в среду в 07:45

Что вас ожидает

Без суеты и без людей

Начнём нашу романтическую прогулку по городу с переправы: на первом пароме пересечём Севастопольскую бухту. А дальше я буду в спокойном ритме знакомить вас с главными достопримечательностями. Мы пройдёмся по пустынному Приморскому бульвару и по набережной Корнилова без уличных торговцев и зазывал. Увидим памятник затопленным кораблям, Владимирский собор и одноимённую горку. Побываем на Графской пристани и впечатлимся панорамой Южной бухты. Не забудьте зарядить аккумуляторы телефонов, утром замечательный свет для фотографий.

Советы от местного жителя

Разговоры под стать встрече будут исключительно лёгкими и приятными. Я расскажу о жизни и ритме города, поделюсь фактами о его устройстве с логистической стороны — куда и как удобнее добираться. Посоветую места в окрестностях Севастополя: для души и для ярких впечатлений. А ещё приятный бонус — во время прогулки я буду вас фотографировать, поэтому каждый участник получит около 50 снимков через сутки после экскурсии.

Организационные детали