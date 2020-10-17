51 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Севастополь
  3. Экскурсии

Храм Солнца — место силы в Крымских горах

Покорить вершину Ильяс Кая, загадать желание и устроить пикник на фоне горных пейзажей

4.9
51 отзыв
Олег
Олег – представитель из Севастополя
С опытным гидом-проводником вы пройдете по одному из самых захватывающих маршрутов горного Крыма — подниметесь на вершину Ильяс Кая и «алтарь» храма Солнца, искупаетесь в бухте Ласпи и отведаете вкусный походный обед.

Приготовьтесь загадывать желания, заряжаться энергией гор ⛰️ и вдохновляться заповедной крымской природой.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 650 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах

Что вас ожидает

🏔 Подъем на вершину Ильяс Кая
Первая часть нашего маршрута – подъем к перевалу Ласпи Южный, который займёт около двух часов. Вы пройдете по живописным горным ⛰️ тропам, услышите истории 📖 и легенды этих мест, полюбуетесь красотой крымской природы и пополните запасы воды в чистейшем роднике. Минуя перевал, первым делом мы покорим вершину горы ⛰️ Ильяс Кая, где в 10 веке возвышалась христианская церковь ⛪ Святого Ильи. Отсюда откроется потрясающая горная панорама и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца. А еще на вершине часто можно встретить пасущихся горных коз, которые едят прямо с рук.

🌞 Храм Солнца – место, исполняющее желания
По скалистым ступеням, созданным природой, с Ильяс Кая мы спустимся к самому храму Солнца и взойдём на алтарь — центральный камень комплекса. Вы окажетесь в одном из самых мощных мест силы Крыма, раскроете секрет его происхождения и рассмотрите каменные глыбы, расположенные в форме цветка. Мы попробуем понять, почему 7 камней-лепестков образуют раскрытую чашу, а желания, загаданные здесь, непременно исполняются.

🍳 Обед в окружении гор ⛰️
Пока вы будете исследовать окрестности храма Солнца, проводник приготовит на костре аппетитный и сытный туристический обед. Подкрепившись горячей походной едой, мы начнем спускаться к морю и скоро окажемся в уютной бухте. Здесь мы сможем искупаться и отдохнуть после восхождения, а затем вернемся к шоссе – финальной точке нашего трекинга.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Поход начинается в 11 часов утра. К началу трекинга (остановка «Ласпи») участники добираются самостоятельно.
  • Маршрут проходит по тенистым горно-лесным тропам и не требует особой физической подготовки (справится даже ребенок 6-7 лет)

Что входит в стоимость

  • Походный обед, приготовленный на костре или газовой горелке. Это горячее блюдо с тушенкой, салат из свежих овощей и чай с десертом.
  • Дополнительных расходов на трансфер не предусмотрено
Начало и место завершения
🚩 на остановке «Ласпи»
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
Храм Солнца — место силы в Крымских горах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Олег
Олег
Меня зовут Олег. Влюблён в Крым и горы, прошёл множество троп в качестве гида-проводника, часами могу рассказывать о каждом месте, где мы будем проходить. Особое внимание уделяю безопасности и комфорту каждого участника.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

51 отзыв оставили туристы

17 окт 2020
Экскурсия прошла 10 октября. Гиды Дима и Стас провели нас по красивым тропам к Храму солнца, рассказали много интересных фактов о местах, через которые мы шли, приготовили вкусный обед. Посетить вершину Ильяс-Кая не удалось, она была закрыта (это стоит иметь в виду - такие ситуации невозможно спрогнозировать), но на этот случай у гидов всегда есть план Б) Хорошая экскурсия, и ребята большие молодцы!
15 окт 2020
Большое спасибо нашему гиду Юле и её помощнику Дмитрию за прекрасный поход в горы, интересные рассказы, чудесно проведённое время, отличный очень вкусный обед, позитивный и дружелюбный настрой!
10 окт 2020
Приятная прогулка по тропе в горы. Ребята чудесные, приготовили вкусный обед (салат и гречка с луком, морковью и тушёнкой), напоили травяным чаем и даже не забыли сладости. Были очень внимательны и заботливы, шутили, рассказывали байки. К сожалению по погодным условиям (и непоголным в виде вооруженных солдат, охраняющих чью-то дачу) маршрут был сокращён и оценить достоверно всей его прелести не пришлось. Но все равно день был прекрасный). Спасибо
5 окт 2020
Экскурсия очень понравилась. Дима позитивный человек, с ним легко и интересно. Солнце, воздух, завораживающие крымские виды, вкусный обед останутся в нашей памяти надолго. Надеемся на новые встречи в Крыму Спасибо, Дима!
Елена
27 сен 2020
Море впечатлений от храма Солнца, места, которое исполняет желания, а также от вкусного обеда и от взбирания на горы как горные козы. Как человеку, который почти не занимается физнагрузками, мне было тяжеловато в подъеме, но впечатления перекрыли физ. дискомфорт, спасибо, все понравилось!
24 сен 2020
Поход замечательный, всем очень рекомендую. Красивый маршрут, прекрасные виды, интересная история. Поход отлично организован, небольшая группа, вкусный обед. Наш гид Дмитрий ко всем проявлял внимание, помогал, охотно общался и отвечал на вопросы. Мы отлично провели день.
21 сен 2020
Маршрут довольно сложный. Перепад высот - порядка 480 метров. Начинается экскурсия с довольно "бодрого" и затяжного подъема по горной тропе. Если не очень себя хорошо чувствуете, то подниматься будет довольно тяжело. Практически вы совершите восхождение на одну из гор Крыма. Виды с нее потрясающие. Ну и радость от восхождения на хоть и небольшую, но гору. Храм Солнца особо не впечатлил. Обед очень сытный и вкусный - проводник Дима в прошлом повар. Потом комфортный спуск с горы по пологой дороге, по которой на внедорожнике можно проехать. В целом - экскурсия хорошая. Точнее это даже не экскурсия, а восхождение на небольшую гору с проводником (не путать с гидом). Это именно проводник, который берет символические деньги чтобы показать Вам дорогу и из этих денег еще умудряется устроить отличный обед..
18 сен 2020
Это был первый мой горный поход, и это полный восторг, идеальный маршрут для начинающих горных туристов, а если вы физически активны, то это будет только в плюс. Маршрут очень живописный и довольно простой, гид Дмитрий был очень внимателен ко всем участникам группы, интересно было его послушать, все истории и легенды связанные с этим местом😍 Горячий обед был оооочень вкусным👍 Покоренная вершина Ильяс-Кая навсегда останется в моей памяти, как первая гора🤩 совет путешественникам, хоть в описании и написано, что при себе иметь 1 - 1, 5 л воды, берите сразу 1, 5, а лучше 2 л. особенно если идете летом и обувь.... обязательно одевайте удобную спортивную обувь, лучше всего подойдут трекинговые ботинки, не пожалеете.
13 сен 2020
Экскурсия очень понравилась, маршрут безопасный, с передышками, было время пофотографироваться, помедитировать, почувствовать место, рассказы по делу, без сказок, организованно, горячий обед очень вкусный, инструктору Олегу и его помошнику большое спасибо, молодцы ребята! Нам очень понравилось
13 сен 2020
Этот поход очень подходит для начинающих туристов, для тех, кто хочет понять и проверить свои силы, а главное свою волю. Самые трудные, как ни странно, первые метров 300 подъёма. Именно они показывают и вашу подготовку и насколько велико желание, и ваше умение преодолеть трудности и самого себя. Сам поход очень интересен, описать чувства, когда стоишь на вершине, невозможно кратко, да и их уже воспевали и описывали многие. Походный обед никогда не повторить дома, ибо главный ингредиент здесь - это сам поход. Конечно это не прогулка по лесу, и пожилым людям и детям до 7 лет не стоит ходить, но всё зависит от подготовки и физической формы. Рассказывать, что вы там увидите не вижу смысла, всё есть в описании. Советую заранее связаться с гидом, он все тонкости подскажет и в плане воды, и одежды. А чувства у каждого будут свои, но однозначно это Потрясающе!
10 сен 2020
Экскурсия к Храму солнца с проводником группы "Это горы" отличный шанс пополнить свой отдых в Крыму новыми впечатлениями и массой положительных эмоций. Спасибо Стасу за рассказ об окрестностях, отдельное спасибо за вкусный обед. Места удивительной, невероятной красоты. Подъем местами крутой, но экскурсия по времени спланирована так, что все успевают подняться, отдохнуть, налюбоваться пейзажем, задать вопросы и сделать отличные фотографии. И отдельное спасибо нашей группе, 09. 09. 2020 ща прекрасную компанию и хорошее настроение в походе. По сложности маршрут доступен практически любому здоровому человеку. Даже маленьким детям. Даша, ты молодец!
6 сен 2020
Была на данной экскурсии с группой под руководством Станислава. Отличный гид. Присматривал за всеми в группе, интересно преподносил материал. Сама группа также была отличная. Все друг другу помогали в пути. Очень интересная поездка. Единственное, не все части пути проходимы для детей.
3 сен 2020
02. 09 были на экскурсии к Храму Солнца с гидом Станиславом. Получили море эмоций, потрясающий вид сверху стоил всех усилий. Очень вкусный обед и весёлый путь обратно. Гид отвечал на все вопросы и вообще, кажется знает все и обо всем)) Огромное спасибо, не передаваемые ощущения))
29 авг 2020
С нами на экскурсии был гид Станислав остались очень довольны и маршрутом и организацией экскурсии с удовольствием рекомендуем людям с любой физической подготовкой этот маршрут
26 авг 2020
Мы были на экскурсии со Станиславом. В описании заинтересовало то, что будут рассказывать истории и легенды, а также купание в живописной бухте. Как человек Станислав конечно очень добрый, отзывчивый, но хочется написать реалии. Описание не совсем соответствует действительности. Историй и легенд мы практически не услышали, а хотелось как раз послушать. Молча мы могли бы и сами подняться. Также группа набралась больше 20ти человек и мы постоянно останавливались и всех по долгу ждали. А на сайте пишут, что группа до 12ти человек. Также гид сказал, что иногда группы бывают и 30 человек. А ещё не понравилось то, что с самого начала гид не сказал про купание, а когда его спросили сказал, что туда идти целый час, а обратно аж два часа в горку, а поскольку из-за всех остановок и ожиданий мы вернулись на остановку в 5 часов уже никто не хотел идти. А в описании заявлено, что экскурсия длится 8 часов и это вместе с купанием. Что самое забавное по количеству остановок и ожиданий эта экскурсия подходит только для людей с детьми, но по сложности верхнего подъема как-раз с детьми лучше не ходить... нам двум девушкам с хорошей физ подготовкой было не очень интересно постоянно останавливаться и ждать всех. Из-за этого и на купание не успели. Нашу группу из 25 человек вполне можно было поделить на два гида и идти с разной скоростью. Но ладно уж остановки, хотя бы легенды бы рассказали, было бы уже меньше претензий, а так просто толпой побродили по большой севастопольской тропе. Место шикарное, но именно с этой экскурсией идти не рекомендуем. При самостоятельном посещении получили бы больше удовольствия. О хорошем - обед был вкусный, гид позитивный, но рассказывать легенды что-то не очень любит.
Ещё 36 отзывов

Олег проводит ещё 4 экскурсии

Крымский трекинг: через горы — к морю!
850
8 часов
Крымский трекинг: через горы — к морю!
18 отзывов
Горные панорамы мыса Фиолент, ракетная база, пляж Инжир и морское путешествие в Балаклаву
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге
1 000
8 часов
Севастополь: прогулка по Балаклавской дуге
17 отзывов
Генуэзская крепость, военные объекты, смотровые площадки и красивый пляж
Захватывающий поход по Изумрудному каньону
1 200
10 часов
Захватывающий поход по Изумрудному каньону
11 отзывов
Пройти через Чёрную реку и исследовать урочище Алсу — приключение в Севастополе
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!
650
9 часов
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!
5 отзывов
Побывать в живописных уголках горного Крыма, устроить пикник и попасть на сверхсекретный объект

Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Неизвестный Севастополь
2 500
3 часа
Неизвестный Севастополь
95 отзывов
Исследовать знаковые и скрытые места города на дружеской прогулке
Гордое имя Севастополя
2 600
2.5 часа
Гордое имя Севастополя
65 отзывов
Узнать о военной истории города и увидеть главные достопримечательности
Непарадный Севастополь
3 490
2.5 часа
Непарадный Севастополь
59 отзывов
Увидеть самые интересные места города и услышать о них увлекательные легенды
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
3 640
6.5 часов
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
52 отзыва
Прикоснуться к атмосфере Востока и познакомиться с историей крымских татар
Секретные места вулкана Фиолент
5 500
3 часа
Секретные места вулкана Фиолент
40 отзывов
Прокатиться по нетронутым местам Севастополя и запечатлеть их в сердце и на фото
Сити-тур «Севастопольский экспресс»
700
3.5 часа
Сити-тур «Севастопольский экспресс»
38 отзывов