Встретить первые лучи солнца на пароме и обойти ещё не проснувшийся Севастополь

Тихий шум волн у причала, крики чаек, безлюдные улицы, утренняя прохлада — пока все видят сны, мы отправимся в путешествие по пустынному городу и найдём в нём особое очарование.

Сначала полюбуемся морем и набережной с судна, затем не спеша прогуляемся по доминантам Севастополя.

Если не любовь, то чувство влюблённости к городу «С» обеспечены.
Рассвет в городе «С»
Рассвет в городе «С»
Рассвет в городе «С»
Рассвет в городе «С»
Рассвет в городе «С»

Что вас ожидает

Без суеты и без людей

Начнём нашу романтическую прогулку по городу с переправы: на первом пароме пересечём Севастопольскую бухту. А дальше я буду в спокойном ритме знакомить вас с главными достопримечательностями. Мы пройдёмся по пустынному Приморскому бульвару и по набережной Корнилова без уличных торговцев и зазывал. Увидим памятник затопленным кораблям, Владимирский собор и одноимённую горку. Побываем на Графской пристани и впечатлимся панорамой Южной бухты. Не забудьте зарядить аккумуляторы телефонов, утром замечательный свет для фотографий.

Советы от местного жителя

Разговоры под стать встрече будут исключительно лёгкими и приятными. Я расскажу о жизни и ритме города, поделюсь фактами о его устройстве с логистической стороны — куда и как удобнее добираться. Посоветую места в окрестностях Севастополя: для души и для ярких впечатлений. А ещё приятный бонус — во время прогулки я буду вас фотографировать, поэтому каждый участник получит около 50 снимков через сутки после экскурсии.

Организационные детали

  • Билет на паром и фотографии в авторской обработке входят в стоимость прогулки
  • Каждый гость получит в подарок путеводитель по городу и открытку с панорамами Севастополя

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— центральный вход в отель Севастополь
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 07:45
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду в 07:45

Екатерина
Екатерина
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.
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