спецэффектами.

Очень довольны все остались экскурсией и сувенирами.

P.S. гиды работали в перчатках и с антисептиками, что немаловажно в условиях пандемии.

Спасибо!
Ещё 2 отзыва

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