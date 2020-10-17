51 отзыв оставили туристы

Мы были на экскурсии со Станиславом. В описании заинтересовало то, что будут рассказывать истории и легенды, а также купание в живописной бухте. Как человек Станислав конечно очень добрый, отзывчивый, но хочется написать реалии. Описание не совсем соответствует действительности. Историй и легенд мы практически не услышали, а хотелось как раз послушать. Молча мы могли бы и сами подняться. Также группа набралась больше 20ти человек и мы постоянно останавливались и всех по долгу ждали. А на сайте пишут, что группа до 12ти человек. Также гид сказал, что иногда группы бывают и 30 человек. А ещё не понравилось то, что с самого начала гид не сказал про купание, а когда его спросили сказал, что туда идти целый час, а обратно аж два часа в горку, а поскольку из-за всех остановок и ожиданий мы вернулись на остановку в 5 часов уже никто не хотел идти. А в описании заявлено, что экскурсия длится 8 часов и это вместе с купанием. Что самое забавное по количеству остановок и ожиданий эта экскурсия подходит только для людей с детьми, но по сложности верхнего подъема как-раз с детьми лучше не ходить... нам двум девушкам с хорошей физ подготовкой было не очень интересно постоянно останавливаться и ждать всех. Из-за этого и на купание не успели. Нашу группу из 25 человек вполне можно было поделить на два гида и идти с разной скоростью. Но ладно уж остановки, хотя бы легенды бы рассказали, было бы уже меньше претензий, а так просто толпой побродили по большой севастопольской тропе. Место шикарное, но именно с этой экскурсией идти не рекомендуем. При самостоятельном посещении получили бы больше удовольствия. О хорошем - обед был вкусный, гид позитивный, но рассказывать легенды что-то не очень любит.